İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladıTRABZON'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç (35), akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden hastanın yakınlarının saldırısına uğradı.

TRABZON'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç (35), akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden hastanın yakınlarının saldırısına uğradı. Saldırganlardan birinin oksijen tüpüyle kovaladığı Genç, yaralandı. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan Genç, "O tüpü bize takacakmış, öyle diyordu. Benim yaşadığım şok, ifade vermem şahsın gözaltı süresinden uzun tuttu. Şimdi bu adam dışarıdaö dedi.

Olay, dün sabah Kalkınma Mahallesi'ndeki KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yaşandı. Akciğer kanseri nedeniyle tedaviye alınan ve solunum güçlüğü çeken 65 yaşındaki T.D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları ise acil servisten girerek, görevliler ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine de hasta yakınlarından bazıları servisteki camları kırıp, oksijen tüpüyle serviste görevli doktor Esra Ersöz Genç'e saldırdı. Özel güvenlik görevlileri ile polis ekiplerince hasta yakınları dışarı çıkarıldı. 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest kaldı.

'OKSİJEN TÜPÜNÜ ALIP BİZİ KOVALAMAYA BAŞLADI'Yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaşan Dr. Esra Ersöz Genç, hasta yakınlarından birinin oksijen tüpüyle kendisini kovaladığını anlattı. Genç paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Hastanın kalbi son bir defa daha durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasta yakınları önce zorla kapalı servise girmeye çalıştı, kapılar, camlar kırıldı. Güvenlik ile beraber ben kapının dışında hırpalandık (elimdeki kesikler bu arada oldu sanırım). Sonra servisin iç kapısını da zorla açarak, 5 kişi içeri daldılar. Bizim tulumlarla maskelerle girdiğimiz servise, ellerini kollarını sallayarak girip, sağa sola tekme atarak vefat eden hastanın başına geçtiler. İçlerinden biri eline oksijen tüpünü alıp bizi kovalamaya başladı. O tüpü bize takacakmış, polis geldiğinde öyle diyordu. Beni servisten nasıl çıkardılar bilmiyorum."'KORKUYORUM'Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli hasta yakınlarının serbest bırakıldığını ve kendisini güvende hissetmediğini belirten Genç, şunları kaydetti: "Benim yaşadığım şok, adli muayenem, pansumanım, ifade vermem şahsın gözaltı süresinden uzun sürdü. Şimdi bunlar dışarıda. 'Sağlıkta şiddet yasası çıktı' diyorlar. Ben kendimi güvende hissetmiyorum. Bir dahaki nöbette ne olacak, evime aileme sağ sağlam dönebilecek miyim? Bilmiyorum. Korkuyorum, duyuyor musunuz beni?" BİLİM KURULU ÜYESİNDEN DESTEKÖte yandan aynı hastanede görev yapan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de, meslektaşının yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşananlara tepki gösteren Prof. Özlü paylaşımında, "İleri evre akciğer kanserli, tek akciğeri alınmış ve gün içinde iki kez hayata döndürülen hasta vefat edince, yakınları acilde dehşet saçmışlar. Ölüme çare olsa, hekimler ölmezdi. Şiddete müsamaha gösterilmemeliö ifadelerinde bulundu.TABİP ODASI BAŞKANI SİVRİ: DOKTOR ARKADAŞIMIZ YALNIZ DEĞİLDİRTrabzon Tabip Odası Başkanı Ebru Sivri, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'in, hasta yakınlarınca uğradığı saldırıya tepki gösterdi. Yaşananları üzüntücü verici olduğunu belirten Sivri, "Esra arkadaşım dün acilde çalıştığı sırada hayatını kurtarmak için uğraştığı bir hastasının hayatını kaybedince yakınları tarafından saldırıya uğradı. Hasta yakınlarının başı sağ olsun. Allah sabırlar versin ama yaptıkları hiçbir kitaba sığmıyor. Doktor hanımın annelerini kurtarmaya çalıştığı halde vefat ettikten sonra oksijen tüpüyle hem doktor hanıma hem diğer sağlık çalışanlarına saldırmaya kalkışmış. Saldıramadı ama sonuçta bir hakaret ve tehdit var" dedi.COVİD POLİKLİNİKLİĞİNİ BASTILARSaldırganların Covid polikliniği bastıklarını anlatan Sivri, "Bu saldırganlar Covid poliklinikliğini bastılar. Covid polinikliği karantina altında olan, girilmemesi gereken zaten yönetimlerce belirlenmiş kuralları olan bir yeri bastılar. Serbest bırakıldılar. Şuan bunlar dışarıda geziyorlar. Karantina altında olmaları gerekiyordu. Devlet malına zarar verdin, karantina kurallarını hiçe saydın, meslektaşıma yaptığını söyleyecek kelime bulamıyoruz. O kadar üzüntülüyüz ki onun acısı ayrı birde pandemi sürecinde uğrattığı sekte var. Doktor arkadaşımız yalnız değildir. Türkiye'nin her yerinden mesajlar geldi. Bizler arkasındayız. Bu suçluların tutuksuz değil tutuklu yargılanmalarını talep ediyoruz. Eninde sonunda bunlar gereken cezayı alacaklar. Şuan tutuksuz yargılanıyorlar ama bu süreçte hakim karşısına çıkacaklar. Tutuklu yargılanmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Uyuşturucuyla yakalandı kendisini, 'Karım çocuğa içiriyor' diye savundu

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evinde poşet içinde bonzai bulunan ev sahibi kendini, "Karımın o, çocuğa içirip, yemeklere katıyoruzö diyerek savundu.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saat 07.00'da, Edremit, Ayvalık ve Bandırma ilçelerinde önceden belirlenen 49 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.'Uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini engellemek ve asayişe müessir olayları önlemek' amacıyla düzenlenen operasyona 28'i rütbeli 362 polis katıldı. Dedektör köpekler ile 3 dronun kullanıldığı operasyonda, 309 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. 'Uyuşturucu ticareti yaptıkları ile '6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet' ettikleri saptana 8 şüpheli gözaltına alındı.Operasyonda, 3 ruhsatsız silah, 2 yivsiz av tüfeği, 133 fişek, 13,67 gram metamfetamin, 31,85 gram bonzai ve 1 adet ecstasy hap ele geçirildi.Operasyon yapılan evlerden birinde polis, yerde bir miktar bonzai olan poşet buldu. Polisin "Bu ne?" diye sorduğu ev sahibi, "Karımın o, çocuğa içiriyoruz, yemeklere katıyoruzö dedi.

Vatandaş çaldı, polis oynadı

Alanya'da sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen polis ekibi, vatandaşların balkondan çaldığı oyun havasına araçtan inip göbek atarak eşlik etti. Misket havasında caddede oynayan polisler, vatandaşlardan hem teşekkür hem de alkış aldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni aldı.İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, ilginç görüntüler de yaşanıyor. Alanya'da caddede devriye görevi yapan polis ekibi, site sakinlerinin balkonlarından yükselen 'Güvercinim uçuverdi' (Misket) türküsüne kayıtsız kalmadı. Müziği çalan kişi, site sakinlerine "Sizler balkonlarınızda oynuyorsunuz" derken araçtan inen polisler cadde ortasında oynamaya başladı. Polislerin bu sıcakkanlı yaklaşımı üzerine site sakinleri, "Harikasınız" diyerek alkışladı, tempo tuttu. Görüntüler sosyal medyada büyük beğeniyle izlenip paylaşıldı.

Ayder Yaylası'nda inen 2 boz ayı kamerada

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar ünlü Turizm Merkezi Ayder Yaylası'na indi. Bir süre karla kaplı yamaçta dolaşan ayılar, ormanlık alanda gözden kayboldu. Çamlıhemşin İlçesi'nin bin 350 rakımlı Ayder Yaylası hafta sonu yağan karla beyaza büründü. Kar yağışı sabahın ilk ışıkları ile birlikte yerini güneşe bırakınca yaylanın güney yamacındaki kar eridi, kuzey yamacında ise, beyaz örtü kaldı. Yeşil örtünün beyazla kaplandığı yaylada seyrine doyumsuz manzara oluştu. Yaylanın karla kaplı yamacına inen 2 boz ayı da görüntülendi. Bir süre karla kaplı yamaçta dolaşan ayılar, ormanlık alanda gözden kayboldu.

Patpat kazasında ölen genç cenaze provası yapmış

ORDU'nun Çaybaşı ilçesinde 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralanan Beytullah Anık (17) yaşamını yitirdi. Anık'ın geçen yıl lisede arkadaşlarıyla birlikte yaptığı cenaze namazı provasında ölü rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı. Kaza, cumartesi günü ilçeye bağlı Kapılı Mahallesi'nde meydana geldi. Patpat diye tabir edilen tarım aracı ile bahçeyi süren Beytullah Anık, aracın devrilmesi sonucu altında kaldı. Ağır yaralanan Anık, çevredekilerin ihbarı ile gelen sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anık, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Gencin, Bursa'da çalıştığı restorandan koronavirüsü salgını nedeniyle 1 ay önce izin alarak memleketine geldiği, önümüzdeki hafta ise tekrar Bursa'ya dönmeyi planladığı bildirildi.OKULDA YAPTIĞI PROVA GERÇEK OLDUİlküvez Çok Programlı Lisesi'nden mezun olan Anık'ın, geçen yıl okulda arkadaşlarıyla cenaze namazı dersi işlediği görüntüler ortaya çıktı. Bir arkadaşı tarafından kaydedilen görüntülerde hayatını kaybeden Beytullah Anık, kefene sarılı bir şekilde ölü rolünü oynuyor. İmamlık yapan bir arkadaşı uygulanan ders gereği Anık için kılınan cenaze namazında helallik istiyor, saf tutan arkadaşları ise cenaze namazını kılıyor. Görüntülerin son bölümünde Anık'ın cenazesi, cenaze aracına taşınıyor. Cenazede imam rolünü üstlenen arkadaşı, besmele getirerek başladığı konuşmasında; "Bugün Beytullah arkadaşımızın cenaze merasimi için burada bulunuyoruz. Ölüm geldiği zaman ne bir saat geri alınır, ne de ileri alınır. Ölümü sıkça anın. Ölüm size şah damarınızdan daha yakın. Bu arkadaşımız dün okulda yanımızdaydı, biraz önce de yanımızdaydıö ifadelerinde bulunuyor.

Sokağa çıkma yasağına uymadılar parkta oyun oynadılar

ANKARA'da çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu grup, sokağa çıkma yasağı bulunan saatler içerisinde, parkta uzun eşek oyunu oynadı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden grubun görüntüleri tepki topladı.Mamak ilçesi Hüseyingazi mahallesinde bir grup genç, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması bulunan saatler içerisinde, Başak caddesi üzerinde bulunan bir park içerisinde bir araya geldi. Maske takmayan grup bir süre oynadıkları uzun eşek oyunu ile sosyal mesafe uyarılarını da dikkate almayan gençler, birçok kuralı ihlal etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden kalabalık grup, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.

Tekirdağ'dan, Uludağ'ın karlı zirvelerini görüntüledi

TEKİRDAĞ'da yaşayan fotoğraf tutkunu İlker Uskan, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesinin ardından, oturduğu evin çatısından 180 kilometre mesafedeki Bursa Uludağ'daki karlı zirveyi görüntüledi. Uskan, "Google Earth açarak Tekirdağ ile Bursa arasına bir çizgi çektim. Bizim sahilde bulunan eski iskelenin ucunu referans noktası olarak orayı ayarladım. ve karşıda görüntülemiş olduğum dağın kesinlikle Uludağ olduğunu teyit etmiş oldum" dedi.Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlerine çekilirken, Türkiye'de 30 il ve Zonguldak'ta sokağa çıkma ile şehirler arası seyahatlere kısıtlamalar getirildi. Hava kirliliğinin azalmasıyla birlikte Tekirdağ'ın 100'üncü Yıl Mahallesi'nde yaşayan reklamcı ve fotoğraf tutkunu İlker Uskan, oturduğu binanın 7'inci katına çıkıp, kamera ve fotoğraf makinesi ile kuş uçuşu 180 kilometre olan Bursa'daki Uludağ'ın karlı zirvesini net bir şekilde görüntüledi. Koronavirüs salgını nedeniyle evinde kaldığını söyleyen İlker Uskan, fotoğraf çekmenin kendisi için bir tutku olduğunu belirtti. Kardeşinin kendisine denizin karşısında bir dağın göründüğünü ve bunun Uludağ olabilir mi diye mesaj attığını söyleyen Uskan, şöyle dedi: "Karşı tarafı tek görebileceğim nokta evin çatısıydı. Hemen ekipmanımı alıp çatıya çıktım. Baktığınız da gözle de görünüyordu ama, emin olmak istedim. Çünkü Marmara Adası'nda bulunan mermer ocakları da olabilir diye düşündüm. Zaman zaman mermer ocakları da beyaz olarak gözüküyor. ve insanları yanlış bilgilendirmemek için o noktayı hem görüntüledim, aynı zaman da doğrulamak istedim. Google Earth açarak Tekirdağ ile Bursa arasına bir çizgi çektim. Bizim sahilde bulunan eski iskelenin ucunu referans noktası olarak orayı ayarladım. ve karşıda görüntülemiş olduğum dağın kesinlikle Uludağ olduğunu teyit etmiş oldum. Bir fotoğrafçı olarak Erdek Yarımadası ve adalar gözüküyordu ama Tekirdağ'dan Uludağ'ın görüneceği hiç aklıma gelmezdi. Tekirdağ'da çıplak gözle de Uludağ'ı gördüm bunu biraz daha kaliteli olarak görüntüledik ve bunu başardık." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Uskan'ın fotoğraf makinesi ile çatıya çıkması-Uludağ'ı görüntülemesi-Ev ortamında çalışması-Tekirdağ'dan görünen Uludağ-Uludağ'ın karlı zirvesinden detaylar-Marmara Denizi'ndeki gemiler-Uludağ'dan detaylar-İlker Uskan ile röp.-DetaylarHaber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

Defineciler ve mazot hırsızları, fotokapan görüntülerinden yakalandı

ANTALYA'da 1'inci derece arkeolojik sit alanında kazı yapan 3 kişi ile Kütahya'da ağaçlandırma sahasındaki iş makinesinden mazot çalan 2 kişi, ormana kurulan fotokapana yansıyan görüntülerinden yakalandı.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, orman koruma faaliyetlerinde ekiplerin yanı sıra orman içine yerleştirilen fotokapanlardan da faydalanıldığı belirtildi. Hassas alanlar başta olmak üzere birçok ormanlık alana yerleştirilen fotokapanlar ile ormanların sürekli gözetlendiği ve usulsüzlük yaptığı anlaşılan şüphelilerin kimlik tespitinin daha hızlı yapılabildiği belirtilerek, bunların son örneğinin Antalya ve Kütahya'da yaşandığı kaydedildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Antalya'da birinci derece arkeolojik sit alanında kazı yapan şüpheliler, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü Yeniköy Mahallesi Kepeztepe mevki alanında orman içerisine kurulmuş olan fotokapanlar sayesinde tespit edilerek, jandarmaya bildirilmiş ve şüpheliler suçüstü yakalanmıştır. Kütahya'da ise, ağaçlandırma sahasında çalışan iş makinelerimizden sürekli olarak mazot eksildiğinin fark edilmesi üzerine orman içerisine yerleştirilmiş olan fotokapana ait görüntüler ekiplerimiz tarafından incelemeye alınmıştır. İncelenen görüntü kayıtlarından bir kamyonetle olay yerine gelerek 100 litre mazot hırsızlığı yaptığı anlaşılan iki şüphelinin kimlik bilgileri jandarma iş birliğinde tespit edilmiş ve yakalanarak yasal işlem başlatılmıştır. Orman koruma faaliyetlerimiz her zaman ve her şartta devam etmektedir."

Tekne ve paraşütle 'Evde kal Türkiye'm' çağrısı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde faaliyet gösteren su sporları işletmeci ve çalışanları, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle paraşütle 'Evde kal Türkiye'm' çağrısı yaptı.Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkarak, bütün dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edilen Covid-19'la ilgili Manavgat'ta su sporları işletmeci ve çalışanları, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu. Alınan özel izinle ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının gözetiminde denize açılan su sporları çalışanları, paraşütle Manavgat sahillerinde Türk bayrağı ve 'Evde kal Türkiye'm' mesajının yazılı olduğu pankart açtı.Manavgat Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Ömer Şahin, dünyanın ve Türkiye'nin Covid-19 salgını nedeniyle çok zor günler geçirdiğini belirterek, "Bu süreçte en zor durumda kalan, meslektaşlarımız ve çalışanlarımız. En az 5 aydır bugünleri, sezonun açılmasını bekleyen turizmcilerimiz. Zor durumdaki turizm çalışanlarımıza bir nebze katkı olsun diye Manavgat Turizm Geliştirme Kooperatifi olarak yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber ayni ve nakdi yardımda bulunduk" dedi.Başkan Ömer Şahin, ülke olarak mücadele ederek bu salgının üstesinden gelineceğini söyleyerek, "Bu salgının çok hızlı sona ermesi için uzmanların uyarılarında söylediği gibi evde kalmanın, insanlarla ilişkileri azaltmanın önemi çok büyük. Bu nedenle, 'Evde kal Türkiye' diyoruz" diye konuştu.

Karantina odasından, oğluna özlemini dile getirdi AKDENİZ Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı hastanedeki 6'ncı gününde odasının camından açıklamada bulundu. Baz, oğlunu çok özlediğini ve bir an önce evine dönmek istediğini söyledi.Antalya'da, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, 10 gündür dinmeyen şiddetli öksürük ve ateş nedeniyle özel bir hastaneye gitti. Burada yapılan tetkiklerde ilk önce zatürre teşhisi konulan Baz, ilaçlar verilerek evine gönderildi. İlaç kullanmasına rağmen hastalığın şiddeti artan Baz, bu kez pandemi hastanelerinden biri olan Kepez Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan ilk testte Baz'ın koronavirüs testi pozitif çıkarken, ardından yapılan 2 sürüntü testi ise negatif çıktı.Belirtilerinin devam etmesi üzerine 6 gündür hastanede olan Baz'a, ciğerlerinin henüz normale dönmediği, bu nedenle bir süre daha hastanede kalması gerektiği söylendi. Kendini hastaneye geldiği ilk güne göre çok daha iyi hissettiğini söyleyen Baz, karantinada kaldığı odanın camından DHA muhabirlerine açıklamada bulundu. Yüzde 90 ağır otizmli oğlunu çok özlediğini söyleyen Baz, bir an önce hastaneden çıkmak istediğini söyledi.Demet Çileli Baz, hastane camından yaptığı açıklamada, "Ateşim ve nabzım normal değerlere ulaştı, kan değerlerim yükseldi. Öksürük dışında ve öksürüğe bağlı belimdeki ağrı dışında pek bir sıkıntım yok. Her ne kadar burada her şey çok güzel olsa da, bir an önce evime dönmek istiyorum. Oğlumu çok özledim. Bizler için uğraşan sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.'DURUMUM ÇOK DAHA İYİ'Kendisini karantinada değil tatilde gibi hissettiğini söyleyen Baz, "Allah'ın izniyle buradan bir an önce çıkacağım. Normalde koronavirüs şüphesiyle hastaneye gelen 5'inci günün sonunda taburcu olabiliyor. Ciğerlerimin normale dönmediğini söyledikleri için birkaç gün daha kalacağım. İlk geldiğim güne göre kendimi çok iyi hissediyorum. Öksürüğüm ve ağrılarım azaldı, aynı zamanda ateşim kontrol altında. Doktorlarımız bir süre daha burada kalmamın hem benim için hem çevremdekiler için daha iyi olacağını söyledi. Tatilim birkaç gün daha uzayacak" diye konuştu.'SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM'Sağlık çalışanlarının kendileri için yoğun çaba harcadığını belirten Baz, "Biraz önce kapım çalındı. İçeri dünyalar güzeli bir hemşire girdi. 'Demet hanımcım kendimize Türk kahvesi yapmıştık, size de getirdik' dediler. Çok mutlu oldum. Özellikle her gün odama gelen, gözlerinden başka bir yerini görmediğim astronot gibi giyinen sağlık çalışanlarının hepsine çok teşekkür ediyorum. Yaşadıkları stres, korku ve yorgunluk kan çanağına dönen gözlerine yansımış. Hepsine çok teşekkür ediyorum ve hepsinin bir an önce evlerine, çocuklarına dönmesi için dua ediyorum" diye konuştu.

Kurt avıyla görüntülendi

ARDAHANLI doğa tutkunu Çağdaş Keçeci (35) Yalnızçam ormanlık alanına kurduğu fotokapanla yaban hayvanların doğal yaşamındaki görüntülerini kaydediyor. Fotokapana, ağzında yakaladığı av ile bir kurt takıldı. Çağdaş Keçeci, kurduğu fotokapan ile Yalnızçam ormanlarının derinliklerinde bir çok yaban hayvanı görüntülemeyi başardı. Fotokapana son olarak bir kurt takıldı. Ormanda tek başına gezen kurt önce fotokapanı fark ediyor ve bir süre inceledikten sonra uzaklaşıyor. Aynı kurt daha sonra ağzında yakaladığı av ile görüntüleniyor.

Minik Liya, sağlığına kavuşmak için kök hücre bekliyor İNGİLTERE'de yaşayan Hatice -Ufuk Gümüşöz çiftinin Akut Miyeloid Lösemi (AML) hastası 1,5 yaşındaki kızları Liya'nın sağlığına kavuşabilmesi için kök hücre nakli gerekiyor. Liya'nın Mersin'de yaşayan halası Berna Tutuk, yeğeni için başlatılan kampanyaya herkesin destek olmasını istedi.Hatice Gümüşöz (32) ile Ufuk Gümüşöz (37), tek çocukları Liya'nın 2 ay önce yürüyüşünde değişiklik farketti. Çift, Liya'yı zaman geçirmeden doktora götürdü. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Liya, evde düşünce ikinci kez doktora götürüldü. Sağlıklı olduğu söylenen küçük kız, eve geri gönderildi. 5 Nisan günü uykusundan ağlayarak uyanan Liya, ayaklarının üzerine basamadı. Acil servise götürülen ve ateşi olan Liya'ya Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu negatif çıkan Liya'nın çekilen MR ile leğen kemiği içinde kitle olduğu anlaşıldı. 12 Nisan günü, Great Ormond Street Hospital'a sevk edilen Liya'ya Akut Miyeloid Lösemi (AML) teşhisi konuldu. Kemoterapi tedavisine başlanan ve yüksek risk taşıdığı bildirilen küçük kıza, doktorlar kök hücre nakli yapılması gerektiğini söyledi. Gümüşöz çifti de kök hücre bağışı kampanyası başlattı. Aile, sosyal medya üzerinden duyurdukları kampanya ile vatandaşlardan destek olmalarını istedi.1 AY ZAMANIMIZ KALDI

Liya Gümüşöz'ün Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşayan halası Berna Tuluk (47), yeğenin yaşaması için kök hücre nakli gerektiğini söyledi. Liya'nın hastalığının kısa süre önce fark edildiğini belirten Tuluk, "Pelvis bölgesinde kitle tespit edilmiş. Hemen kemoterapiye başlandı ama durumu yüksek risk taşıdığı için kök hücre nakli gerekiyor. Hepimiz yıkıldık. Çaresiz haldeyiz" dedi.1 ay zamanlarının kaldığını kaydeden Tuluk, vatandaşlardan Kızılay'a giderek, bağışçı olmalarını istedi.

