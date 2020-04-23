İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ Sokağa çıkamayanların seslerini kaydedip köy hoparlöründen dinlettilerAMASYA'nın Taşova ilçesi Alpaslan köyünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Sokağa çıkamayanların seslerini kaydedip köy hoparlöründen dinlettiler

AMASYA'nın Taşova ilçesi Alpaslan köyünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin kutlama mesajlarını içeren ses kayıtlarının köy hoparlör sisteminden yayınlandığı kutlamada kimi eski günleri anlattı, kimi ise ise şiirler okudu.

Taşova'nın Alpaslan köyünde bir grup genç koronavirüs nedeniyle sokağa çıkması yasak olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasına ilişkin mesajlarını içeren seslerini kaydetti. Ses kayıtları, köy hoparlör sisteminden yayınlanarak herkese dinletildi. 65 yaş üstü kişiler eskiden yapılan kutlama törenlerini anlatırken, çocuklar da şiirler okudu.

Köy sakinlerinden Burak Torun, "Bu güzel günde kısıtlı imkanlarla da olsa kalbi demokrasi, cumhuriyet, özgürlük diye atan tam 1120 kişilik mevcudiyetimizle bayramı en coşkulu şekilde yaşamaktayız. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım" dedi.Alpaslan Köyü Muhtarı Üzeyfi Çetin de, "Çocuklara armağan edilmiş olan bayramı, canı gönülden kutluyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------Köy muhtarlığından detay-Köyden drone görüntüleri detay-Köy hoparlöründen seslendirme detay-İstiklal Marşı'nın okunması detay-Çocukların ve köy halkının mesajları detay -Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/TAŞOVA,(Amasya),

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Çorum'da sağlık çalışanlarının dansı sosyal medyada ilgi gördü

ÇORUM'da koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları moral için hastanede dans etti.Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, kendileri ve koronavirüs tedavisi gören hastalara moral için dans etti. Özel koruyucu kıyafetleri ile dans görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Sağlık çalışanlarının dansı-Detaylar

HABER KAMERA: Yusuf ÇINAR ÇORUM

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Ege'de sosyal mesafeli 23 Nisan töreni; çocuklar bayramı balkonda kutladı

EGE Bölgesi'ndeki illerde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı. Etkinliklerde koronavirüs nedeniyle maskeler takıldı, sosyal mesafe kuralına uyuldu. Çocuklar bayramlarını sadece balkonlarda kutladı.Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla kesişti. Vatandaşlar alanlara gelmezken, kent protokolleri programda yer aldı. Etkinliklerde koronavirüs nedeniyle maskeler takıldı, sosyal mesafe kuralına uyuldu. DENİZLİ'DE SOSYAL MESAFELİ TÖRENDenizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Valilik binası önünde tören düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ve çeşitli kurum müdürleri törene katıldı. Maskelerle törene katılan protokol üyeleri, sosyal mesafe kuralına da uydu. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajının okunmasından sonra tören sona erdi. BANDO COŞKU YAŞATTIBüyükşehir Belediye Bandosu, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde kalan vatandaşların bayram coşkusunu doyasıya yaşaması için cadde ve sokaklarda marşlar çaldı. Evlerini günler öncesinden süsleyen, bayraklar asan vatandaşlar, balkona çıkarak bayram coşkusunu yaşadı. Çocuklar da balkonlarda bayrak sallayıp, marşlara eşlik etti. MUĞLA'DA ÖĞRENCİLERİN OKUDUĞU ŞİİRLER SES KAYDIYLA DİNLETİLDİMuğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na saat 09.00'da çelenk sunma töreniyle başladı. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü. Tören, öğrencilerin okuduğu şiirlerin ses kaydıyla dinletilmesinin ardından sona erdi. Öte yandan çocukların evlerinde çektikleri 23 Nisan 100'üncü yıl temalı görüntüler arasından seçilen 100 video ve fotoğraf, '23 Nisan Evimde' başlığıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yayınlandı.UŞAK'TA SOSYAL MESAFELİ ÇELEN SUNMA TÖRENİUşak'taki program, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yapıldı. Çelenk sunma töreninde gerçekleştirildi. Meydandaki Atatürk Anıtı'na, protokolce çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tören sona erdi. Burada da sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü. Manisa'da 23 Nisan Bayramı 9 kişiyle kutlandı.MANİSA'DA CUMHURİYET MEYDANI'NDA ÇOCUKSUZ TÖRENManisa'da törenin adresi, Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında törene sadece 9 kişi katıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çocuklar, ilk kez kendi bayramlarında yer almadı. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sabahattin Yurt ve yöneticiler törene katıldı. Törende sosyal mesafe kuralına uyulurken, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtına çelenk sundu. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve program sona erdi. AYDIN'DA 6 KİŞİKİL 23 NİSAN TÖRENİAydın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İl Milli Eğitim Şube müdürlerinin katılımıyla 6 kişiyle gerçekleşti. Saat 10.00'da Aydın Valiliği önündeki Atatürk Büstüne çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı için törene, yerine yardımcısı Ahmet Hünük vekalet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 1 (DENİZLİ)-Törenden görüntüler-Saygı duruşu ve İstiklal marşı -Çelenk sunulmasından görüntü-Süslenen ev ve apartmanlardan görüntü-Bando takımının marş çalması-Balkondaki çocuklardan ve vatandaşlardan görüntüHaber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ, -------------

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 2 (UŞAK)-Törene katılanlardan detay görüntüler-Saygı duruşu ve İstiklal Marş

Haber- Kamera: Feyzi Davulcu Uşak,--------------

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 3 (MUĞLA)Kutlamalardan genel ve detay görüntülerHaber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA, DHA)--------------

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 4 (MANİSA)Çelenk konulmasından görüntüSaygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından görüntüGenel ve detay görüntülerHaber- Kamera: CEMIL SEVAL/MANISA

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Habur Çayı taştı; 2 köy su altında

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde Habur Çayı, şiddetli yağmur sonrası taşarken, Ayvalık ve Başaran köylerinin yolları, su baskını nedeniyle kapandı.

Beytüşşebap ilçesinde 2 gündür devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmurun etkisiyle Habur Çayı taşarken, Ayvalık ve Başaran köylerini su bastı. Birçok tarla ve ahır sular altında kaldı. Köylüler ise ahırdaki hayvanlarını kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Habur Çayı'nın taşmasıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Su baskını nedeniyle kapanan Ayvalık ve Baraşan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA