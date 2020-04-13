İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ Sokağa çıkma yasağında doğum günü sürpriziMERSİN'de iki gün süren sokağa çıkma yasağı nedeniyle babasına doğum günü pastası alamayan 9 yaşındaki minik Ceylin Doğaner'ın isteği Yenişehir Belediyesi tarafından yerine getirildi.

Sokağa çıkma yasağında doğum günü sürprizi

MERSİN'de iki gün süren sokağa çıkma yasağı nedeniyle babasına doğum günü pastası alamayan 9 yaşındaki minik Ceylin Doğaner'ın isteği Yenişehir Belediyesi tarafından yerine getirildi.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle babasına doğum günü pastası alamayan 9 yaşındaki minik Ceylin, Yenişehir Belediyesi'ni arayarak destek istedi. Yeni Şehir Masası'na "Bugün babamın doğum günü ama dışarıya çıkıp pasta alamıyoruz, bize pasta getirir misiniz" diyen Ceylin için ekipler harekete geçti. Yeni Şehir Masası personelleri pasta ile birlikte Doğaner ailesinin kapısını çaldı. Sürpriz doğum günü kutlaması hem Ceylin'i hem de ailesini mutlu etti. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de görüntülü arayarak baba Murat Doğaner'in doğum gününü kutladı.

Baba Doğaner ile görüntülü konuşan Başkan Özyiğit, "Size aileniz ile birlikte mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum. Doğum gününüzü kutluyorum. Ceylin'in talebi ile bizim bu zor günlerde hep birlikte böyle bir anı yaratmamız çok güzel bir şey. Çalışanlarımız ve emek veren arkadaşlarımız hassasiyet göstermişler onlara da çok teşekkür ediyorum. Bu zor günlerden birlikte çıkmak umuduyla her şey çok güzel olsun" dedi.Murat Doğaner ise Başkan Özyiğit'e ve belediye personeline teşekkür ederek "Benim için unutulmayacak bir anı oldu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Ekipler eve pasta götürürkenBelediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in aile ile telefonda konuşmasu

Haber-Kamera: MERSİN

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Kurdukları ses sistemi ile balkondan bilgi yarışması yaptılar

SAMSUN'da müzikle uğraşan iki genç, evlerinin balkonuna kurdukları ses sistemiyle mahalle sakinleri arası bilgi yarışması düzenledi. Koranavirüs nedeniyle 'evde kal' çağrılarına dikkat çeken müzisyenler, yarışamda en fazla soruya doğru yanıt verenleri de hediyelendirdi.Atakum ilçesi, Yenimahalle'de, müzikle uğraşan Enes Gevrekçi ve Çağrı Dede, koronovirüs salgını sonrasında evlerinden dışarı çıkmayan vatandaşlara moral vermek için bilgi yarışması düzenledi. Yarışmanın katılımcıları, WhatsApp üzerinden paylaşılan numara ile iletişime geçerek belirlenen 20 soruyu cevapladı. En fazla soruyu doğru cevaplayan 2 kişi, hazırlanan hediyeleri kazandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Enes Gevrekçi'nin yarışma duyuruBalkon ve camlardan eşlik eden vatandaşlardan detaylarYarışma sorularının yanıtlanmasıDetaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA, Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN,

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Organ nakli bekleyen minik Mustafa'nın hayali gerçek oldu

AFYONKARAHİSAR'da rahatsızlığı nedeniyle böbrek nakli bekleyen 5 yaşındaki Mustafa Kemal Akkaz'ın, zeybek hayali gerçek oldu. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, belediyenin Efeler ekibiyle evinde ziyaret ettiği minik Mustafa'ya zeybek kıyafeti hediye etti. Selçuklu Mahallesi'nde oturan Halime ve Volkan Akkaz çiftinin böbrek nakli bekleyen oğlu Mustafa Akkaz, sosyal medya üzerinden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e çağrıda bulunarak, zeybekleri mahallesine davet etti. Minik Mustafa'nın çağrısını karşılıksız bırakmayan Başkan Zeybek, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş ile birlikte Mustafa'ya sürpriz yaptı. Başkan Zeybek, belediyenin Efeler ekibiyle Mustafa'nın hayalini gerçekleştirdi. Mustafa'ya zeybek elbisesi hediye eden Başkan Zeybek, çeşitli hediyeler de verdi.Karşısında Zeybek ekibini ve Başkan Mehmet Zeybek'i gören minik Mustafa ve ailesi ise şaşkınlık yaşadı. Başkan Mehmet Zeybek ve beraberindekilere teşekkür eden minik Mustafa'nın babası Volkan Akkaz, oğlunun çok mutlu olduğunu söyledi. Minik Mustafa da Başkan Zeybek'in kendisine hediye ettiği elbiseyi giydi. Başkan Zeybek'i ve Zeybek ekibini alkışlayarak teşekkür eden Mustafa'nın mutluluğu memnun etti. Minik Mustafa, Zeybek ekibine "Nasılsınız?", "Merhaba efeler" diyerek seslendi. Minik Mustafa'yı mutlu etmenin sevincini yaşayan Başkan Mehmet Zeybek, organ nakli bekleyen Mustafa'ya acil şifalar dileyerek tedavi sürecinde ailenin yanında olduğunu söyledi. Başkan Zeybek, "Mustafa'mızın talebi bize ulaştı. Biz de yerine getirmek ve gönlünü almak istedi. Arkadaşlarımız da hem eğlendirdi hem de memnun etti. İnşallah en kısa sürede Mustafa sağlığına kavuşur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Müzik eşliğinde mahalleye Efelerin girişiAkkaz ailesinden detaylarBelediye Başkanı Mehmet Zeybek'in, Akkaz ailesiyle buluşma anıMustafa Kemal Akkaz'ın, Başkan Zeybek'e teşekkür edişiBelediye Başkanı Mehmet Zeybek'in açıklamaları

HABER-KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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Uludağ'da, yaban hayvanlarının beslenme anı kamerada

Bursa'da, Uludağ Milli Park Müdürlüğü'nce milli park içinde yaban hayvanları besleniyor. Ayı ve tilkilerin beslenme anları görüntülenirken, bölgede sokak hayvanları da unutulmuyor.Koronavirüs salgını nedeniyle halk, evinde kalmaya özen gösterirken, Bursa'da yaban ve sokak hayvanları da unutulmadı. Uludağ Milli Park Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının beslenmesi için çeşitli noktalara et ve ekmeklerden oluşan yiyecekleri bırakıyor. Aynı zamanda yem noktasına yerleştirilen kamera ile ayı ve tilkilerin beslenme anları kaydediliyor. Görevliler tarafından milli park içindeki sokak hayvanları için da besleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Ayıların beslenme anı-Tilkilerin beslenme anı-Yemlerin bırakılması

Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,

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Sağlık Ocağı çalışanlarına konser verdi

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesi Yeşiltepe Sağlık Ocağı'nda görevli sağlık personeline destek vermek için ilçe gençlerinin düzenlediği etkinlikte, röntgen teknisyeni Cahit Apaydın, sağlık çalışanları için beslediği şarkıyla konser verdi.

Koronovirüsle mücadele kapsamında büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanları her kesimden destek sürüyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Verem Dispanseri'nde görevle röntgen teknisyeni olarak çalışan ve amatör olarak müzik ile uğraşan Cahit Apaydın, ilçe gençlerinin düzenlediği etkinlikte, Ergene ilçesinde Yeşiltepe Sağlık Ocağı'nda çalışan sağlık personeline konser verdi. Dispanser bahçesinde sosyal mesafe korunarak verilen konserde, Apaydın, sağlık çalışanları için beslediği, 'Sağlıkçıyız biz' şarkısını söylerken, sağlık personeli de şarkıya eşlek etti. Konser sırasında, 'Bu millet size minnettardır' yazılı pankart açıldı.

'ÇOK MUTLU OLDUK'Yeşiltepe Sağlık Ocağı aile hekimi Hakan Balta, kendilerine konserle verilen desteği teşekkür etti. Balta, "Anlamlı bir beste ve destek için herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar güzel bir moral oldu" dedi. Etkinlikte kendisi gibi sağlıkçı olan arkadaşlarına bestelediği, 'Sağlıkçıyız biz'"şarkısını söyleyen Çorlu Verem Dispanseri'nde görevli röntgen teknisyeni Cahit Apaydın, "Bu salgın günlerinde bizlerde sağlık personeli olarak çok çalıştık ve çok emek sarf ettik. Gördüğünüz gibi sağlık personeli çalışıyor. Bizlerde onların moral ve motivasyonlarını artırmak için onlara bir etkinlik yaptık. Evde kalın sağlıkla kalın kimseye bulaşmayın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Sağlık Ocağı binasından görüntü-Konser verilmesi-Sağlık çalışanlarının eğlenmesi-Dr. Hakan Balta ile röp.-Konser veren Cahit Apaydın röp.-Etkinliği yapan gençlerden Recep Çakar röp.-Detaylar

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),

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Alanya ve Serik'ten 'Memleketim' şarkısıyla destek

ANTALYA'nın Alanya ve Serik ilçelerinde sağlık çalışanları için balkonlara çıkan halk 'Bir başkadır benim memleketim' şarkısıyla destek verdi.Dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının ardından yoğun bir tempoda çalışan ve gece gündüz demeden insanları tedavi etmek için çaba sarf eden sağlık çalışanlarını desteklemek için her akşam 21.00'da tüm Türkiye'de vatandaşlar balkonlara çıkıp alkışlayarak destek veriyor. Alanya'da bu kez vatandaşların sosyal medya üzerinden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e ilettikleri bir talebi vardı. Vatandaşlar, Belediye Başkanı Yücel'i de etiketleyerek, "Yarın akşam 21.00'da tüm belediye hoparlörlerinden 'Bir başkadır benim memleketim' şarkısının çalınmasını istiyoruz. Bu gönderinin altına Alanya Belediyesi'ni ve Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'i etiketliyoruz" paylaşımı yaptı. Yapılan bu paylaşımın ardından Alanya Belediyesi hoparlörlerinden dün akşam 'Bir başkadır benim memleketim' ve 'Ölürüm Türkiye'm' şarkıları çalındı. Çok sayıda vatandaş balkon ve pencerelere çıkarak ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti. SERİK'TE MEMLEKETİM PARÇASINA HALK EŞLİK ETTİSerik ilçesinde ise belediye hoparlöründen dün akşam 21.15'te 'Bir başkadır benim memleketim' şarkısının çalınacağını, tüm Serik halkının balkonlara çıkarak eşlik etmesi istendi. Saat 21.15'i gösterdiğinde belediye hoparlöründen çalınan 'Bir başkadır benim memleketim' şarkısıyla Serik'teki çok sayıda vatandaş balkonlara çıkarak hem parçaya eşlik etti, hem de cep telefonlarının flaşlarıyla evlerinin ışıklarını açarak destek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Alanya ve Serik'te hoparlörlerden 'Bir başkadır benim memleketim' şarkısı çalınması

HABER- KAMERA: Engin ANAK- Namık Kemal KILIN/ALANYA- SERİK,

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MİNİK ELİF ZÜMRA'NIN SAĞLIKÇI BABASINA SARILMA İSTEĞİ DUYGULANDIRDI

KAHRAMANMARAŞ'ta yaşayan 3, 5 yaşındaki Elif Zümra Ateş, 25 gündür eve gelmeyen yoğun bakım hemşiresi babası Abdulkadir Ateş'e sarılmak istedi ancak babası izin vermedi. Gözyaşlarına boğulan mink Elif Zümra'nın videosu izleyenleri duygulandırdı.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde görev yapan hemşire Abdulkadir Ateş, diğer sağlıkçılar gibi evine gidemiyor. İşletmecisinin kapılarını ücretsiz olarak sağlıkçılara açtığı otelde konaklayan Ateş, bazı zamanlar ailesinin ihtiyacını karşılamak için eve gidiyor.

'BANA SARILMIYORSAN BİR DAHA GELME'Abdulkadir Ateş, son gidişinde kızı Elif Zümra ile dışarı da sohbet ederken, o anları eşi cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde Elif Zümra, babasından kendisine sarılmasını isteyince olumsuz yanıt aldı. Abdulkadir Ateş, "Benim işim var ve hastalara bakıyorum. Ben sana sarılırsam sen hasta olursun sonra annene bulaşır, sonra da dedene bulaşır. Hastalık bitince ben sana sarılacağım. Kızım eğer ben hastaysam sana da bulaşır. Eğer birkaç gün daha idare edersen bitecek bunlar" dedi.

Babasın kendisine sarılmamasına çok üzülen Elif Zümra, "Ama baba ben seni çok seviyorum. Ben dedeme de sarılmam baba. Ben seni her gün her gün çok seviyorum" diye kendisine sarılması için ısrar etti. Abdulkadir Ateş daha sonra kızına sarılmadan evden ayrıldı. Bu sırda gözyaşlarına boğulan Elif Zümra, "Bana sarılmıyorsan bir daha gelme" diyerek eve girdi.

'25 GÜNDÜR EVİME GİTMİYORUM'Elif Zümra'nın babasıyla arasında geçen bu diyaloğu annesi cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı. İzleyenleri duygulandıran görüntüler kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşıldı. Abdulkadir Ateş, diğer sağlıkçılar gibi ailelerini ve onların çevresini riske atmamak için eve gitmediğini söyledi. İhtiyaç halinde eve gittiğini ve onda da kızının sürekli sarılmak isteğiyle karşılaştığını belirten Abdulkadir Ateş, "İhtiyaçları olduğu zaman akşamları gidiyoruz. Her gittiğimde 'Baba bana sarılmıyorsun, ben seni çok seviyorum ama sen beni sevmiyorsun' diyor. Ben de sarılamayacağımı, bu hastalığın bittikten sonra sarılabileceğimi söylüyorum. Videoyu da evin kapısına yaklaştığımda annesi gizlice çekmiş, sonra da durum yapmış. Öyle olunca da daha sonra yayıldı. 20-25 gündür evime gitmiyorum. Zaten hastanede çalışan sağlık personeli yurtlarda ve otellerde kalıyor" diye konuştu.İnsanlara da evde kalması çağrısında bulunan Ateş, "Sayın Bakanımızın da sürekli söylediği gibi temas olmazsa hastalık önlenecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Elif Zümra'nın babasıyla konuşmasıAğlayarak eve girmesiAbdulkadir Ateş ile röp.Ateş'in kızının videosunu izlemsiElif'in 25 gün önce babasını evden uğurlamasıElif ve babasının arşiv fotoları

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Koronavirüse karşı mezar taşına 'evde kalın bize iş çıkarmayın' yazdı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde mermer ustası Tarık Gündüz (35), koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına dikkat çekmek için atölyesinde imal ettiği mermer mezar başlığına 'evde kalın bize iş çıkarmayın' yazdı. Mezar başlığını şaşkınlık yaşarken, Gündüz, herkesin kurallara uyması gerektiğini belirtti.İlçede 15 yıldır mermer işiyle uğraşan Tarık Gündüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrısı ve vatandaşların evde kalmalarının önemine dikkat çekmek amacıyla kolları sıvadı. Gündüz, atölyesinde ürettiği mermer mezar taşına, 'evde kalın bize iş çıkarmayın' yazdı. İlginç yazının yer aldığı başlığın atölye önünde sergilendiğini görenler şaşkınlık yaşıyor. Bazı vatandaşlar da fotoğrafladıkları mezar başlığını, sosyal medyada hesaplarında paylaşıp, 'evde kal' çağrısında bulunuyor.'KURALLARA UYMAZLARSA SONU ÖLÜM OLUR'

Koronavirüs önlemleri kapsamında yetkililerin ciddi önlemler aldığını kaydeden Tarık Gündüz, vatandaşlar olarak kurallara uyduklarını belirtti. Herkesin kurallara uyması gerektiğini anlatan Gündüz, "Vatandaşlarımızın 'evde kal' çağrısına uyması gerekiyor. Eğer kurallara uymazlarsa sonu ölüm olacak, bizde buna dikkat çekmek istedik. Mezar taşına 'evde kal' yazdık. Aslında bu olayın gerçek yüzü. 'evde kal' çağrısına uyulmadığı takdirde önce hastane sonra cami ve en son da mezar taşı var. Kurallara uyulmadığı zaman olacak budur, bizde gerçeği göstermek istedik. Amacımız 'evde kal' çağrısına dikkat çekmektirö diye konuştu.

Kaynak: DHA