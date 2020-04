İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ Ordu'da deprem korkusuyla geceyi sokakta geçirdilerORDU'nun Korgan ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü.

Ordu'da deprem korkusuyla geceyi sokakta geçirdiler

ORDU'nun Korgan ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Sosyal medyada yeniden deprem olacağı yönünde yayılan söylenti ve yapılan paylaşımlar üzerine bazı vatandaşlar evlerinden çıkarak geceyi sokakta geçirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 00.23'te merkez üssü Ordu'nun Korgan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem kısa süreli endişeye yol açarken, can ve mal kaybı yaşanmadı. İl genelinde de depremi hisseden vatandaşlar panikle evlerinden sokağa çıktı. Depremin ardından sosyal medyadan paylaşılan yıkılmış bina fotoğrafları ise paniğe yol açtı. Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak depremle ilgili herhangi bir hasarın olmadığını, paylaşılan görsellerinde gerçek olmadığını duyurdu.

ASILSIZ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI KORKUTTUKorgan ve Kumru ilçesinde gece boyunca artçı depremlerin devam edeceği yönünde sosyal medya paylaşımlarından endişe duyanlar, geceyi sokakta geçirdi. Vatandaşlar, evlerinin önünde ateş yakarak battaniyeye sarılıp sabahladı. 'CAMA TIRMANDIM ATLIYORDUM ANNEM TUTTU'Ailesiyle geceyi dışarıda geçiren Esra Tüzülcü, "O korkuyla cama tırmandım, atlıyordum annem tuttu balkona geçtik. Can havliyle ne yapacağımızı bilemedik. Gece yine deprem olacağını söylüyorlar, bilmiyoruz ne olacak. Bizde dışarıya çıktık bekliyoruz, çok korktukö dedi.Meryem Tüzülcü de deprem esnasında yeni yattığını belirterek, "Yeni uykuya dalmıştım, yatıyordum. Bir uğultu duydum, çocuğu kucağıma alıp fırladım dışarıya. Sosyal medyada yeni sallantı olacakmış diyorlar, bizde korkudan içeriye gidemedik bekliyoruzö şeklinde konuştu.Yılmaz Bibi ise, depremin hemen ardından ilçede panik oluştuğunu, sosyal medyada asılsız paylaşımlarla vatandaşların daha da tedirginleştiğini belirterek, "Depremi duyan dışarıya fırladı, ilçe merkezinde birikmeye başladı. Hemen maske dağıtmaya başladık. Vatandaşlarımız sosyal medya paylaşımlarının asılsız olduğunu rahat bir nefes aldı. Çok şükür herhangi bir olumsuzluk yokö dedi.

Kars'ta 'kavga var' diye çağrılan polislere pasta sürprizi

KARS'ta bir grup genç, Polis Haftası nedeniyle polis ekiplerine sürpriz yaptı. 155'i arayarak kavga ihbarı yapan gençler, gelen polisleri pasta ikramında bulundu.İstasyon Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde Bulaklar site sakinlerinden bir grup genç, Polis Haftası nedeniyle sürpriz hazırladı. Gençler, '155 Polis İmdat' hattını arayıp cadde üzerinde kavga olduğu ihbarında bulundu. Merkezden, kavgaya müdahale etmek için yönlendirilen polisler, karşılarında ellerinde pasta ile bekleyen gençleri gördü. Gençler "Bu zorlu süreçte görev yapıyorsunuz bizler de sizlere bu sürprizi yaptık" diyerek, üzerinde 'Polis Haftanız kutlu olsun' yazılı pastayı ikram etti. Mumu üfleyen polisler, gençlere teşekkür etti.Mahalle sakinleri koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yoğun mesai harcayan polis ekiplerini alkışlayarak 10 Nisan Polis Haftasını kutladı. Bulaklar sitesi sakinlerinden Caner Özyılmaz, koronavirüs nedeniyle polislerin yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Polis ekipleri Covid-19 salgınında sağlık ekiplerinden sonra çok çalıştılar. Bizde kavga ihbarı vererek polisleri çağırdık ve pasta kestik. Polis haftasını kutluyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kızına doğum günü pastası almak için çıktı, gasba uğradı

ADANA'da, kızına doğum günü pastası almak için dışarı çıkan Ahmet A.'nın (26) cep telefonu, sigara ve 20 lirasını gasbeden 4 kişi yakalandı.Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde dün gece kızına doğum günü pastası almak için dışarı çıkan Ahmet A.'nın önü, 4 kişi tarafından kesildi. Bu kişiler, Ahmet A.'dan para vermesini istedi. Ancak Ahmet A. direndi. Gaspçılar, Ahmet A.'nın başına sebze kasasıyla vurarak 20 lira parasını, cep telefonunu ve sigarasını alıp, kaçtı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kimliklerini belirlediği Alican Tanrıver (18), Emrullah Çelik (18) ve ikiz kardeşler Murat Özkan (19) ile Sedat Özkan'ı (19) yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularında gasbettikleri parayla peynir ekmek aldıklarını, sigarayı da içtiklerini söyledi. Cep telefonu ise Ahmet A.'ya teslim edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye'yi gülümseten görüntüdeki baba ve oğulları konuştu: 3200 TL cezayı yiyemem. Babam vermez.

Antalya'da koronavirüs yasaklarına uymayarak sokakta paten yaparken polis sireni sesini duyunca koşarak apartmana kaçan iki oğlunun görüntülerini çeken baba Erdoğan Bayen, "Çocukları uyarmama rağmen dışarıya çıktılar. Şakama bu kadar korkacaklarını düşünemedim" dedi. İki kardeşten Arif Bayen, "3200 TL cezayı yiyemem. Babam vermez. Ben veririm tabi. O yüzden kaçtım" derken, ağabeyi Mehmet Bayen de paten süremediğimi ve bunu tüm Türkiye'nin gördüğünü söyledi.İçişleri Bakanlığı'nın 'Evde Kal' çağrısı ve koronavirüs salgının yayılmaması için 20 yaş altı gençlere uyguladığı kısıtlamalar, ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi. Antalya'da iki kardeş evin önünde, kask ve dizliklerini takıp kaykay yaparken babası tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Oğlunu, "Arif, çok yola çıkma oğlum" diye uyaran baba, o anları kaydediyordu. "Nasıl baba sürebiliyor muyum?" diyen oğlunu, "Evet evet bayağı alıştın" diyen babanın sözleri polis sireni sesiyle kesildi. Sireni duyan iki kardeş, eve girerken yere kapaklanınca baba kahkahalarla güldü. O baba, oğlu ile arkadaşının güldüren kaykay görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, televizyonlarda yayınlanınca tüm Türkiye'nde olay oldu.Kepez ilçesinde yaşanan ve Türkiye'yi gülümseten görüntülerin kahramanı iki çocuk ile onları çeken baba, DHA'ya konuştu. Dünyanın ve ülkemizin zor bir süreçten geçtiğini söyleyen baba Erdoğan Bayen, iki oğlunun 13 Mart'tan bu yana evden dışarıya çıkmadıklarını söyledi. Çocuklarının çok sıkıldığını belirten Bayen, "Biz sosyal medyada aktif bir aileyiz. Devamlı video çekiyoruz. Ben çocuklarımı daha önceden sokağa çıkmamaları yönünde uyarmıştım. Çıkmaları halinde 3200 TL cezanın kesildiğini biliyorlardı. Dün de ısrarla dışarıya çıkarak patenle kayacaklarını söylediler. Ben her ne kadar 20 yaş çocukların dışarıya çıkmasının yasak olduğunu söylesem de onlara engel olamadım. Bunun üzerine onlara böyle bir şaka yapmaya karar verdim" dedi.KORKACAKLARINI DÜŞÜNMEDİMEşinin cep telefonunu alarak birinci kattaki komşunun balkonuna indiğini belirten Erdoğan Bayen, "Kendi telefonumda görüntü çekerken, diğer telefonla da polis siren sesini açtım. Çocuklar ceza yeme korkusu ile biranda afallayıp içeriye girdiler. Onların bu kadar korkacağını düşünemedim. Tabii ben de etkilendim. Görüntüler sosyal medyada yayınlanıp, ardından televizyonlarda çıkınca, ülkenin yüzde 95'i güzel karşıladı. Yüzde 5'inden de çocuklar dışarıya çıktılar diye tepki aldık. ya gerçekten de çocuklar sıkıldı. Günlerce içerideler. Evin içinde ne kadar da aktif olsak da dışarıdaki havayı içeride bulamıyorlar" diye konuştu.SÜREMEDİĞİMİ TÜRKİYE GÖRDÜSiren sesini duyunca çok şaşırdığını söyleyen 10 yaşındaki Arif Bayen, "Çok korktuğum için kaskı da o an çıkaramadım. Kendimi mecburen bahçeye attım. 3200 TL cezayı yiyemem. Babam vermez. Ben veririm tabi. O yüzden kaçtım" dedi.15 yaşındaki Mehmet Bayen de paten süremediğimi ve bunu tüm Türkiye'nin gördüğünü ifade ederek şunları söyledi: "O an babamın şaka yapacağından haberim yoktu. Bir anda oldu. Polis sirenini duyunca cezadan korktum ve kendimi yere atmak zorunda kaldım. Sürmek istesem süremeyecektim ve polis yakalayacaktı. Beni görmesinler diye yere uzandım ve sürüne sürüne binaya girdim. Kimse dışarıya çıkmasın. Çıkanlarda maske taksın."

Apartmanda koronavirüs paniğine neden olmuştu, domuz yağı çıktı

KAYSERİ'de, 12 katlı apratmanın girişindeki zil ve asansör tuşlarına kimyasal madde sürerken güvenlik kamerasına yansıyan Kezban M. (37) gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. Kezban M.'nin binaya bulaştırdığı kimyasalın domuz yağı olduğu, apartmanda oturan eşinin sevgilisini kocasından uzaklaştırmak için domuz yağı büyüsü yaptırdığı ileri sürüldü.Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 12 katlı apartmanda görevli Baki Türkoğlu, önceki gün market dönüşünde bina girişindeki halı ile zil tuşları, asansör tuşları ve bina içindeki tutma yerlerine yağ benzeri kimyasal bir madde sürüldüğünü fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Türkoğlu, maskeli bir kadının binaya girip, elindeki poşette bulunan maddeyi söz konusu yerlere bulaştırıp, daha sonra apartmandan ayrıldığını gördü. Türkoğlu'nun haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri, maddeden numune aldı. 52 ailenin yaşadığı apartman, daha sonra koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte edilerek temizlendi.ADLİYEYE SEVK EDİLDİPolis, apartmanda koronavirüs paniğine neden olan kimyasalın sırrını çözdü. Polisin yaptığı incelemede, güvenlik kamerasına yansıyan kadının Kezban M. olduğu belirlendi. Kezban M., polis ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde evinde gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Geceyi karakolda geçiren Kezban M, işlemlerinin tamamlanması ardından sabah Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusunu yanıtlamayan Kezban M, 'mala zarar vermek' suçundan adliyeye sek edildi.

Kezban M.'nin binaya bulaştırdığı kimyasalın domuz yağı olduğu tespit edildi. Kezban M.'nin, kocası ile ilişki yaşadığını iddia ettiği kadının domuz yağı sürdüğü binada yaşadığı, kadını kocasından uzaklaştırmak için domuz yağı büyüsü yaptırdığı iddia edildi.

