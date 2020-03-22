İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ Tedavisini yaptığı keçisinin yavrularına 'Covid' ve 'Korona' adını verdi ANTALYA'nın Serik ilçesinde, veteriner hekim Hasan Balık, bir aracın çarpması sonucu çenesi kırılan gebe keçisini ameliyat edip, 2 aylık tedaviyle sağlığına kavuşturdu.

Tedavisini yaptığı keçisinin yavrularına 'Covid' ve 'Korona' adını verdi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, veteriner hekim Hasan Balık, bir aracın çarpması sonucu çenesi kırılan gebe keçisini ameliyat edip, 2 aylık tedaviyle sağlığına kavuşturdu. Doğumu da sağlıklı bir şekilde gerçekleşen 'Sarıkız' adlı keçisinin yavrularına, 'Covid' ve 'Korona' isimlerini koydu.

Veteriner hekim Hasan Balık'ın gebe keçisine, 2 ay önce Gebiz Mahallesi'nde otlarken yola çıkınca bir araç çarptı. Keçinin, çenesi çift taraflı ve parçalı şekilde kırıldı. Normalde bu tür kaza sonrasında keçilerin hemen kesildiğini belirten Hasan Balık, 'Sarıkız' isimli keçisine hem gebe olduğu hem de çok sevdiği için kıyamadı. Balık'ın tedavisini yaptığı keçi, bir süre sonra ikiz yavru dünyaya getirdi. Hasan Balık, yavrulardan erkek olanına Covid, dişi olanına ise Korona ismini verdi.

Yaşanan süreci anlatan Hasan Balık, "Veteriner hekim olarak yılardır kedilere ve köpeklere birçok ortopedik operasyon yaptım ve çok güzel iyileşmelere şahit oldum. Kendi keçimi ameliyat etmek duygusal anlamda zorlayıcıydı. Başarısız olmak gibi bir şansım yoktu. Anestezi etkisi ile yavruları kaybetme ihtimali çok yüksekti. Güzel bir ekip çalışması ve anestezi ile en kısa sürede eksternal fiksatörü (kırık kemikleri yerinde tutan cihaz) yerleştirmeyi başardık. Teknik açıdan yapılabilecek en iyi seçenekti. Şu an gayet sağlıklı. Normal beslenmesine devam edebiliyor. Bu süreçte 2 yavrumuzun doğması ise veteriner hekim olmaktan en keyif aldığım andı. Hayvanların duygularını hissediyorum ve onlara yardım etmek beni mutlu ediyor. Yavruları da gayet sağlıklı. Keçimizin adı Sarıkız, artık gündemde kornona olduğu için yavrulardan erkek olanın ismi Covid, dişi olanın ismi de Korona oldu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ +--------------Köy evinden genel görüntüEvin önünde bulunan horuz, tavuk ve köpekten detaylarKaza geçiren keçiden genel görüntüKeçinin ağzından detayKeçiyi kucaklayan veterinerden detayYavru kuzuların keçinin yanına gelmesinden görüntüKeçi ve yavrularından detay görüntülerKeçiyi besleyen çocuktan detayYavru kuzulardan detaylarVeteriner Hasan Balık'ın röportajıKeçisin kaza geçirip ameliyat sonrasındaki videosundan detay görüntüler(cep telefonu)

HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına kitap hediye ediyor

İZMİT'te sahaflık yapan Şerafettin Ergül (59), koronavirüs ile mücadele kapsamında özverili çalışmalarından dolayı, dükkanına gelen her sağlık personeline kitap hediye ediyor.

İzmit'te 33 yıldır sahaflık yapan Şerafettin Ergül, koronavirüs ile mücadele kapsamında büyük bir gayretle çalışan sağlık personellerine kitap hediye ediyor. Yaptığı duyurunun ardından, iş yerine gelen her sağlık personeline istediği kitabı ücretsiz bir şekilde verdiğini ifade eden Ergül, amacının bu zor süreçte, zor şartlar altında çalışan sağlık personellerine moral vermek olduğunu söyledi. Toplum olarak zor bir süreçten geçildiğini ve insanların birbirleriyle kenetlenmesi gerektiğini ifade eden Şerafettin Ergül, "Şu anda ihtiyacımız olan birbirimize destek duygusunu yeniden hissettirmek istiyorum. Koronavirüs salgını dolayısıyla sağlık çalışanları ciddi fedakarlıklar içerisinde çalışıp hizmet veriyorlar. Toplumumuzda bu anlamda desteği çoğaltmak, onların yaptığı fedakarlığa destek sağlamak adına ben de sağlık çalışanlarına kitap hediye etmeyi düşündüm. Umarım toplumumuzun vicdanına birazcık biz de katkı sağlamış oluruz. Toplumda bu iyilik duygularını çoğaltmak, bir kurumsal kimlik kazandırmak adına tüm kitapçı ve sahaf arkadaşlarımızı da destek olmaya çalışıyorumö dedi. "SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YAPTIKLARI FEDAKARLIKLAR HEPİMİZE ÖRNEK OLACAKö Yapmış olduğu uygulamadan dolayı son derece mutlu olduğunu ifade eden Şerafettin Ergül, şöyle konuştu: "Sağlık çalışanlarının yaptığı fedakarlık sadece koronavirüs sürecinde değil, hayatımızın her alanında var. Bizler de onlara katkı sağlayalım istiyorum. Toplumda iyilik duygularını çoğaltmak, merhamet duygularını hissettirmek adına toplumda vicdan sahibi olan herkesi bu konuda destek vermeye çağırıyorum. Sağlık çalışanlarına çok ama çok teşekkür ediyorum. Bizim için yaptıkları fedakarlıkları ileride herkese örnek olacaktır ve diğer konularda da devam edecektir. O yüzden ben de küçük bir katkı sağlamak adına bu süreç boyunca kitap dağıtmaya, hediye etmeye devam edeceğim.ö

Görüntü Dökümü -Kitaplardan görüntü -Sahaf Şerafettin Ergül ile röportaj -Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

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KAPALI KAHVEHANEDE MASALARIN ÜZERİNE OTURDULAR, SAHİLDE ÇADIR KURDULAR ÇANAKKALE'de, güneşli ve ılık havayı değerlendirmek isteyen çok sayıda vatandaş, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 'evde kalın' çağrısına uymayarak, deniz kenarlarına akın etti. İlginç görüntülerin yaşandığı kentte, bazı vatandaşların sahilde çadır kurduğu, bazılarının da kapalı olan kahvehanelerin önlerindeki masaların üzerine bağdaş kurup oturduğu görüldü.Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, kısa sürede dünyaya yayılan ve yaklaşık 12 bin kişinin ölümüne yok açan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ve vaka sayılarının günden güne artmasının ardından yetkililer ve uzmanlar 'evde kalın' çağrısında bulundu. 'Evde Kal Türkiye' sloganı günbegün yinelenirken, vatandaşların çağrıya uyması için de sosyal hayatın durdurulmasına karar verildi. Bir yandan meydanlardaki banklar da kaldırılırken, belediye ekipleri de vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarmaya devam etti.Tüm önlemlerin ardından Türkiye genelinde sokaklar boş kalırken, dün havanın güneşli ve 20 derecede olduğu Çanakkale'de ise vatandaşlar dışarı çıktı. Havanın güzel olmasının etkisiyle kendini şehir merkezine uzak sahillere ya da ormanlık alanlara atan vatandaşlar, gün boyu yürüyüş yapıp masa sandalye kurdukları deniz kenarında oturdu.Vatandaşlar özellikle merkeze bağlı Güzelyalı Köyü'ndeki sahile akın etti. Kumsalın üzerine kurulan kamp sandalyelerine oturan vatandaşlar, deniz havası aldı. Bazılarının da çadır kurduğu görüldü. Çanakkale Belediyesi'ne ait piknik alanının kapalı olmasına rağmen vatandaşların semaver yakıp, çay demlemeleri ve çocuklarıyla balık tutmaları dikkat çekti.

KAHVEHANE KAPANINCA ÖNÜNDEKİ MASAYA OTURDULARKöyde de de durum farklı değildi. Köylülerin daha çok kullandığı kahvehaneler kapalı olunca bazı vatandaşlar güzel havayı fırsat bilip dışarı çıktı. Kapalı olan kahvehanelerin önlerindeki masaların üzerine bağdaş kurup oturanlar birbirleriyle sohbet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Vatandaşlardan görüntülerGenel ve detaylar

Habe-Kamera: Burak GEZEN/ ÇANAKKALE,

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'Evden çıkmayın' uyarısına ilginç cevap: Evde otura otura, karımla kavga ettim

MUĞLA'da dün Büyükşehir Belediyesi'nde görevli sağlık görevlileri sokakta bulunan vatandaşları uyardı. Sağlık görevlilerinin evde oturmaları konusunda uyardığı bankta oturan iki kişiden Alaattin Kaya'nın (57), "Evde otura otura vallahi karımla kavga ettim" cevabı, şaşkınlık yarattı.

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesi ve vaka sayısının her geçen gün artmasının ardından uzmanlar ve yetkililer alınan tedbirler kapsamında 'evde kalın' çağrısında bulundu. Tüm uyarılara rağmen, risk grubunda bulunan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlar çağrılara kulak asmadı. Gece yarısından itibaren 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirildi.

Muğla'da da dün, uyarılara kulak asmayan vatandaşlar, 'sosyal mesafe' tavsiyesine de uymayıp, parklardaki banklarda yan yana oturdu. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı sağlık görevlileri, koronavirüs salgınına karşı alınması gereken önlem ve tedbirler konusunda otogar, park, pazaryeri, cadde ve sokaklarda bulunan vatandaşlara içinde bulundukları risk durumu ile ilgili bilgi verip, broşür dağıttı.

BROŞÜR DAĞITIRKEN GÜLÜMSETEN DİYALOG

Menteşe Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı önündeki parkta broşür dağıtımı sırasında ise sağlık görevlisi ile vatandaş arasında ilginç diyalog yaşandı. Görevliler, bankta yan yana oturan iki kişiye, "Koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkmamanız sizin sağlığınız açısından daha iyi olacaktır. Şu anda yan yana oturuyorsunuz. Özelikle mesafede çok yakın. Kronik hastalar ile yaşlılarda daha çok etkili olduğu için bu süre zarfında evde bulunmanız lazım" uyarısında bulundu. Bankta oturanlardan Alaattin Kaya (57) ise uyarı karşısında, "Evde otura otura vallahi karımla kavga ettik" cevabını verdi.

Kaya'nın cevabı güldürürken, sağlık görevlisi, "Sizin sağlığınız daha önemli" deyince Kaya, parktan ayrılarak evinin yolunu tuttu.

Vatandaşların birbirleriyle olan mesafeyi korumadıklarını fark ettiğini belirten sağlık görevlisi Aytül İnce Doyran, "Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün talimatları doğrultusunda, koronavirüs salgını hakkında bilgilendirme çalışmalarımız sürüyor. Halkımızı evde kalmaları ve bireysel olarak kendilerini nasıl koruyacakları konularında bilinçlendiriyoruz. İnsanlarımızın mesafeyi korumadıklarını fark ettim. Evden dışarıya çıkmamaları konusunda sürekli uyarılar yapılıyor. Bu kritik süreçte bireysel önlemlerimizi alarak kurallara uyulması gerekiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Parkta bir arada oturanlardan genel görüntüHemşirelerin vatandaşlara broşür dağıtması ve uyarılarda bulunmasıGörevli hemşire ile Alattin Kaya isimli vatandaş arasında geçen diyalogHemşire Aytül İnce Doyran ile röp.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Turgutlu'da maskeli, eldivenli nikah MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Özge Çarıkçı (23) ile Ferdi Kaynakter (28) çiftinin nikah töreni, koronavirüs tedbirleri kapsamında, davetli olmadan, maske takılarak yapıldı. Gelin- damat nikah salonuna girmeden önce ellerini dezenfektanla temizledi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği koronavirüs genelgesinin ardından nikah törenleri, davetli olmadan, gelin, damat ve iki şahidin katılımıyla yapılmaya başlandı. Turgutlu'da nikah masasına oturan Özge Çarıkçı- Ferdi Kaynakter çifti de bu düzenlemenin ardından nikah masasına oturdu. Çiftin nikahı da davetli olmadan, iki şahit eşliğinde yapıldı. Salona girmeden önce gelin- damat ve şahitler ile nikah memuru ellerini dezenfektan ile temizleyip, maske taktı. Nikah memuru Mustafa Özgen tarafından kıyılan nikahla çift, hayatlarını birleştirdi.

Nikahın ardından damat Ferdi Kaynaker, şunları söyledi:

"Nikah işlemleri için belediyeye başvurduğumuzda bize koronavirüs önlemleri için yayımlanan genelge gereği en fazla iki şahit olabileceğini ve davetli katılımı olamayacağı bilgisini verdiler. Biz de maskeyle ve yakınlarımız olmadan nikahımızı kıydırdık. Davetlilerimizi yaşlarından dolayı riske atmamak için çağırmadık. Koronavirüs sürekli yayıldığı için güzel bir uygulama olmuş. Hem kendi sağlığımızı hem de çevremizdeki kişilerin de sağlığını düşünmek zorundayız. Bu mutlu günümüzde sevdiklerimizin de mutluluğumuzu bizimle paylaşmasını isterdik ama koronavirüs bütün planlarımızı alt üst etti. Ancak nikah törenimiz sevdiklerimizin sağlığından önemli değil. Bu nikah töreni, ilerleyen yaşlarda çocuklarımıza anlatacağımız bir anı oldu. İnşallah ülke olarak böyle duyarlı davranarak bu sıkıntılı günlerimizi atlatacağız."

Gelin Özge Çarıkçı ise, "Çok heyecanlıyım, unutamayacağımız bir gün geçirdik. Önemli olan sağduyulu davranarak, bu hassas dönemi atlatmak. Nikah tarihimizi çok önceden aldık, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki bir tarihe nasip oldu. Bir ömür boyu mutlu oluruz inşallah" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: +-Özge Çarıkçı - Ferdi Kaynaker çiftinin nikahından görüntü -Gelin Özge Çarıkçı ve damat Ferdi Kaynaker ile röp.Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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ADANALILAR, MESİRE ALANLARINI DOLDURUP, PİKNİK YAPTI KORONAVİRÜSE karşı 'Evde Kal' çağrısına rağmen Adana'da binlerce kişi, sıcak havayla birlikte piknik alanlarına akın etti. Kentte 2 gündür etkisini gösteren sağanak yağışın ardından güneşin açmasıyla mesire alanı olan Seyhan Gölü kıyısındaki Adnan Menderes Bulvarı tıklım tıklım doldu. Göl kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, yanlarına getirdikleri sandalye ve masalarda oturarak açık havanın keyfini çıkardı. Koronavirüs salgınından korunmak için 'Evde Kal' uyarılarını dikkate almayıp, piknik yaptı.

MANGAL KEYFİNDEN VAZGEÇMEDİLERPolis, bakanlık tarafından uygulanan 'mangal' yasağına karşı göl içerisinde bulunan Amerikan Adası'nın giriş ve çıkışlarını kapattı. Ada içindeki vatandaşlar da polis ekipleri tarafından uyarılarak çıkarıldı. Tüm yasaklara rağmen mangal yakan vatandaşlar, "Evimizde oturmaktan sıkıldık. Adanalılar kebap yemeden duramaz" dedi.Göl kenarına gelen vatandaşların araç yoğunluğu ise otoparkı andıran görüntüler oluşturdu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Menderes Sahil Yolu'nda yürüyüş yapan kalabalık Sahil kenarına park eden otomobillerin kalabalık görüntüsüMangal yapan ailelerden görüntülerPiknik yapan kadın ile röp.Mangal yapan vatandaşlarla röp.Sıkma yapan kadın ile röp.Piknik sofraları ve mangallardan detaylarGüvenlik önlemi alan polis ekipleri Polis aracıGenel görüntüler

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,

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Koronavirüs nedeniyle iş yapamayan esnafa müzikli moral ISPARTA'da, bir iş hanındaki esnaf, vatandaşların koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaması nedeniyle azalan işleri yüzünden moral bozukluğu yaşadı. İş hanında düğün organizasyonları, ses ve ışık sistemi satış kiralama ve müzisyenlik işleri yapan grup ise, esnaf arkadaşlarına moral vermek için enstrümanlarıyla müzik çalarak moral verdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, vatandaş gerekmedikçe sokağa çıkmamaya başladı. Dün akşam riskli grup olan 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı. Alınan bu önlem üzerine bazı esnafın işleri de yavaşladı. Isparta'da Belediye İş Hanı'nda bulunan sıfır ve ikinci el cep telefonu alım satımı yapan esnaf da bu durumdan olumsuz etkilendi. Akşama kadar çok az alışveriş yapılan esnaf sıkıntıdan bunalınca, aynı iş hanında müzisyen olan komşuları morallerini yükseltmeye karar verdi. Düğün organizasyonları, ses ve ışık sistemi satış kiralama ve müzisyenlik işleri yapan Çağatay Yıldırım ve 2 arkadaşı, iş hanının 2^nci katında bulunan iş yerinde hobi amaçlı müzik yaparken, bir yandan da iş hanında bulunan ve iş yapamayan esnafa müzik ziyafetiyle moral ve motivasyon sunuyor.

Her gün olmasa da haftanın bazı günleri burada toplandıklarını ve müzik yaptıklarını belirten müzisyenler son günlerde koronavirüs nedeniyle insanların sokağa çıkmadığını, esnafın iş potansiyelinin düştüğünü ve morallerinin bozulduğunu belirterek biraz moral vermek amacıyla iş hanı içinde müzik yayını yapmak istediklerini söyledi. Grup, Çanakkale Şehitlerini Anma Haftası olması dolayısıyla özel olarak 'Çanakkale içinde aynalı çarşı' türküsünü seçti.

'BİRAZ MORAL OLSUN İSTEDİK'

Grubun bağlamacısı Hamdi Düzgün, Çanakkale Şehitlerine rahmet dilerken, koronavirüs nedeniyle esnafa biraz moral olsun diye müzik yaparak ortamı yumuşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Grubun solisti Mustafa Say, "Hobi amaçlı arkadaşlarımızla burada müzik yapıyoruz. Tabii ki ister istemez virüsten etkileneceğiz ama halk olarak buna destek vermek gerekiyor. Ülkemizin insanlarımızın, sağlıklı güzel bir yaşam yaşaması amacıyla tedbirli davranmamız gerekiyor" dedi.

İş yeri sahibi ve grubun orkestra şefi Çağatay Yıldırım, "Virüs nedeniyle moralimiz çok bozuk. Bütün herkese dinletelim dedik. Hayırlısı olsun, herkese moral olsun diyoruz" diye konuştu.

'BİR AN EVVEL BU SIKINTIDAN KURTULMAYI UMUYORUZ'

Belediye iş hanında esnaflık yapan ve işlerin azalmasından dolayı olumsuz etkilenen iş yeri sahipleri de yapılan müzikle bir parça olsun moral bulduklarını, bir an evvel bu sıkıntıdan kurtulmayı temenni ettiklerini ifade etti.

Aynı iş hanında bulunan küçük bir çay işletmesi de camına virüs nedeniyle kapalı olduklarını belirten, not asarak önlem aldı. Sadece iş yerlerine çay servisi yapan işletmeci bozulan morallerini müzik dinleyerek düzeltmeye çalıştıklarını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ +--------------Müzik grubundan detayİş yerlerinin kapı önünde müzik dinleyen esnaftan görüntülerMüzisyenler Hamdi Düzgün, Mustafa Say ve Çağatay Yıldırım ile röportaj3 esnaf ile röportaj HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

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Yaşlıların kolonyası 'Örümcek Adam'dan ANTALYA'da, 'Spiderman' (Örümcek Adam) kostümüyle insanların sevgisini kazanan Burak Soylu (27), koronavirüse farkındalığı artırmak için yaşlılara kolonya ikram edip, evde vakit geçirmeleri konusunda uyarıda bulundu. Örümcek Adam, tedbir amaçlı evinde kalan insanlara sokaklarda müzik eşliğinde dans ederek, moral verdi.

Antalya'da, 'Örümcek Adam' kostümüyle kentin en işlek caddelerinde ve parklarında dolaşan Burak Soylu, yaptığı hareketlerle kısa sürede insanların sevgisini kazandı. Film karakteri Spiderman'i Antalya sokaklarında canlandıran Soylu, koronavirüse dikkati çekmek için vatandaşlara evde kalmaları çağrısı yaptı. Caddelerde insan yoğunluğu bulanan yerlerde tedbir amacıyla sosyal mesafeyi korumaları çağrısı yapan Antalyalı Örümcek Adam, konuştuğu kişilere sağlıkları için bir metreden az yaklaşmamalarını söyledi.

Kostümüyle caddede dolaşan 'Örümcek Adam' yaşlılara kolonya ikram edip, sağlıkları için evden dışarı çıkmamaları uyarısı yaptı. Soylu'nun uyardığı bir kişi, güneşlenmek için dışarı çıktığını ve kısa süre sonra evine döneceğini söyledi. Yanında oturan Ahmet Koca, "Ben 92 yaşındayım. Ömrüm dolmuş zaten" diyerek çevresindekileri şaşırttı. Örümcek Adam kostümlü Soylu da yaşlı adama evde kendine iyi bakmasını önerdi.

Cadde ve sokaklarda elindeki hoparlörde çalan müzik eşliğinde dans ederek dolaşan Burak Soylu, koronavirüs tedbiri amacıyla evden çıkmayanlara da moral oldu.

Koronavirüse dikkati çekmek ve insanların evde vakit geçirmeleri için uyarmak amacıyla sokakta dolaştığını anlatan Soylu, "Koronavirüse karşı farkındalık oluşturmak için kostümümü giydim. Yaşlılara kolonya dağıtıp evde kal çağrısında bulundum. Evde kalan ailelere moral vermek için sokaklarda dans ettim. Kostümümü insanların gerçekten evde kalmaları için giyindim. Bu şekilde güzel mesaj vermek için çaba sarf ettim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ+--------------Örümcek adamın detay görüntüleriÖrümcek adam yaşlılara kolanya dağıtırken görüntü3 tane Yaşlı vatandaş ile röpÖrümcek adam dans ederken görüntüÖrümcek adam evdeki vatandaşlar ve çocuklar için dans etmesiEvdeki vatandaşların detay görüntüsüSokakdaki vatandaşların görüntüsüÖrümcek adamla röpDetaylarHABER: Tolga YILDIRIM- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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ÇANAKKALE'DE BALIK SEVDASI 'KORONAVİRÜS' DİNLEMEDİ

ÇANAKKALE'de koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kalın' uyarılarına rağmen olta balıkçıları liman iskelesinde güneşli havayı da fısat bilerek balık tuttu. Koronavirüs salgınına rağmen balık tutanların sosyal mesafeye uymadığı ve birbirlerine oldukça yakın durduğu görüldü.Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronovirüs salgını, Türkiye'de de yayılmaya devam ederken, 'Evde Kal Türkiye' sloganıyla vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları çağrısı her seferinde yenileniyor. Hatta bu nedenle dışarıda yaşamın durmasına neden olan radikal kararlar sonrası Türkiye'de, sokaklar da büyük oranda boş kaldı.Çanakkale'de ise, koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kalın' uyarılarına rağmen olta balıkçıları liman iskelesinde güneşli havayı da fısat bilerek balık tuttu. Koronavirüs salgınına rağmen balık tutanların sosyal mesafeye uymadığı ve birbirlerine oldukça yakın durduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Çanakkale Liman iskelesinden genel ve detay görüntü.-Balık tutuan vatandaşlardan genel ve detat görüntü.-Koronavirüs salgınına aldırış etmeden mesafeye uymayan balıkçılardan görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ - Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

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ADANA'DA İTFAİYE ERLERİNDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SİRENLİ VE ALKIŞLI DESTEK ADANA'da, itfaiye erleri koronavirüse karşı mücadelede özveriyle çalışan sağlık personelini desteklemek için düzenlenen etkinliğe siren ve alkışlarla eşlik etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan çalışanları 2 gün önce TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine eylem, yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüştü. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiye erleri de araçlarıyla birlikte Yüreğir Devlet Hastanesi bahçesinde toplandı. Saat 21.00'de itfaiye erleri, alkışlamak için pencere ve balkonlara çıkan vatandaşlara siren ve alkışlarla eşlik etti.Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nihat Sarraf, birlik olunması gereken günlerden geçtiklerini belirterek, "Ülkemizde ve tüm dünyayı saran bu korona virüsü nedeniyle hastalarımız ile çalışanlarımıza moral verebilmek için bugün burada toplandık. Bu illet hastalığın bir an önce ülkemizden gitmesini istiyoruz. 24 saat esasıyla çalışan emniyetimize, sağlık çalışanlarımıza, askerlerimize ve itfaiyecilerimize teşekkür ederiz. Bir nebze de olsa sağlık çalışanlarına destek verebildiysek çok mutlu olacağız" diye konuştu.Sağlık çalışanları ise zor günlerinde kendilerine destek veren itfaiye personeline teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Ekiplerden görüntüAlkışlı destekRöp.Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ ADANA,

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Mersin'de nikahlarda koronavirüs önlemi

MERSİN'de, koronavirüs salgının yayılmasını engellemek için tedbiri elden bırakmayan Yenişehir Belediyesi, nikahlarda da önlem alıyor. Nikah salonu sık sık dezenfekte edilirken, dünya evine giren çiftlere ve nikah şahitlerine evlendirme memurluğunda maske ve eldiven veriliyor.Yenişehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerini arttırıyor. Yenişehir Belediyesi Evlendirme Memurluğunda nikahlar koronavirüs önlemleri kapsamında tören yapılmadan, 2 şahidin katılımıyla kıyılıyor. Vatandaşların sağlığını korumak için nikaha davetlilerin girmesine izin verilmezken, salona girişlerde çiftlerin ve nikah şahitlerinin ellerine dezenfektan sıkılıyor. Solunum ve temas yoluyla kolayca bulaşabilen salgına karşın salonda maske ve eldiven takılıyor. Yenişehir Belediyesi, çiftleri en mutlu günlerinde virüsten korumak için dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.Öte yandan virüs nedeniyle nikahlarını ertelemek isteyen çiftlere, yeni gün ve saat verme konusunda her türlü kolaylık sağlanacak. Nikahlarının buruk bir şekilde geçtiğini söyleyen çiftler ise insan sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayarak, Yenişehir Belediyesi'nin bu uygulamasının yerinde olduğunu vurguladı.

Görüntü Dökümü------------------------Nikah Salonunu ilaçlayan görevlilerSalondan görüntüNikah için gelen çiftNikah için bekleyenlerNikah kıyılmasından genel ve detaylarÇifte nikah cüzdanı verilmesiGenel ve detay

SÜRE: 01,49" BOYUT: 204 MB Habe-Kamera: MERSİN,

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Banklar tel ile çevrilip, 'Evinde kal Edirne, şansını zorlama' yazısı asıldı EDİRNE'de, dün öğle saatlerinde koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 'evde kal' çağrısına uymayan yaşlı vatandaşlar için Belediye Başkan Yardımcısı doktor Ertuğrul Tanrıkulu, merkezdeki meydanı dolaşıp, uyarılarda bulundu. Vatandaşların bazıları Tanrıkulu'nun uyarılarını dinlemeyip, oturmayı sürdürünce bankların etrafına tel çekilerek, 'Evinde kal Edirne. Dışarı çıkma, şansını zorlama' yazısı asıldı.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan son günlerde Türkiye'de de ölümlere neden olan koronavirüs salgını nedeniyle yetkililer vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu. Özellikle 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, evlerinden çıkmamaları konusunda sık sık uyarıldı. Belediyeler, durumu farklı yollarla çözmeye çalıştı. Bazı belediyeler bankları söktü, bazıları ise zabıta ekiplerini meydanlara yollayıp vatandaşı uyardı.

Edirne'de de uyarıları dinlemeyen yaşlılar için Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu, dün öğle saatlerinde sokağa çıktı. Merkezdeki trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi'nde gezen, yaşlıları tek tek uyaran Tanrıkulu, vatandaşlara hastalığı ve neden çıkmamaları gerektiğini anlattı. Ertuğrul Tanrıkulu, hem belediye görevlisi hem de bir hekim olarak, yan yana oturan yaşlılara evlerine gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Bazı yaşlılar uyarı üzerine kalkıp evlerine giderken bazıları da aldırış etmeden oturmayı sürdürdü.

YAŞLILARI TEK TEK UYARDI

Ertuğrul Tanrıkulu, belediye olarak kentteki oturma banklarını kaldırıp, dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, kentin ana bölgelerini gezerek yaşlı vatandaşları koronavirüs salgınına karşı bilgilendirip, uyardığını söyledi. Tanrıkulu, "Banklarda oturan vatandaşlarımızı koronavirüs salgını nedeniyle uyarıyorum. Diyorum ki, 'evinizde kalın.' Evinde kal Edirne. Özelikle 65 yaş üstü büyüklerimizde şeker, hipertansiyon, kronik hastalığı, kemoterapi alanlar kalp ve akciğer hastalığı olanların özelikle evlerinde kalmalarını istiyorum. Vatandaşımız evinde kalırsa bu hastalığı yenebiliriz "dedi.

'BİZE BİR ŞEY OLMAZ'

Yaşlılarla, Tanrıkulu arasında zaman zaman ilginç diyaloglar da yaşandı. Koronavirüsten korkmadığını ve salgının kendisine bir şey yapmayacağını söyleyen Ahmet Yıldız (76), "Koronavirüs salgını var ama bize bir şey olmaz. Ben önlem almıyorum. Eldiven ve maske takarsam daha kötü olur. Koronavirüsten korkmuyorum" dedi.

Mehmet Avcı (72) ise, "Canımız sıkıldığı için dışarı çıktık. Koronavirüs uyarıları var ama ilaç ve benzeri ihtiyaçlarımızı almak için mecbur çıkıyoruz" dedi.

BANKLARA TEL ÖRGÜ ÇEKİLDİ: ŞANSINI ZORLAMA

Uyarılara rağmen, özellikle yaşlı vatandaşlar oturmayı sürdürünce, bankların çevresine tel çekilip, üzerine, "Evinde kal Edirne. Dışarı çıkma, şansını zorlama' şeklinde uyarı yazısı asıldı.

Bu arada, Türkiye'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için dün gece sokağa çıkma yasağı getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ+-----------------Kentte gezen yaşlılar-Başkan Yardımcısı Tanrıkulu'nun yaşlıları uyarıları-Tanrıkulu'nun yaşlıları ikna etme çabaları-Yaşlılarla diyalog-Tanrıkulu ile röp.-Banklarda oturan yaşlılar-Yaşlılara uyarılar-Yaşlılarla röp.-Caddedeki yaşlılar-Tel örgülerle kapatılan banklar-Banklara asılan uyarı yazısı-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

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Hasta buzağıları bidondan yaptığı kayak ile taşıdı ERZURUM'da Palandöken Kayak Merkezi yakınlarında yaşayan besici Ramazan Seylan, yollar kapalı olunca hastalanan iki buzağısını veterinere götürmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Seylan, bir bidonu ikiye bölüp, buzağıları içine yerleştirerek araçların ulaşabildiği bölgeye getirdi. Pistlerde kayak yapanlar, o anları şaşkınlıkla izledi.

Palandöken Dağı'nın eteklerinde besicilik yapan evli ve 9 çocuk babası Ramazan Seylan'ın iki buzağısı hastalandı. Seylan, yollar kapalı olunca, buzağılarını veterinere götürmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Ramazan Seyhan, büyük bir bidonu ikiye böldü. Buzağıları battaniyeye saran Seylan, daha sonra onları, bidon parçalarının içine yerleştirip, Palandöken'den aşağıya doğru kaydırarak, indirdi. Bu sırada pistlerde kayak yapanlar, o anları şaşkınlıkla izledi. Ramazan Seylan'ı pistte durduran birçok kişi, buzağılara hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar ise onları severek büyük ilgi gösterdi.

Ramazan Seylan, Palandöken'in girişinde kendisini bekleyen bir yakınının kamyonetine buzağılarını koyarak veterinere götürdü. Seylan, "Palandöken mezarsında yaşıyoruz. Evlerimiz Kayak Merkezi'nin hemen yanında. İshal olan iki buzağıyı tedavi ettirmek için veterinere götürmem gerekiyordu. Ancak yolumuz kapalı olduğu için onları büyük bir plastik bidonunu ikiye kesip içlerine bıraktım. Yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktan çeke çeke getirdim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: +--------------------------------Buzağıların bion inçerisine konulup getirlmesi (Cep telefonu görüntüsü)-Kayak pisti içerisinde bidonların içeerisinde buzağıları getirmesi-Bidonların içinde battaniyeye sarılı buzağıların getirilmesi-Buzağıları aracına bindirmesi-Ramazan Seylan ile röp-Buzağıları tekrar bidonlarla kayak merkezinden evine götürmesi

-Kayakçıların çektiği görüntüler

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Kaynak: DHA