İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

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RİZE İLE İZMİR ARASINDA KOLONYA REKABETİ; ÇAY MI ZEYTİN Mİ?

** Rizelilerden dezenfektan için 'çay kolonyası' önerisi

** Zeytin kolonyası koronavirüse savaş açtı

TÜRKİYE'de görülen 'koronavirüs' vakası sonrası dezenfektan amacıyla satışları artan 'kolonya' için Rizeliler, çay katkılı türünün en etkili olduğunu iddia etti. İzmirliler ise zeytin kolonyasının nemlendirici özelliği ile zeytin yaprağındaki asitten dolayı virüsü öldürme özelliği olduğunu savunuyor.

Çay üretiminin büyük çoğunluğunun yapıldığı Rize'de, çay katkılı üretilen kolonyanın görülen 'koronavirüs' vakası sonrası dezenfektan amacıyla satışları arttı. Rizeliler, kolonyanın çay katkılı türünün en etkili olduğunu iddia etti. Çay kolonyasından başka tür kullanmadıklarını anlatan, vatandaşlar her hastalığa şifa olduğuna inanıyor.

Hediyelik eşya ve kolonya satışı yapan Çayhan Sinanoğlu, "Rize'de tek tercihimiz çay kolonyasıdır. Herkes çay kolonyasını tercih ediyor. Çay kolonyası ile virüslerden arınıyoruz. Günde 3, 4 kez kullanıyorum" dedi. Çay kolonyasını satın alan Gültekin Cihan da "Çay kolonyası, yörenin insanı olduğum için bana daha sağlıklı geliyor. Çay bizim ekmek teknemiz olduğu için çay kolonyasını tercih edeceğiz. Hem çay kolonyası bizi virüslerden de koruyor. Bir bardak çay ayrı bir şifa kaynağı, çay içerek içimi temizliyor, kolonyası ile vücudumu temizliyorum. Virüslerden korunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kadem Kaplan ise "Bence çay kolonyası bir numara. Çayın memleketinde çay kolonyası kullanılır. Ben dezenfektan olarak çay kolonyasını tercih ediyorum. Herkese de tavsiye ediyorum" diye konuştu.Dezenfektan için çay kolonyasından başka ürün tanımadığını anlatan Hasan Sancaktutanoğlu "Ben çay üreticisiyim. Kolonya da çay kolonyasını tercih ediyorum. Başkaları istediğini tercih edebilir. Ben çay içerim ve çay kolonyasını kullanırım. Çay kolonyası ile virüs temizlenir. Çay her derde devadır" derken, Mehmet Demirci Türkiye'de çay kolonyası bir numaradır. Çayın memlekettin de hem çay içecek hem kolonyasını kullanacaksın. Hem yeşil çay hem siyah çay, hem de kolonyasını kullandığında vücudunda virüs diye bir şey kalmaz" diye konuştu.

ZEYTİN KOLONYASI KORONAVİRÜSE SAVAŞ AÇTI

TORBALI Ovası'nda yetişen zeytinlerin ilçedeki fabrikada işlenmesiyle hazırlanan Torbalı Zeytin Kolonyası antioksidan özelliği sayesinde koronavirüse savaş açtı. Türkiye'nin her tarafından ciddi talep aldıklarını söyleyen Torbalı Ticaret Odası (TTO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, nemlendirici özelliği ile zeytin yaprağındaki asitten dolayı zeytin kolonyasının virüsleri öldürme özelliği olduğunu belirterek, "Zeytin kolonyası koronavirüse savaş açtı. Üretilen jel ve diğer dezenfektanlarda da zeytinin hammaddesinden yararlanıyoruz. Koronavirüsü zeytin kolonyası bitirecek" dedi.

Torbalı ilçesinde 5 yıl önce üretimine başlanan, üzerinde Metropolis amblemi ve TTO logosu ile satılan 'Torbalı Zeytin Kolonyası' son günlerin korkulu rüyası koronavirüse karşı savaş açtı. Antioksidan özelliği nedeniyle Türkiye'nin her tarafından zeytin kolonyası talebi aldıklarını belirten TTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, siparişlere yetişemediklerini söyledi. Tüm kolonyaların mikrobu stabil hale getirdiğini ancak zeytin kolonyasının zeytin yaprağındaki asit nedeniyle virüs önleyici özellik taşıdığını dile getiren Olgun, "Biz zeytin kolonyası üretirken Torbalı'nın bir simgesi olsun, hediyelik olarak misafirlerimize ikram edelim istedik. Fakat şuanda koronavirüsten dolayı Türkiye'nin her tarafından ciddi talep var. Yetişemiyoruz" dedi. Üretimde bazı sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Olgun, etil alkol bulmakta zorlandıklarını dile getirdi. Kimyasal üretim yapan firmaların birçoğunda dezenfektan ve jel üretimi yapılmaya başlandığını kaydeden Olgun, şöyle konuştu: "Hammadde maliyetlerinde artış var. Daha önce 1 dolara alınan etil alkol şuanda 5-6 katına çıktı. Buna razıyız ama bulabilene aşkolsun. Üreten firma çok az. Kolonyalar mikrobu stabil hale getiriyor. Fakat zeytin kolonyasının nemlendirici özelliği ile zeytin yaprağındaki asitten dolayı öldürme özelliği var. Koronavirüse de birebir. Üretimde sıkıntımız var çünkü alkol bulmak zorlaştı. Üretim devam ediyor. Herkes elindeki hammaddeyi kullanarak bunu sürdürüyor. Fakat yeni hammadde tedariki noktasında çok büyük sıkıntı var. Fiyatlar ciddi yükseldi. Kolonya fiyatlarındaki yükseliş üreticiden kaynaklanmıyor. Maalesef etil alkol bulma sıkıntısı var fiyatlar bu nedenle arttı. Zeytin kolonyası koronavirüse savaş açtı. Üretilen jel ve diğer dezenfektanlarda da zeytinin hammaddesinden yararlanıyoruz. Koronavirüsü zeytin kolonyası bitirecek."'BÜTÜN MÜŞTERİLERE HİTAP EDEMİYORUZ'Kimya mühendisi ve sorumlu müdür Rıfat Candan da zeytin kolonyası üretiminde hammadde olarak etil alkol kullandıklarını ifade etti. Etil alkolün 96 ile 99 derece arasında olduğuna dikkat çeken Candan, "Esansımız da zeytin kolonyasına uygun içerikte seçilerek antioksidan maddeler kullanılarak yapılır. İşletmemizde yapılan zeytin kolonyası en az 1 hafta dinlendirilir. Sonra tüketiciye sunulur. Kalite kontrolleri ve ambalaj kontrolü yapılır" dedi. Günümüzde yaygınlaşan koronavirüse karşın gerekli tedbirlerin alındığını belirten Candan, "Jel türünde antioksidan koruyucular üretiliyor. Antioksidan üretilirken de bir miktar yüzde 70 oranında alkol kullanılmaktadır. Etil alkolün piyasada olmayışı biz imalatçıları zor durumda bırakmaktadır. İstediğimiz bütün müşterilere hitap edemiyoruz" diye konuştu. Candan, zeytin kolonyalarının istenilen derecede üretilebileceğini söyleyerek 60-70-80 derece alkol içerebileceğini anlattı. Kolonya literatürüne göre esans yüzdesinin ise yüzde 1.5 olduğunu anlatan Candan, zeytin kolonyasının güzel kokusu ve ferahlatıcı etkisiyle tüketiciye sunulduğunu sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (RİZE)Kolonya detayıVatandaş röp.İşletme Röp. Muhabir anonsu (Arzu ERBAŞ)

HABER: Arzu Erbaş KAMERA: Mehmet Can PEÇE/ RİZE

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (İZMİR)-Zeytinin toplanmasından arşiv görüntü,-Zeytinin sıkılması ve işlemden geçirilmesinden arşiv görüntü,-İşçilerin kolonyayı şişelemesinden görüntü,-Anons,-TTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun ile röportaj-Kimya mühendisi Rıfat Candan ile röportaj

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY-Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

Haber Kodu : 200314032Haber Kodu : 200314033========================================

Doç. Dr. Candevir: Adana, koronavirüse karşı şanslı illerden

ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslıhan Candevir, koronavirüs salgınında korkulacak bir durum olmadığını belirterek, virüsün sıcak havada daha zor yayıldığını, bu nedenle Adana'nın şanslı illerden olduğunu söyledi.Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan koronavirüs, 130 binden fazla insanın hastalığa yakalanmasına neden oldu. Yaklaşık 5 bin insanın ölümüne yol açan salgının, Türkiye'de de beş kişide görülmesinin ardından tedbirler artırıldı. Uzmanlar salgından korunmak için kişisel temizliğin önemine vurgu yaparken, halk da yapılan açıklamalara göre önlem almaya devam ediyor. Maske ve eldiven kullanan vatandaşlar, çantalarından kolonya ve antibakteriyel dezenfektanları da eksik etmiyor. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslıhan Candevir de koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu. Candevir, koronavirüsten korkmanın bir anlamı olmadığını belirterek, virüsü bilmenin ve önlem almanın önemli olduğunu söyledi. Tüm dünyayı etkisi altına alan bir virüsün Türkiye'ye gelmemesine ihtimal vermediklerini ve bundan dolayı gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Doç. Dr. Candevir, "Alınabilecek önlemlerden en önemlisi el hijyeni. Ellerin düzenli olarak en az 20 saniye boyunca yıkanması gerekiyor. Ayrıca insanların, mümkün olduğunca kapalı ve kalabalık alanlarda bulunmasını çok önermiyoruz. Çünkü bu tip ortamlarda virüsün bulaşması kolaylaşıyor. Hijyen konusunda alkol bazlı el dezenfektanları ve kolonya da hızlı etki ediyor. Eğer ellerde gözle görülür bir kirlilik yoksa, dezenfektan ve kolonya kullanılabilir" diye konuştu.

'HAVALARIN ISINMASIYLA VİRÜSÜN YAYILIMI AZALACAK'Koronavirüsün yüksek hava sıcaklıklarında daha zor yayıldığını kaydeden Doç. Dr. Candevir, "8 derece sıcaklık, virüsün en sevdiği hava sıcaklığı. Koronavirüs de kışı seven bir virüs. Soğukta hem daha kolay yaşıyor hem de insanların kapalı ortamlarda bulunmasndan dolayı daha kolay yayılıyor. Havalar ısındığında tamamen kaybolması anlamına gelmese de virüsün yayılımı azalacaktır. Güneş ışığı da çok önemli. Çünkü ultraviyole ışınlar birçok mikroorganizmanın ölmesini sağlıyor. Adana'da güneşin uzun süre kendini göstermesinden dolayı şanslıyız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Doç. Dr. Aslıhan Candevir ile röp.Aslıhan Candevir'in doğru el yıkamayı göstermesiDezenfektan ile elini temizlemesi Detaylar

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

Haber Kodu : 200314018==============================

Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından

KONYA'da boşanma aşamasında olduğu Münevver Şahin'i (30) çalıştığı özel hastanede başından vurarak öldüren güvenlik görevlisi Bayram Şahin'in (37), polisteki sorgusunda susma hakkını kullandığı belirtildi. Şahin'in hastanedeki ilk beyanında ise, "O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından vurdum" dediği öğrenildi.Olay, dün saat 10.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. İlçedeki huzurevinde silahsız güvenlik görevlisi olarak çalışan Bayram Şahin, kendisine boşanma davası açan ve 20 gün önce, bir aylık koruma kararı aldıran eşi Münevver Şahin'in muhasebe bölümünde çalıştığı özel hastaneye geldi. Bayram Şahin, eşinin ikinci kattaki odasına girdi. Burada Şahin, yanındaki babasına ait ruhsatlı tabancayı çekip 2 çocuğunun annesinin başına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Münevver Şahin, hemen acil servise alındı, ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Silah sesi üzerine koşarak hastaneye gelen trafik polisleri, kaçmaya çalışan Bayram Şahin'i yakalayarak gözaltına aldı.'EŞİM BANA EZİYET ETTİ'Şahin, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Polis ekipleri, 17 Şubat gecesi eşinden şiddet gördüğünü ileri süren Münevver Şahin'in olaydan sonra ailesinin yanına gittiğini, Bayram Şahin'in de aynı gece eşinin peşinden gidip kayınbiraderleri ile kavga ettiğini tespit etti. Eşinin erkek kardeşlerinin şikayetçi olduğu Bayram Şahin hakkında 'silahlı tehdit' suçundan işlem yapıldığı belirlendi. Münevver Şahin ise polise verdiği ifadesinde, "Eşim beni darbetti. Ben de ailemin yanına geldim. Bana eziyet ediyordu" dediği öğrenildi. Bu olayın ardından Münevver Şahin'in koruma kararı aldırdığı belirlendi.'ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇESİNİ İMZALAMAMIŞ'İddiaya göre, Münevver Şahin, aralarında şiddet geçimsizlik olduğu gerekçesiyle eşinden ayrılmak istedi. Bunun üzerine çift arasında anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlandı. Geçen Perşembe günü Münevver Şahin, eşini arayarak dilekçeyi imzalamaya gelmesini istedi. Ancak Bayram Şahin'in boşanma konusundan vazgeçerek dilekçeyi imzalamaya gitmediği öğrenildi. 'SUSMA HAKKINI KULLANDI'Bayram Şahin'in emniyette susma hakkını kullandığı belirtildi. Şahin'in yakalandıktan sonra ilk beyanında ise "O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından vurdum" dediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan Bayram Şahin'in bugün adliyeye sevk edileceği ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Şüphelinin gözaltına alınmasıHastaneden detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA

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Depremde hasar gören evin mahzeninde 700 yıllık küpler bulundu

ELAZIĞ'da, 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir evin mahzeninde 700 yıllık olduğu değerlendirilen 3 küp bulundu. Sivrice ilçesine bağlı Yürekkaya köyünde Osman Çavlak'a ait 2 katlı ev, 24 Ocak'taki depremde ağır hasar gördü. Yıkım kararı verilmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkım öncesi Çavlak'ın evinde yaptıkları kontrolde, mahzende 3 küpe rastladı. Küplerin tarihi eser olabileceği düşüncesiyle yıkımı durduran ekipler, durumu Elazığ Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Yürekkaya köyüne gelen Elazığ Müze Müdürü Ziya Kılınç'la birlikte uzman ve arkeologlar, yaptıkları incelemede küplerin yaklaşık 700 yıllık olduğunu ve o dönemde 'tahıl küpü' olarak kullanıldığını belirledi. Ev sahibi, muhtar ve jandarma ekipleri ile uzmanların nezaretinde mahzenden çıkarılan küpler, koruma altına almak üzere Elazığ Müze Müdürlüğü'ne götürüldü. Evde, başka tarihi eserler olabileceği ihtimaline karşı ekiplerin araması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Küpün mahzenden çıkarılmasıKüpün pikaba taşınmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,

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Otobüs bileti bulamayan üniversiteliler otostop çekti KORONAVİRÜS nedeniyle üniversitelerin tatil edilmesi ardından Kırıkkale'de otobüs bileti bulamayan bazı öğrenciler, memleketlerine dönmek için otostop çekti. Bir grup öğrenci, durdurdukları cenaze nakil aracıyla memleketlerine gitti.Kırıkkale Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, üniversitelerin tatil edilmesiyle memleketlerine dönmeye başladı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle otobüs bileti bulamayan bazı öğrenciler, Kırıkkale-Ankara karayoluna çıkarak otostop çekti. Yol kenarında bekleyen öğrenciler, el kaldırarak sürücüleri durdurmaya çalıştı. Şanslı olan öğrenciler, durdukları araçlara binerek memleketlerine gitti. Bir grup öğrenci de Ankara yönüne giden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracını durdurdu. Öğrenciler, boş olan cenaze nakil aracına binerek Ankara'ya doğru yola çıktı.Otostop çeken öğrencilerden Mert Üncü, bilet bulamadıkları için otostopa başvurduklarını söyleyerek, "Yapacak bir şey yok. Koronavirüs nedeniyle üniversitelerin 3 hafta süreyle tatil edilmesiyle de bir yoğunluk var. Herkes bilet almış. Geceden baktım, önümüzdeki 3 gün dolu. Başka çaremiz kalmadığı için otostopa başvuruyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Otostop çeken öğrencilerden görüntü-Öğrenciler ile röp.-Öğrencilerin cenaze aracına binmesi

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, -

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6 kişinin yaralandığı otopark kavgası 5 lira için çıkmış

ADANA'da, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı kavganın, 5 lira olan otopark ücreti nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.İddiaya göre Volkan E. (39) arkadaşları Yusuf T. (52) ve Vedat Y. (27) ile 10 Mart günü, Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki otoparka aracını park etti. Volkan E., 5 lira park ücreti isteyen Cumali T.'ye (34), "Para vermem, burası benim akrabamın yeri" dedi. Bunun üzerine çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Otopark çalışanlarının da karıştığı kavgada, Volkan E. bıçakla, Zafer T. (30), Cumali T. (34) ve Hayati K. (52) tabancayla, Yusuf T. (52) ve Vedat Y. (27) ise sopayla yaralandı.Zafer T.'nin durumunun ağır olduğu bildirilirken, polis tedavisi tamamlanan Volkan E. ile Yusuf S., Vedat Y., İbrahim G., Ahmet Yaşar C. ve Emre E.'yi gözaltına aldı. Sorgularında silahlı kavganın otopark ücreti olan 5 lira nedeniyle çıktığını söyleyen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Zanlıların adli tıp birimine getirilmesiOlay yerinden arşiv görüntülerYaralanan zanlının görüntüleriGenel ve detaylar

SÜRE: 02'15" BOYUT: 250 MBHaber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Anıl ATAR/ADANA,

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Hastane maske ihtiyacını kendi üretmeye başladı

MANİSA'nın Turgutlu Devlet Hastanesi, koronavirüs nedeniyle yoğun talep sonrası fiyatı artan ve stok sıkıntısı ihtimali olan cerrahi maskeyi, kendi bünyesinde üretmeye başladı.Çin'de ortaya çıkarak dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası, başta maske olmak üzere birçok ürün medikal ürün yoğun talep görünce, stoklar da azaldı. Günde yaklaşık 1000 maskenin kullanıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nin yetkilileri ise çareyi, cerrahi maskeyi üretmekte buldu. İlerleyen günlerde maske stoklarının yetmemesi ihtimali üzerine harekete geçen yetkililer, hastanenin terzihanesinde yaptıkları deneme üretiminde başarı sağladı. Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Ümit Aksoy, deneme üretiminde başarılı olmalarının ardından seri üretime geçtiklerini belirterek, "Hastanemizin maske ihtiyacını terzihanemizden karşılıyoruz. Maske basit bir tıbbi malzeme ancak şu sıralar bulunmasının biraz daha zor. Maskenin yokluğu çok önemli bir boşluk olacak. Onun için biz de kendi hastanemizde her gün 1000 maske üreterek bu ihtiyacı karşılıyoruz. Burada hastane müdürümüz ve diğer yetkililerimizin büyük başarısı var. Terzi arkadaşlarımızın da özverili çalışmasıyla, bu ihtiyacımızı artık kendimiz karşılıyoruz" dedi.KAMU KAYNAKLARINDA TASARRUF SAĞLADIHastane Müdürü Mustafa Ergun, dünyada yoğun talep gören maskenin Türkiye'de üretiminin şu an için yeterli olduğunu belirterek, ileride yaşanacak maske bulma sıkıntısı ihtimaline karşı kendi önlemlerini aldıklarını ifade etti. Artan fiyatlar nedeniyle tasarrufu da elden bırakmamak gerektiğini belirten Ergun, kamu kaynaklarını israf etmek istemedikleri için de böyle bir yolu seçtiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜTurgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Ümit Aksoy ile röp.Detay ve genel görüntü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken şarkı söyledi

KONYA'da eniştesi Müslüm Kip ile kavga ederken tabancayla rastgele ateş açan Hüseyin B. (37), bu sırada pencereden bakan ablası Bahtiyar Kip'in (44) ölümüne neden oldu. Ağabeyi Haydar B. ile birlikte gözaltına alınan Hüseyin B.'nin, sağlık kontrolüne getirilirken şarkı söylemesi dikkat çekti.Olay, saat 05.30 sıralarında Sahibi Ata Mahallesi Kale Sokak'ta meydana geldi. Müslüm Kip, sabaha karşı birlikte eve geldiği kayınbiraderi Hüseyin B. ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüştü, sokağa taştı. Kavga sırasında Hüseyin B., yanındaki tabancayı çıkarıp, rastgele ateş etti. Hüseyin B.'nin tabancasından çıkan kurşunlardan ikisi, kavgayı pencereden izleyen ablası Bahtiyar Kip'e isabet etti.İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Bahtiyar Kip, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili Hüseyin B. ve ağabeyi Haydar B.'yi gözaltına aldı.Ağabeyiyle birlikte sağlık kontrolü için Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen Hüseyin B.'nin kameralara bakarak şarkı söylemesi dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Olay yeri görüntüleri-Şüpheli Hüseyin B.,'nin sağlık kontrolüne getirilirken şarkı söylemesi-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK/ KONYA

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Aspendos'ta dezenfeksiyon çalışması

ANTALYA'nın Serik ilçesinde tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.Serik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından koronavirüs salgınına karşı tedbir olarak başlatılan dezenfeksiyon çalışmaları sürdürüldü. Bu kapsamda her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu başta olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlar, ilçe stadyumu ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak alanlar dezenfekte edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yapılan çalışmalardan görüntüler

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

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Kaynak: DHA