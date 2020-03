İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

04.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:16

Sınıra göçmen akınında 6'ncı gün; Yunan güvenlik güçleri ateş açtı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Avrupa 'ya gitmek için yola çıkan göçmenler, Edirne'ye gelmeye devam ediyor. Pazarkule Sınır Kapısı çevresindeki göçmenlerin bu sabah sınırı geçmek istemesi üzerine Yunan güvenlik güçleri, ateş açıp, TOMA ve gaz bombaları ile müdahale etti. Yaralananlar olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi. Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. Yunanistan'ın Pazarkule Sınır Kapısı'nı kapatmasının ardından en fazla yoğunluk, sınır kapısı çevresinde görülüyor. Geceleri soğuk havada ateş yakarak, ısınmaya çalışanların yanı sıra kuru ağaçları ve kütükleri kesen göçmenler, brandalarla korunaklı alanlar oluşturmaya çalışıyor. SİLAH SESLERİ DUYULDU, AMBULANSLAR SEVK EDİLDİSınır kapısı çevresinde bekleyen bir grup göçmenin bu sabah sınırı geçmek istemesi üzerine önlem alan Yunan güvenlik güçleri, ateş açtı. Silah sesleri duyulurken, TOMA'dan tazyikli su sıkan Yunan güvenlik güçleri, gaz bombaları ile göçmenlere müdahale etti. Yaralananlar olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi. Atılan gaz bombalarından, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler etkilenirken, nefes almakta zorluk çekenler oldu.Öte yandan Pazarkule Sınır Kapısı'na giden yolun yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta kapatılması nedeniyle sınır kesimine, göçmenler dışında kimse alınmıyor. Gazetecilerin, göçmenlerin olduğu bölgeye girişine izin verilmiyor. Yunanların sınırda önlem alıp, sert müdahalede bulunmalarına rağmen göçmenlerin Yunanistan'a geçişleri sürüyor. Pazarkule ve İpsala sınır kapılarının önlerinden ayrılan göçmenler, Meriç Nehri'ni kullanarak, karşıya geçiyor. Edirne merkezde bir grup göçmen de Meriç Nehri'ni lastik botlarla aşıp, karşı tarafa geçti.

VALİLİK: 1 GÖÇMEN ÖLDÜ, 5 YARALIEdirne Valiliği, Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenlere Yunan güvenlik güçlerinin silahla açtığı ateşte 1 göçmenin öldüğünü 5 göçmenin de yaralandığı açıkladı. Açıklamada şöyle denildi: "Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyon Başkanı Bursa Milletvekili Sayın Hakan Çavuşoğlu ile beraberindeki 8 Milletvekilinden oluşan heyet inceleme ziyareti gerçekleştirmek üzere 4 Mart 2020 Çarşamba günü ilimize gelmiştir. Program dahilinde saat 11.00'de Pazarkule Kara Hudut Kapısında Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin toplu olarak bulunduğu alanda komisyon üyelerince yapılan inceleme sırasında; Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapımız arasındaki bölgede bulunan göçmenlere Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak ateş açılmıştır. Açılan ateş sonucunda göçmenlerden 3'ü ayağından, 1'i kasık bölgesinden, 1'i kafasından ve 1'i de göğüs bölgesine isabet eden gerçek mermi sonucu toplam 6 erkek şahıs yaralanmıştır. Göğüs bölgesinden yaralanan şu an için kimliği tespit edilemeyen erkek şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir."

KOMİSYON ÜYELERİ ŞAHİT OLDUAçıklamanın devamında ise, "Yaşanan olaylara Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyon üyeleri de şahit olmuştur. Yunanistan güvenlik kuvvetlerince; son kullanma tarihi 1978 yılında bitmiş gaz bombaları ile plastik mermilerin kullanıldığı müdahaleler son olarak göçmenlerin yaşam hakkını hiçe sayar bir boyuta vararak gerçek mermilerle hedef gözetmeksizin ateş açma biçimini almıştır. Meydana gelen ölüm ve yaralanma vakaları ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Yunanistan'dan Meis'e asker ve hücumbot takviyesi

YUNANİSTAN, Kaş'a yaklaşık 3 mil uzaklıktaki Meis Adası'na göçmen botlarının çıkmasını engellemek için tedbirlerini artırdı. Son günlerde 100'ü aşkın göçmenin adaya geçişinin ardından, Yunan donanmasına ait hücumbotlar adaya gönderildi.Türkiye'nin göçmenlere müdahale etmeme kararının ardından Antalya'nın Kaş ilçesi göçmenlerin Avrupa'ya gidiş noktalarından biri haline geldi. Edirne sınırından ve Ege Denizi'nden Yunanistan'a geçemeyen Afganistan, Irak ve Suriye uyruklu göçmenler, Kaş'a 3 mil uzaklıktaki Meis Adası'na ulaşabilmek için bölgeye geldi. Son bir haftada Meis Adası'na yaklaşık 100 göçmenin gittiği öğrenildi.YUNAN DONANMASI TAKVİYE YAPTIMeis Adası'nda 1 Yunan Sahil Güvenlik botunun görev yaptığı, göçmenlerin zodyak botlarla adaya çıkma çabaları üzerine Yunanistan'ın güvenlik tedbirlerini artırdığı öğrenildi. Adaya çıkan 100'ün üzerinde göçmenin ardından Yunan donanması, 2 hücumbotu bölgeye gönderdi. Meis Adası etrafında devriye gezen Yunan botu sayısı böylelikle 3'e ulaştı. Yerel kaynaklar, adaya asker takviyesi yapıldığını da kaydetti.BÖLGEDEKİ KOYLAR BOŞ KALDIKaş'taki Üzümlü iskelesi, Seyrek Çakıl koyu ve dünyaca ünlü Kaputaş plajı, zodyak botların kolay indirilmesi ve Meis'e yakınlıkları nedeniyle göçmenlerin rotaları arasında yer alıyor.Göçmenler için alternatif geçiş noktası olan Kaş'ın koyları ise bugün boş kaldı. Aralarında kadın ve çocukların olduğu 33 Afgan, dün botlarını denize indirmiş ve çıkan rüzgar nedeniyle vazgeçmişti.

Anne ve oğlu römorkun altında kalmaktan son anda kurtuldu

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde traktörle bağlantısı kopan römork, yol kenarındaki otomobile çarptı. Kaza sırasında yolda yürüyen anne ve oğlu römorkun altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Çakır Mahallesi Yalıncak Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halindeki traktör ile römorkunun bağlantısı, bilinmeyen nedenle koptu. Hızla geriye hareket eden römork, önce kaldırıma, ardından da park halindeki otomobile çarpıp, durdu. Bu sırada yolda yürüyen anne ve oğlu, römorkun altında kalmaktan son anda kurtuldu.Kaza anı, saniye saniye çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, anne ve oğlu, römorkun geldiğini görünce hızla koşarak, kaldırıma çıkıyor.

Kar maskeli market hırsızı yakalandı

BOLU'da, 3 marketten 5 bin lira para çaldığı iddia edilen kar maskeli hırsızlık şüphelisi İ.B. (40) yakalandı.Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde 3 marketten yapılan hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler hırsızlık olayının gerçekleştiği 3 marketin de güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde bir şüphelinin kar maskeli şekilde marketlere girip hırsızlık yaptığı görüldü. Ekipler, kar maskeli hırsızın kimliğini tespit etmek için çalışma yaptı. Polis, 10 gün boyunca bölgede kayıtta olan tüm kameraları izledi. Hırsızın İ.B., olduğu belirlendi. İ.B., Aktaş Mahallesi'ndeki evine gittiği sırada polis tarafından yakalandı. Daha önce de 49 farklı suç kaydı bulunan İ.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyada yoğun ilgi gören 'Fatma Teyze'den, Suriye yorumu

MALATYA'da, pazarda yaptığı röportajın videosu sosyal medyada paylaşınca binlerce kez izlenen Fatma Özaslan (78), İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı harekatına da destek verdi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerine karşı başlattığı 'Bahar Kalkanı' harekatı sürerken, birçok kişi de sosyal medyada harekatı destekleyen açıklamalar yapıyor. Hamidiye Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fatma Özaslan'ın harekatı destekleyen videosu da ilgi çekerek binlerce kez izlendi. Pazara alışveriş yapmak için çıkan Özaslan'a 'Bizim Suriye'de ne işimiz var' diye soran manav İrfan Yılmaz, cep telefonu kamerasıyla konuşmaları kaydetti. Çevresinde 'Fatma teyze' diye tanınan Özaslan bu soruya, "Yılan gelmiş, düşman gelmiş, evimizin içerisine girmiş. Biz Suriye'ye gitmezsek, Türkiye'yi taksim ettiler, paylaştılar. Malatya'yı da başkent yapacaklardı kanı bozuklar. Onlar bizim içimize girecekti. Benim iki dedem şehit, biri Çanakkale'de 23 yaşında, biri Sakarya'da 38 yaşında. Babamın dedemle beraber 7 tane erkekten bir tanesi gelmedi. Bu vatanı kanlarımızla, canlarımızla kurtardık. İçimizde bu mikrop, haşereler var ya; o saklanan kanı bozuklar zannediyorlar ki; 'kurtulacağız', vatanın gittikten sonra, namusun gittikten sonra bir tek canınla sen yaşa, senin itin, köpeğin burada" diye yanıt verdi. 'SURİYELİLER DEPREMİ HERGÜN BOMBALARIN ALTINDA YAŞIYOR'Röportajın videosu sosyal medyada paylaşılınca Fatma Özaslan, kısa sürede ilgi gördü. Özaslan, Suriye'de sürdürülen harekatları da destekleyerek şöyle dedi: "Biz Suriye'ye girmezsek yavaş yavaş düşman geldi kapıya dayandı. Eğer biz onları temizlemezsek, bizim akıbetimiz onlardan daha beter olacak. Suriyeli kardeşlerimizin evleri yanmış, yıkılmış. Biraz deprem olunca nasıl korkuyoruz değil mi? Her gün onlar depremi yaşıyor bombaların altında. Suriyeli mi istedi vatanından, yurdundan olsun gelsin diye. Ben 78 yaşında olabilirim ama hafızam yerinde bin tane öyle ben onları cebimden çıkarırım aklımla. Çünkü onlar savaş zamanında saklananlar kalmış burada." 'PAYLAŞIMI 2 SAAT İÇERİSİNDE MİLYONLAR İZLEDİ'Fatma Özaslan'ı cep telefonu kamerasıyla videoya kaydeden manav İrfan Yılmaz yaşananları anlattı. Fatma Özaslan ile her zaman gündeme ilişkin konuştuklarını söyleyen Yılmaz, "Herkes 'Suriye'de ne işimiz var?' diye soruyordu. Bende böyle Fatma teyzeyi fotoğraf çeker gibi 'Fatma teyzeciğim Suriye'de ne işimiz var?' diye sordum. Fatma teyze çok güzel bir şekilde gereken cevabı verdi. Bende onu sosyal medyamda paylaştım, 2 saat içerisinde milyonlar izlemiş. Fatma teyzemiz Allah uzun ömür versin kendisi bir şehit torunudur" diye konuştu.

İzmirli çocukları suçtan korumak için kurulan orkestra performansıyla göz doldurdu İZMİR'de 5 yıl önce kurulan Barış Çocuk Orkestrası, kentin dar gelirli ailelerinin yaşadığı bölgelerindeki çocukların, sanat eğitiminden yararlanmasını sağlıyor. Çocukların müzik aracılığı ile kötü alışkanlıklardan korumasını amaçlayan projede, 7- 17 yaş arasındaki 130 öğrenciye eğitim veriliyor. Keman, viyolonsel, trompet gibi müzik aletleri ile Pyotr İlyiç Çaykovski, Mozart gibi dünyaca ünlü isimlerin bestelerini çalmayı öğrenen çocukların performansı göz dolduruyor.İzmir'de 5 yıl önce kurulan Barış Çocuk Orkestrası, Konak ilçesi Eşrefpaşa, Kadifekale ve İkiçeşmelik gibi dar gelirli ailelerin yaşadığı bölgelerdeki çocuklara müzik eğitimi veriyor. Bu bölgelerde yaşayan 7-17 yaş arasındaki tüm çocuklar, projede görev alan konservatuvar mezunu 6 öğretmenden keman, viyolonsel, trompet gibi müzik aletleri ile eğitim alıyor. Kentin bu sokaklarında yükselen batı müziği ezgileri, duyanları hayran bırakıyor. Çocuklar, Pyotr İlyiç Çaykovski, Mozart gibi dünyaca ünlü isimlerin bestelerine yeniden hayat veriyor. Barış Çocuk Orkestrası projesinin sahibi Selmin Günöz, burada amaçlarının yetenekli çocukları bulmak olmadığını, müzik aracılığı ile çocukları kötü alışkanlıklardan korumaya çalışarak, onların topluma faydalı bireyler olmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Bu nedenle müziğin araç olduğunu kaydeden Selmin Günöz, çocuklar arasında kesinlikle seçme yapmadıklarını, müzik eğitimi almak isteyen her çocuğu orkestraya kabul ettiklerini anlattı. Günöz, "Her çocuğun sanat eğitiminden yararlanma hakkı vardır. Bu zaten Çocuk Hakları Beyannamesi'nde de geçen bir madde. Biz sadece o haklarını çocuklara teslim ediyoruz. Burada nitelikli eğitim veriyoruz. Herhangi bir şekilde çocuklar kulaktan duyarak çalmıyor. Müzik eğitimi alıyorlar. Notaları, ritimleri, dünya müziğini öğreniyorlar. Çocuklar, Türk ezgilerinin yanı sıra uluslararası boyuttaki klasik Batı müziğini de öğreniyor" dedi.'BUNDAN SONRAKİ HEDEFİM GENÇLİK ORKESTRASI KURMAK'Şu ana kadar 130 çocuğa ulaştıklarını açıklayan Günöz, Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği'ni kurarak, eğitim alan çocukların müzik enstrümanlarını, buraya yapılan bağışlarla sağladıklarını söyledi. Aynı zamanda derneğin kurucu başkanı da olan Günöz, "Birçok konser yaptık. Konserlerdeki amaç projenin yürümesiydi. Tek başıma bu projeyi başlattığım zaman ilk düşündüğüm şey bütçe oluşturmaktı. Çok ünlü sanatçılarımızdan rica ettim. Gülsin Onay ilk konserimizi gönüllü olarak yaptı. Sanata, çocuk eğitimine önem veren dostlar çok destek verdiler. Enstrümanlarımızı bu şekilde aldık. 130 enstrümanı satın almak hiç kolay değil. Ciddi bir bütçe gerektiriyor. Biz kimseye, 'Senden olmaz' demiyoruz. Her gelen çocuk eğitim alıyor. Çok iyi olan oluyor, daha orta dereceli olanlar var. Daha ağırdan ilerleyen oluyor. Ama hiçbirine, 'Sen yapamıyorsun, hadi artık güle güle' demiyoruz. Geriye dönüp baktığımda, buraya nasıl geldik dediğim zamanlar oluyor. Geldikleri seviyeyi gördüğüm zaman çok da mutlu oluyorum. Bundan sonraki hedefim, gençlik orkestrası oluşturmak. Çocuklar 18 yaşına geldiği zaman onları göndermek istemiyoruz. Keşke bütün çocuklara ulaşsak" diye konuştu.MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÇOCUKLAR MUTLUBarış Çocuk Orkestrası'nda yer alan ve keman çalan 6'ıncı sınıf öğrencisi İlayda Fındıkçı (11), "Hayatım çok değişti. İlk başta biraz zor geldi çalması, ama orkestra ile tanıştıktan sonra özgüvenim arttı" dedi.6'ıncı sınıf öğrencisi Umut Aldulkadir Müjde (11) ise, "İlk keman çalmaya başladığımda ikinci sınıfa gidiyordum. 5 senedir çalışıyorum. Şimdi okulda müzik ile ilgili tüm etkinliklere katılabiliyorum. Keman çalmayı çok seviyorum" diye konuştu.26 Ağustos Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Helin Elinç (12) de, "Trompet çalıyorum. Hayalim gerçekleştiği için çok mutluyum. Orkestraya girdikten sonra daha disiplinli oldum. Bırakmak istemiyorum" şeklinde konuştu.Kader Mutlucan (12) da, şunları söyledi: "Ben önceden de keman çalmayı çok istiyordum. Doğum günümde Barış Orkestrası'nı gördüm ve hemen bu oluşum içerisine girmeye karar verdim. Böyle bir orkestra içerisinde yer aldığım için mutluyum."'TÜM ÇOCUKLARIM MÜZİK EĞİTİMİ ALIYOR'Fatma Özkul (42) ise, iki çocuğunu da müzik eğitimi alması için derneğe gönderdiğini belirterek, "Önce büyük oğlumu gönderdim. Orkestraya girdikten sonra oğlumun hayatı daha düzene girdi. Sonra diğer oğlum da istedi, onu da yazdık. Şimdi çok iyiler. Birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar. Yardım ediyorlar. Bizim için çok iyi oldu" dedi.Hüda Müjde (38) de, "3 çocuğum var. Sırayla gönderdim. Çocuklarımı çok güzel etkiledi. Çok memnunum. 3'ü bir arada oturup çalışıyorlar. Önceden evde kavga ederlerdi. Şimdi birlikte oturup keman çalıyorlar" ifadelerini kullandı.

Ayıların hareketleri fotokapanla izlendi

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Düzce'de kış uykusundan uyanan ve baharı karşılayan ayıların hareketleri fotokapanlarla izlendi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Düzce'de ormanlara kurulan fotokapanlar sayesinde kış uykusundan uyanarak baharı karşılayan ayıların hareketlerini izledi. Fotokapanlara yansıyan görüntülerde bir ayının sırtını ağaca dayayarak kaşınması, bir yavru ayının ağaca tırmanmaya çalıştığı ve anne ayının ise yavrusunu korumaya çalıştığı görüldü. Görüntüler sayesinde ayıların hareketlerinin yanı sıra aynı zamanda üreme durumları, yuvaları ve beslenme durumları da tespit ediliyor.

Öğrencilerden Mehmetçiğe özel video

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde 420 lise öğrencisi İdlib'deki Mehmetçiğe destek verdikleri bir video hazırladı. Videoda, İstiklal Marşı'nın 10 kıtası okunurken, öğrenciler ay yıldız koreografisi oluşturdu.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek isteyen Şuhut Zafer Anadolu Lisesi öğrencileri özel bir video hazırladı. 420 öğrenci Mehmetçiğe destek için okul bahçesinde toplandı. Bir kız öğrenci eline mikrofonu alıp, bahçede dolaşarak İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. Bu sırada öğrenciler de bahçedeki alanda toplanıp, ay yıldız simgesi oluşturdu. Kız öğrenci İstiklal Marşı'nın 9 kıtasını okurken, son kıta ise tüm öğrenciler tarafından birlikte okundu. Etkinlik, öğrencilerin ellerindeki Türk bayrağı simgeli kırmızı renkli balonları sallamasıyla sona erdi. Öğrencilerin hazırladığı bu çalışma drone ile havadan da görüntülendi. Müzikle süslenen video görüntüleri okul ve öğrenciler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

