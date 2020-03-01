İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

01.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:52

Habur Sınır Kapısı, 'koranavirüs' nedeniyle kapatıldı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Irak 'a açılan Habur Sınır Kapısı, koranavirüs nedeniyle iki yönlü geçişlere kapatıldı.

Sağlık Bakanlığı'nca koranavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında, Irak'ta hastalığın tespit edilmesi üzerine, Türkiye'den Irak'a açılan tek gümrük kapısı olan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı iki yönlü geçişlere kapatıldı. Tedbirler kapsamında Habur Sınır Kapısı'na gelen sürücülerin jandarma ve polis yol kontrol uygulamasında bilgilendirilip, yapılacak uyarıların ardından araçların geri döndürüleceği bildirildi.

Görüntü Dökümü-----------Habur Sınır KapısıKapı önünde bekleyen IraklılarRöportajGümrük araçlarının Habur'a girişiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

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Engelli Haydar, Avrupa hayali ile sınıra tekerlekli sandalyeyle geldi AVRUPA ülkelerine gitmek için Edirne'ye akın eden göçmenler arasında bulunan Irak vatandaşı bedensel engelli Haydar Iraklı, tekerlekli sandalyesiyle birlikte sınıra geldi. Ankara'dan geldiğini belirten Iraklı, "Zorlanıyorum. Yürünecek yolu geçmek zor alacak. Benim için ilaç önemli, bir de eğitimime devam etmek istiyorum. Benim de hakkım var" dedi.

Avrupa ülkelerine gitme umuduyla Edirne'ye göçmen akını sürerken, Pazarkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanıyor. Pazarkule çevresinde 3 gündür Yunanistan'a geçmek için zorlu şartlarda bekleyen göçmenlere her saat yenileri ekleniyor. Bedensel engelli olan Haydar Iraklı da Yunanistan'a geçme umuduyla sınıra geldi. Sağlık sorunları yaşayan Haydar Iraklı, eğitimine devam etmek ve tedavi olmak için yurt dışına çıkmak istediğini dile getirdi. Iraklı, "Ankara'dan geliyorum. Otobüsle İstanbul'a geldik daha sonra sınıra geldim. Zorlanıyorum. Yürünecek yolu geçmek zor alacak. Benim için ilaç önemli, bir de eğitimime devam etmek istiyorum. Benim de hakkım var" dedi.Iraklı, "Tekerlekli sandalye ile geçmek zor olmayacak mı?" sorusuna, "Zor olacak ama birisi bir şeyi istiyorsa zor olması lazım, yorulması lazım" karşılığını vererek, sınırı geçmekte kararlı olduğunu ifade etti.

Ankara'dan tek başına gelen Iraklı'ya ise yolda tanıştığı kişiler yardımcı oluyor. Sosyal medyadan duyarak geldiğini belirten Iraklı kapıların açılmasını ümit ediyor. Iraklı, "Kapıların açılması için haber bekliyorum. Açılmazsa mecbur döneceğim. Ortada kalmayız umarım. Ortada kalmak, ölüme kalmak demek" diye konuştu.4 gündür Edirne'de bulunduğunu anlatan Iraklı, otogarda kaldığını ve otobüslerde yer bulamadığı için ancak bugün yola çıkabildiğini söyledi.

Görüntü Dökümü-Haydar Iraklı röportajı-Tekerlekli sandalye ile ilerleyişi-Arkadaşlarının yardımcı olması-Genel ve detayHaber-Kamera: Elif YAVUZ-Serdar ALTINTEPE-Cemal YURTTAŞ/EDİRNE, -

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Uluslararası Mülteci Hakları Derneği: 50 bin göçmen sınır kapılarına geldi ULUSLARARASI Mülteci Hakları Derneği, sınır kapılarına farklı ülkelerden yaklaşık 50 bin göçmenin ulaştığını açıkladı.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Resul Demir, göçmenlerin akın ettiği Pazarkule Sınır Kapısı'nda yaşanan sınır hareketliliğiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Demir, göçmenlerle bire bir yaptıkları görüşmeler sonucunda oluşturdukları rapor ve bölgedeki durum hakkında bilgi verdi. Demir, "Türkiye, artık başta İdlib olmak üzere yeni gelecek mülteciler için hedef ülke olmak istememektedir. Bu nedenle Türkiye, Avrupa sınır kapılarını mülteci geçişlerine açarak, isteyen göçmenlerin geçmesine şimdilik süresiz olarak izin vermiştir. Bu izin üzerine mülteciler sınır kapılarına doğru yönelmişlerdir. Şu ana kadar içerisinde Suriye, İran, Afganistan, Somali Sudan, Mısır, Fas, Cezayir, Türkmenistan gibi ülkelerden yaklaşık 50 bin göçmen, sınır kapılarına gelmiş durumdadır. Bununla birlikte Akdeniz ve Ege denizleri yine göçmen botları ile dolmuştur" dedi.

'PASAPORT, TELEFON, CÜZDANLARA EL KONULDU'Göçmenlerin arasında kadın ve çocukların bulunduğuna dikkat çeken Demir, şöyle konuştu: "İçerisinde kadın ve çocukların da olduğu bu insanlar Avrupa'ya geçmek isterken sınırın öte tarafındaki ülkeler tarafından gaz, sis ve ses bombaları ile plastik mermiler ile engellenmeye çalışılmaktadır. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz mülakatlara göre, Yunanistan tarafına geçtiklerinde Yunan polisi tarafından alıkoyulan bazı mültecilerin çanta, telefon, cüzdan, pasaport ve paralarına el konulduğu ve bazı mültecilerin fiili şiddete maruz kaldığı öğrenilmiştir. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ve bir sivil toplum kuruluşu olarak bir kez daha vurgulamak isteriz ki, mülteciler hiçbir şekilde herhangi bir siyasi gerilimin kurbanı olmamalıdırlar. Zira unutulmamalıdır ki; her mülteci bir insandır ve yeryüzündeki tüm insanların can ve mal güvenliği tehlike altında olmadan yaşama, barınma, seyahat etme, eğitim alma gibi temel insani hakları vardır."Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşmesi'ne vurgu yapan Demir, "Hukuken temin edilmiş tüm haklardan yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya diğer kanaatler, ulusal ve sosyal köken, ulusal bir azınlığa mensup olma, servet, doğum veya herhangi bir diğer statü bakımından hiçbir ayrımcılık yapılmadan sağlanır. Hiç kimse, hiçbir gerekçeyle, hiçbir kamu makamı tarafından ayrımcılığa maruz bırakılamaz" dedi.Hazırlanan rapora göre, görüşme yapılan göçmenlerin Avrupa ülkelerinde akraba ve tanıdığı olanların, onların yanına ulaşmayı planladığı, ancak, özellikle Afgan mültecilerin sınırı geçmeleri halinde gitmeyi planladıkları bir rotalarının bulunmadığı belirtildi. Raporda, Türk sınırı tarafında zorla gönderme veya ülkeden çıkışa zorlanma gibi bir durum gözlenmediğine yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------------------------Görüntü Dökümü-Resul Demir'in açıklaması -Göçmenlerden detaylarHaber-Kamera: Elif YAVUZ-Serdar ALTINTEPE-Cemal YURTTAŞ/ EDİRNE, -================================

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Boz ayı, yavrularıyla karayoluna indi ERZURUM'un İspir ilçesinde boz ayı ve 3 yavrusu, karayoluna indi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İspir'de bir boz ayı ve 3 yavrusu, ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta, Çoruh Nehri yakınlarında karayoluna indi. Ayı ve yavruları, bir süre yolda gezindi. Araçların korna sesleriyle paniğe kapılan ayılar, daha sonra yol kenarındaki dağa tırmandı. O anlar, bu sırada aracıyla yoldan geçen Ersin Arslan tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Ayıların kaçışı-Dağa tırmanmalarıHaber-Kamera: Nejdet YILMAZ/ İSPİR, (Erzurum),

====================================3'ü çocuk, 7 kişi, jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

MARDİN'in Derik ilçesinde jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3'ü çocuk, 7 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün gece saatlerinde kırsal Koçyigit Mahallesi'nde meydana geldi. Aba ailesi, bir süredir mahallede yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle satın aldıkları jeneratörü çalıştırıp, elektrikli sobayla ısınmak istedi. Ancak bir süre sonra aile, jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Aile bireylerinin haber verdiği komşuları, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3'ü çocuk, 7 kişilik aile, Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Mahalle sakinlerinden Ali Dağlık,12 gündür elektrik kesintilerinden dolayı jeneratör satın aldıklarını ifade ederek, elektrik dağıtım şirketine tepki gösterdi. Dağlık, "Elektriğimiz yok. Su ve diğer ihtiyaçlarımızı karşılamak için jeneratör aldık. Kullandığımız jeneratör 7 kişilik bir aileyi zehirledi. Yetkililerin buna çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü-----------Hastanenin acil servisiTedaviye alınanlarRöportajlarGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin),

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Araca gizlenen 14 kilo 650 gram esrarı 'Pars' buldu

ADANA'da polis, şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta hassas burunlu dedektör köpek 'Pars' ile yaptığı aramada gizli bölmelerde saklanan 14 kilo 650 gram esrar ele geçirdi.l Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu uygulama noktasında şüphelendiği hafif ticari oaracı durdurdu. Polis araçta hassas burunlu dedektör köpek 'Pars' ile yaptığı aramada gizli bölmelerde saklanan 14 kilo 650 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınna sürücü Bilal Fatih O. (30) ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü--------------Narkotik köpeğinin arama ayapmasıAraçta bulunan narkotik maddeHaber: Çağlar ÖZTÜRK-kamera: ADANA,

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Mikrobiyolog, dede mesleği pidecilik yapıyor

AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde mikrobiyolog Mustafa Elmas, dede mesleği pide ustalığı için kolları sıvadı. 650 metrekare kapalı alanla ilçenin en büyük işletmesinin sahibi olan Elmas, "Yenipazar pidesini zaten anlatmama gerek yok, muhteşem bir lezzet" dedi.

Pide denilince akla ilk gelen adreslerden olan Yenipazar, yılın 12 ayı pide turizmiyle canlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen turistlerin uğrak noktası, 12 bin 500 nüfuslu ilçede, 17 pide işletmesi hizmet veriyor. Yaklaşık 100 kişiye iş imkanı sağlayan dükkanlarda kıymalı, yumurtalı, kaşarlı, kuşbaşılı, tahinli, kıymalı yumurtalı, kaşarlı yumurtalı ve çökelekli başta olmak üzere 18 çeşit pide yapılıyor. İlçedeki en büyük işletmelerden birinin sahibi Mustafa Elmas, İzmir Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden mikrobiyolog olarak mezun olup, askerliğini yaptıktan sonra Efeler ilçesinde kuyumcu dükkanı ve fırın işletmeciliği yaptı. 6 yıl önce trafik kazası geçirince doğup büyüdüğü Yenipazar'a dönerek, dede ve baba mesleği olan pide ustalığını yapmaya başladı. 650 metrekare kapalı alanla ilçenin en büyük işletmesinin sahibi olan Elmas, pidesini tatmayanın aklında soru işareti kalacağını söyledi.

90 YILDAN BERİ DEĞİŞMEYEN LEZZETMikrobiyolog olmasına rağmen işini yapmayıp ticarete atılmayı tercih ettiğini belirten Elmas, "Yenipazar pidesini zaten anlatmama gerek yok, muhteşem bir lezzet. Yenipazar'ın havasından mıdır ya da suyundan mıdır bilemiyorum. Her şeyin en iyisini kullanmaya gayret ederiz. Kullandığımız tüm ürünler yerlidir. Eti seçerek alır, hayvanın her yerini kullanmayız. Çökelek, peynir ve tereyağı dağ mahallerinden yapılır bize gelir. Market veya pazardan alıp yapmayız. Pide Yenipazar'ın adeta bir lokomotifidir. Sakin şehir unvanının da olmasıyla birlikte pide turizmi var. Yaklaşık 90 yıldan beri pidecilik bizim dede mesleğimiz. Biz bir aile şirketiyiz. Mesleğe üçüncü kuşak olarak devam ediyoruz. Sonuçta işletmeciyiz. Personelimiz profesyonel bir şekilde çalışmaktadır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Çeşitli pide yapımından görüntüPidelerden görüntüMustafa Elmas ile röp. İlçe merkezinden görüntüGenel ve Detay görüntüHaber- Kamera;: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Umuda yolculukta en zorlu bekleyiş çocukların

EDİRNE'de, Yunanistan'a geçiş yapmak için Pazarkule Sınır Kapısı çevresindeki göçmenlerin çocukları, zor koşullarda kapıların açılmasını bekliyor. Türkiye'nin birçok bölgesinden umut yolculuğuna çıkan göçmenlerin günlerdir süren bekleyişleri yürek burkuyor. Zaman zaman Yunan askerlerinin gazlı müdahalesinden ve soğuk havadan en çok etkilenenler ise çocuklar oluyor. Umut ve umutsuzluğun kol kola olduğu Pazarkule Sınır Kapısı'nda aileleriyle kapıların açılmasını bekleyen çocukları, her şeyden habersiz ses bombaları eşliğinde arabalarıyla oyun oynamaya, ellerindeki ağaç dallarıyla toprağa şekiller çizmeye devam etse de korkulu gözlerle etrafı izliyor. Zorlu hava şartları nedeniyle sürekli ateşlerin yakıldığı bölgede çocuklar, sadece atılan gaz bombalarından değil yoğun dumandan da olumsuz etkileniyor.

ELLERİNDE SİMİTLE UYUYAKALDILARAilesi ile birlikte Yunanistan'a gidebilmek için günlerdir tampon bölgedeki zorlu bekleyişi süren Rimas (4) ve kardeşi Ahmed'in (2,5) ellerindeki simit ile annelerinin kucağında uyuyakalması, bölgedeki çocukların yorulduğunu gözler önüne seriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Elinde simit ile uyuya kalan Ahmed ve kardeşi-Süt paketi ile oynayan çocuk-Araba ile oynayan çocuklar-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamer: Beyza Nur GÜLER-Feridun AÇIKGÖZ/EDİRNE,

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Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule'ye geçişler kapatıldı(3)

YUNANLILAR, MÜLTECİLERE GAZLA MÜDAHALE ETTİYunanistan asker ve polisleri, geçişlere kapalı tututlan Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenlere gaz bombası ile müdahale etti. Tel örgülerin Türkiye tarafındaki arazide günlerdir bekleyen göçmenler, atılan gaz bombası nedeniyle bulundukları bölgeden kaçtı. Özellikle kadın ve çocuklar atılan gazlardan olumsuz etkilenirken, nefes almakta güçlük çekti. Bir süre devam eden gazlı müdahale, göçmenlerin iç kesimlere gelmesiyle son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Bölgede bekleyen göçmenlerGaz bombası atılmasıKaçışan göçmenlerYaşanan arbedeDetaylar

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Serdar ALTINTEPE-Cemal YURTTAŞ/ EDİRNE, -

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Karayoluyla Avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldi

TÜRKİYE'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağı iddialarının ardından sınıra yönelen ancak karayoluyla Avrupa ülkelerine geçemeyen göçmenlerin hareketliği bu defa sahillere yöneldi. Göçmenler, deniz yoluyla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçebilmek için İzmir'in Çeşme ilçesine gelmeye başladı.

Türkiye'nin, 'Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri durdurmama kararı' aldığı iddialarının ardından göçmen hareketliliği sürüyor. Edirne'den karayoluyla Avrupa ülkelerine geçmek isteyen ancak başarılı olamayan göçmenler, güzergahlarını değiştirip, deniz yoluyla Sakız Adası'na geçmek için İzmir'in Çeşme ilçesinde gelmeye başladı. Fırtınanın etkisini yitirmesiyle birlikte sosyal medyadan haberleşen göçmenler, sırtlarında çantalarıyla Çeşme'ye gelip, Çiftlikköy mevkisinde akşamı beklemeye başladı. Edirne'den Yunanistan'a geçmeye çalışan ancak başarılı olamayan 4 Afgan göçmen de Sakız Adası'nın 7 mil uzaklığında bulunan bölgeye gelip, beklemeye başladı. Akşam saatlerine kadar sayılarının artacağını belirten göçmenler, Sakız Adası'na geçebilmek için bot ayarlamaya çalıştıklarını söyledi. Yaklaşık 5 sene önce Türkiye'ye geldiğini söyleyen Miragha Mahmodi (18), "Kapılar açıldıktan sonra Avrupa'ya gitmeye karar verdim. Türkiye'de kalmayacağım. Akşam saatlerinde Sakız Adası'na geçmeye çalışacağım. Kara yoluyla Yunanistan'a gitmeyi denedim. Ancak girmeyi başaramadık. Biz de otobüse binerek önce İzmir'e ardından da Çeşme'ye geldik. Kardeşimle birlikteyiz. Şu an botumuz yok ve ayarlamaya çalışıyoruz. Korkmuyorum çünkü korksam Afganistan'dan çıkmazdım. Türkiye çok güzel bir ülke ve çok seviyorum ancak göçmen sayısının artması sebebiyle yaşam zorlaştı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Göçmenlerin yürüyüşünden görüntü-Göçmenlerin çantalarından görüntü-Denizden görüntü-Genel ve detay görüntülerHaber: Tolga TAHÇI - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ ÇEŞME- İzmir, ========================

Sınırda bekleyen göçmen çocuklara ayakkabı ve süt dağıttılar

AVRUPA ülkelerine gitmek için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen göçmenlerin bekleyişleri sürüyor. Soğuk havada bekleyen çocuklara İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından ayakkabı dağıtımı yapıldı. Yeni ayakkabıları alan çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin, bekleyişleri devam ediyor. Göçmenler, tarla ve yol kenarlarından yürüyerek Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaştı. Gece soğuk hava da göçmenlere zor anlar yaşattı. Soğuktan en çok etkilenen çocuklara ise İHH tarafından ayakkabı dağıtıldı. Yeni ayakkabılarını alan cocuklar büyük mutluluk yaşarken, sevinçelirini birbirlerine sarılarak yaşadılar. Bu arada bazı vatandaşlar da çocuklara süt dağıtımında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------Çocuklarına ayakkabı dağıtımıÇocukların sevinci-Çocuklara süt dağıtımı

-Genel ve detay görünrüler

Haber: Oral OKAYBEN EDİRNE,

Kaynak: DHA