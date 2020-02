İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

16.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:10

Köye inen kurt sürüsü, güvenlik kamerasında

Aksaray'da kurtlar, köye indi. 6 kurt ile yanlarındaki köpeğin birlikte hareket ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Aksaray'da yiyecek bulmakta güçlük çektiği sanılan 6 kurt, Çimeliyeni köyüne indi. Bir çiftlikte kalan Yılmaz Koç, gece köpeklerin havladığını fark ederek, güvenlik kameralarından çiftliğinin önünde 6 kurt ile bir köpeğin geçtiğini gördü. Yaşadıklarını anlatan Yılmaz Koç, şunları söyledi:

"Saat 03.00 sıralarında köpeklerimin havlaması üzerine kameralara baktım. Çiftliğimin dışında bir kurt sürücü ile bir tanede sürünün içinde köpek gördüm. Hayretler içinde kaldım. İlk kez böyle bir olaya şahit oldum. Kurtların içerisinde köpeğin gezmesi. İki gün önce de sabah 07.00'de kurt sürüsü yine gelmişti. O zaman sürünün içinde köpek yoktu. Bu köpek tahminin kurtlarla adapte olmuş ve onlarla geziyor. "

Görüntü Dökümü

---------------------

6 tane kurt ve yanlarında 1 köpeğin sıra halinde çiftliğe gelmesi -Yılmaz Koç'un köpeklerinin tepki vermesi-Olayın yaşandığı çiftlikten detaylarÇitlik sahibi Yılmaz Koç röpHABER-KAMERA: ERKAN ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

===========================

İdlib'te 1.5 ayda 1 milyon 200 bin Suriyeli evini terk etti

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin yoğun saldırıları nedeniyle 1 Aralık 2019'dan bu yana 1 milyon 200 bin kişi evlerini terk ederek yaşadıkları bölgeden kaçtı.

İç savaştan önce 1,5 milyon Suriyeli'nin yaşadığı İdlib kentinin nüfusu, Esad rejiminin saldırılarıyla muhalif güçlerin bulundukları bölgeleri kaybetmesi üzerine oluşan iç göçle 4 milyona ulaştı. Esad karşıtı sivillerin ve muhaliflerin son kalesi haline gelen İdlib'in güneyi ve doğusu yoğun bombardıman altında. Bombardımanlarda her gün onlarca sivil hayatını kaybederken, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre 1 Aralık 2019'dan bu yana evini terk edenlerin sayısı 1 milyon 200 bine ulaştı. Evlerini terk edenlerin 658 bininin Türkiye sınırı yakınlarına göç ettiği bildirildi. İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana sivillerin akın ettiği, sınırın sıfır noktasındaki Atme Kasabası'ndaki çadır kentlerin nüfusu ise 500 bine ulaştı. Kamplara gidemeyip sınıra yakın yerlerdeki boş arazilere sığınanlara ise Türk Kızılay'ı çadır, yiyecek, giyecek ve hijyen yardımında bulunuyor. Bazı çadırlarda 3'ten fazla aile, soğuk hava, sağanak yağmur ve çamurların içerisinde yaşam mücadelesi veriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Muhabir Nuri Pir anonsDron ÇekimleriÇadırda yaşanlardan genel ve detaylar Çadır kent genel

Haber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ SURİYE,

=====================

20 traktör ile evlenme teklifi Kayseri'de çiftçi Ahmet Sönmez (25), kız arkadaşına, 'Benimle evlenir misin?' cümlesindeki her harf ile soru işaretinin üzerinde bulunduğu 20 traktör ile evlilik teklifinde bulundu.

Melikgazi ilçesinde çiftilik yapan Ahmet Sönmez, uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Ayşe Durmuşoğlu'na (18) sürpriz evlilik teklifi yaptı. Sönmez, çiftçi arkadaşlarının yardımıyla 'Benimle evlenir misin?' cümlesindeki her harfin üzerinde bulunduğu toplam 20 traktör ile kız arkadaşının yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi'ne geldi. Sönmez, daha sonra kız arkadaşını dışarı çağırdı. Ayşe Durmuşoğlu'nun alana geldiği sırada, yan yana duran 20 traktörün aynı anda farları yakıldı. Meşalelerin de yakıldığı sürpriz evlenme teklifinde Ayşe Durmuşoğlu, diz çökerek, evlilik teklifi eden Ahmet Sönmez'e 'evet' yanıtını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜEvlilik teklifi görüntüsü (cep telefonu) -Üzerinde Benimle Evlenirmisin yazan traktörlerden görüntü (Cep telefonu)Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

======================

Annesi olmayan yavru dağ keçisini sahiplendiler

KARS kalesini gezen Kurtuluş Aydemir oğlu Hamza ile birlikte yabani bir yavru dağ keçisi buldu. Baba ve oğlu annesi öldürülen keçiyi evlerine götürdü. Aydemir ailesi, biberonla besledikleri ve Sultan ismini verdikleri yavru keçiyi yanlarından biran olsun ayırmıyor. 3 erkek çocuk babası Aydemir, "Bu da evmizin kızı oldu" dedi.9 KİLOYA ULAŞTIKale civarında yaklaşık bir ay önce buldukları keçinin şu anda 9 kilo olduğunu söyleyen Kurtuluş Aydemir, "Oğlumla birlikte gezerken kale civarındaki bir tünelde yavru bir keçi bulduk. Annesi sanırım kurtlar tarafından parçanlanmıştı. Bu da annesin yanında perişan bir haldeydi. Orada öylece bıraksak sanırım o da ölürdü. Yavru keçiyi hemen alıp eve götürdük ve biberonla süt verdik. Kısa sürede o bize bizde ona alıştık. İlk getirdiğimizde 4 kilo idi, şimdi 9 kiloya ulaştı" diye konuştuKARS'IN MASKOTU OLDUDişi yavru keçiye Sultan adını verdiklerini hatırlatan Aydemir, "Üç erkek çocuğum vardı. Sultan sayesinde bir de kızımız oldu. Onu yanımızdan hiç ayırmıyoruz. Yavru keçiyi her gün dağ gezisine çıkarıyoruz. Cadde ve sokaklarda giderker görenlerin büyük ilgisini çekiyor. Kars'ın maskotu haline gelen Sultan gördüğü bu sevincini sağa sola zıplayarak göseriyor. Birçok kişi onunla hatıra fotoğraf çektiyor. Sultan'ın da bizim de hayatımız çok değişti" dediSULTAN ARABAYLA TURA ÇIKIYORYavru keçi Sultan'ın en sevdiği an ise arabaya binmek. Kapısı açık olan arabaya kendini atan Sultan çevreyi izleyerek keyif çatıyor. Keçiyi kardeşlerinden ayırmadığını söyleyen Hamza Aydemirdir ise, "Annesi öldürülen yavru keçiyi alıp eve getirdik. Sultan'da artık ailemizin bir ferdi oldu. Kendisini çok seviyoruz. Zaten mahallede çoğu kişi tanıyor kendisini. İsmiyle hitap edip ziyaretine de geliyorlar. Evimizde ve dükkanımızda bakıyoruz. Sütle besliyoruz. Bizden başkasının elinden de bir şey yemiyor. Babamı daha çok seviyor. Babamla araları daha iyi. Şehirde beraber geziyorlar. Her çocuk gibi bu da arabaya binmeyi ve gezmeyi çok seviyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKeçinin manav dükkanında görüntüsüBiberonla beslenmesi ve kucakta uyutulmasıKeçinin cadde ve sokaklarda gezinmesiKale civarına götürülmesiTuristlerin sevmesiRestorana gitmesiHamza'nın peşinde gezmesiGenel ve detaylarHamza'nın konuşması ve kardeşleriVatandaşların keçiyi sevmeleri ve konuşmalarıHaber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

=============================

Topladığı 11 bin mavi kapakla engellilere umut olacak

İZMİR'de, lise öğrencisi Eylül Uğursal (17) engellilere umut olmak için, su şişelerinin kapaklarını biriktirerek bir buçuk yılda 11 bin mavi kapak topladı. Uğursal, topladığı bu kapakları Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne göndererek, engelli vatandaşların tekerlekli sandalye temin etmesini sağlayacak.

İzmir'de yaşayan lise öğrencisi Eylül Uğursal, bir buçuk yıl önce mavi kapak toplamaya karar verdi. İçtiği boş su şişelerinin kapaklarını çöpe atmak yerine evde hazırladığı bir kutunun içine atan Eylül'e annesi, babası ve kardeşi de yardımcı oldu. Bir buçuk yılın sonunda toplamda 11 bin mavi kapak toplayan Uğursal, engelli vatandaşların tekerlekli sandalye temin etmelerine yardımcı olmak için Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile iletişime geçti. İki günde tek tek sayılıp torbalara konan kapaklar, derneğin İstanbul'da bulunan merkezine gönderilecek. 10 bin kapakla iki tekerlekli sandalyenin alınabileceğini öğrendiğini söyleyen Uğursal, "Annem bize okula götürmemiz için blok sular alıyordu. Evde şişeler birikmişti, kapakların boşa gitmesini istemedim. Uzun süre boyunca biriktirdim. Evde 4 kişi biriktirmeme yardımcı oldu. Vicdanım çok rahat, kapakları çöpe atmak yerine engelli insanlara yardımcı olacağım, mutluyum" diye konuştu.

'KIZIM BİR FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİ, BİZİ DE UYANDIRDI'Baba Hakan Uğursal (51), kızına yardım ettiklerini belirterek, "Daha önce hep başkaları kapak topluyordu. Kızımdan böyle bir istek gelince yardım edelim dedik. İlk başta beşer onar kapak vardı. Sonra bin, iki bin, üç bin derken 11 bine ulaştık. İş yerinde içtiklerimizi de getirdik. Kızım bir farkındalık yaratmak istedi ve bizi de uyandırdı. Kendisiyle gurur duyuyorum. Kapakları sayarken belimiz ağrıdı. Eksikler olabilir diye birazcık da fazladan kapak koyduk. Araştırdık, maalesef İzmir'de kampanya bitmiş. İstanbul'daki Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'yle iletişime geçtik, oraya göndereceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Eylül Uğursal'ın kapak toplarken görüntüleriToplanan mavi kapaklardan görüntülerKapakların torbalara aktarılışından görüntülerEylül Uğursal ile röportajBaba Hakan Uğursal ile röportaj

Haber: Melis KARAKUZULU - Kamera: Davut CAN/İZMİR,

Haber Kodu : 200216012

=============================

İzmir'de Kenan Evren'in ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı İZMİR'de, AK Partili Meclis üyesi Hüsnü Boztepe'nin, Kenan Evren isminin ve 12 Eylül darbesinde görev almış generallerin isimlerinin cadde ve sokaklardan kaldırılması için verdiği sözlü önerge, komisyondan geçti. Kenan Evren'in ismi Foça, Bergama ve Ödemiş ilçelerindeki cadde ve sokaklardan kaldırıldı. Boztepe, "O zamanlar büyük acılar ve büyük travmalar yaşanmıştır. Yüzlerce ölüm ve idam gerçekleşmiş, insanlar fişlenmiştir. 12 Eylül gibi Türkiye'deki tüm darbelere karşıyız. Hiçbir yerde hiçbir darbecinin ismi kalmamalı" dedi.

İzmir'de AK Partili Meclis üyesi Hüsnü Boztepe, 2008 yılında Kenan Evren isminin ve 12 Eylül darbesinde görev alan generallerin isimlerinin İzmir'deki cadde, sokak ve okullardan kaldırılması için önerge vermişti. İki ay önce yeniden konuyla ilgili verdiği sözlü önerge kabul edildi. İzmir'in Foça, Bergama ve Ödemiş ilçelerindeki cadde ve sokaklardan Kenan Evren ismi kaldırılarak, Bergama'da Zeytindağ Mahallesi'ndeki cadde Fethi Sekin Caddesi, Foça merkezdeki cadde Türkan Saylan Caddesi, Ödemiş'te Karaköy Mahallesi'ndeki sokak ise Zeytin Sokak olarak değiştirildi.

12 Eylül'ü hatırlatan Boztepe, "O zamanlar büyük acılar ve büyük travmalar yaşanmıştır. Yüzlerce ölüm ve idam gerçekleşmiş, insanlar fişlenmiştir. 12 Eylül gibi Türkiye'deki tüm darbelere karşıyız. Hemen yakınımızda 15 Temmuz darbe girişiminde 251 tane şehidimiz, yüzlerce binlerce yaralımız direniş yapmış ve geçit vermemiştir. Bergama'daki sokağa Fethi Sekin'in adını vermişler. Aslında Kenan Evren isimleri kaldırılırken yerine İzmir'de şehit olan kişilerin isimleri verilebilir. İzmir'deki sokaklara 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin verilmesi çok anlamlı olur. Hiçbir yerde hiçbir darbecinin ismi kalmamalı. Şu an İzmir'de, darbecilerin ismi kalmamıştır" diye konuştu.

AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Sedat Karateke ise, "12 Eylül travmasını ülkemiz hala atlatmış değildir. Bu darbeler, ülkemizi yıllar boyu geriye götürmüştür. Bu önergenin kabul edilmesi bizi mutlu etmiştir. Kenan Evren dönemine ait bütün izlerin silinmesi gerekmektedir. Hem 12 Eylül, hem 15 Temmuz bütün gençlerimizi, geleceğimizi yok etmiştir. Bu darbeler olmasa Türkiye çok daha ileride olurdu. Umarım bundan sonra bu darbeler ve bu isimler yaşatılmaz" dedi.

Ödemiş'in Kayaköy Mahallesi'nde bulunan sokaktan Kenan Evren adının bulunduğu tabelanın kaldırılmasının ardından Mahalle Muhtarı Ahmet Çelik, bölgenin yaygın ve simge ürünü zeytin adının sokağa verilmesinin mutluluk verici olduğunu belirtti. Çelik, "Kayaköy olarak sevinçliyiz. Kayaköyü'müzde sokaklarında, evlerin bahçelerinde zeytin ağaçları var. Zeytin ağaçlarımızın bir simge olarak bu sokağımıza verilmesinden dolayı mutluyum. İsim levhası tam buradaydı. Ekipler tarafından sökülmüş. Yeni levhanın konmasını bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Detay görüntülerTabelalardan görüntülerHüsnü Boztepe ile röportajSedat Karateke ile röportaj

Haber: Melis KARAKUZULU- Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR,

Haber Kodu : 200216020

=============================

Erciyes Kayak Merkezi'nde 'çığ' eğitimi KAYSERİ'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan acil tıp uzmanı ve akademisyenlerden oluşan 10 kişilik ekip için çığ eğitimi düzenlendi.

Türkiye Acil Tıp Derneği'nce (TATD) gerçekleştirilen 2 gün sürecek eğitimin açılışına Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Doğa Tıbbı Çalışma Grubu Başkanı Öğretim Görevlisi Feridun Çelikmen de katıldı. TATD Doğa Tıbbı Çalışma Grubu Başkanı Feridun Çelikmen, son dönemde ülkede üst üste çığ olayları yaşandığını hatırlatarak "Barınak yapmak ve hipotermi gibi konuları anlatmak için Acil Tıp Derneği ile bir eğitim kampı düzenledik. Türkiye Acil Tıp Derneği Türkiye'de ilk defa böyle bir şey yapıyor. Burada amaç doğada kaybolduğunuzda hayatta kalabilme becerisini arttırmak ve barınak yapmaktan tutun hipotermi dediğimiz ölümcül olan vücut ısısının aşırı düşmesinin nasıl engellenebileceği konusunda bilgi vereceğiz. Çığda arama ve kurtarma faaliyetleri ve çığda nasıl risk analizi yapılabilir, bunlarla ilgili amacımız farkındalık oluşturmaktır. Sahada ne yapılacağını burada göstermek istiyoruz" dedi.

2 günlük eğitimde 10 kişilik ekibe çığ farkındalığı, önlemler, doğada hayatta kalma becerisi, arama kurtarmanın ilkeleri, hipotermi hakkında teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Doğa tıbbı ile ilgili kapsamlı eğitimlerin verileceği programda ayrıca dağcıların, kayakçıların maruz kalabileceği çığlar, kayak tesisi gibi alt yapının üzerine düşen çığlarda arama ve kurtarma faaliyetlerine ilişkin alınabilecek önlemler hakkında bilgiler de verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Eğitimden detaylar-Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı'nın konuşması-Doğa Tıbbı Çalışma Grubu Başkanı Feridun Çelikmen'in konuşması-Diğer detaylarHaber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,

Haber Kodu : 200216019

==============================

44 yıllık muhtar 10 belediye başkanıyla çalıştı

ESKİŞEHİR'de, Akcami Mahallesi'nde 44 yıldır muhtarlık yapan Kemal Mandal (80), "Bu zamana kadar 10 belediye başkanıyla çalıştım. Yaşım 80 oldu. Aday olursam, gülerler bana. Bir dahaki dönem aday olmayacağım. Artık bu son dönemim" dedi.Odunpazarı İlçesi Akcami Mahallesi'nde 1976 yılından beri aralıksız 44 yıl muhtarlık görevini sürdüren ve aynı zamanda lületaşı ustası olan Kemal Mandal, 10 belediye başkanıyla çalıştığını söyledi. Cemalciler Sokak'taki muhtarlık binasında faaliyetlerini sürdüren Mandal, bir dahaki seçimlerde artık aday olmayacağını belirterek şöyle konuştu:

"Göreve 6 Haziran 1976 tarihinde başladım ve komşularım sayesinde hala devam ediyorum. 44 yılı geride bıraktım. Asıl lületaşı ustasıyım. 40 yıl lületaşı işiyle uğraştım. 44 yıldır mahalle muhtarlığı yapıyorum. Bu sokakta lületaşı dükkanım vardı. Bir gün komşular geldi ve 'seni muhtar yapacağız' dediler. Ben de öyle muhtar oldum. O zaman seçime iki arkadaş girmiştik. Ben seçildim. Geçtiğimiz yerel seçimlerde de iki kadın aday çıktı ama ben yine seçildim. Bu zamana kadar 10 belediye başkanıyla çalıştım. Allah razı olsun hepsi de mahalleme faydalı oldular. Mahallemiz sit alanına girdiği için evler harabe durumda. Kendi evimin tamirini bile zorluklarla yaptırıyorum. Ayrıca mahallemiz turizm bölgesi. Yaşım 80 oldu. Allah ömür verirse seçimlere yaklaşık 4 yıl daha var. Aday olursam gülerler bana. Her şey tadında güzel. Bir dahaki dönem aday olmayacağım. Artık bu son dönemim"

'MUHTARLIK TARİHE KARIŞACAK'Vatandaşların artık e-devlet ya da nüfus müdürlükleri üzerinden işlerini yaptığını söyleyen Mandal, "Zaten muhtarlıkta bitti. Gelen giden yok. Vatandaşlar işlerini e-devlet ya da nüfus müdürlüklerinden yapıyor. Bize çok nadir durumu kötü olanlar geliyor. Zaten küçük bir mahalleyiz. 19 tane sokağımız var. Yaklaşık 900 kişi yaşıyor. Sandık, demokrasinin noktası. Benden sonra seçilecek muhtara ömrüm varsa her zaman yardımcı olurum. Ama komşularla kesinlikle iyi geçinmesi gerekiyor. Ben evimde muhtarlık yaptım, o zaman böyle muhtarlık binaları yoktu. Hem lületaşı işi yapıyordum, hem muhtarlık yapıyordum. Ama muhtarlık tarihe karışacak gibi geliyor. Ben zaten gelenlerden para almıyorum. Artık bize sadece polis, maliyeci, postacı ve zabıta geliyor. Seçimden bu yana 10 ay geçti, 20- 25 kişi geldi ikametgah kağıdı almaya" diye konuştu.

'HER İŞİMİZE KOŞAR'Mahalle esnafı Sedat Göçmen, "Harika bir insan, güzel bir muhtar. Sorunlarla ilgilenir, insanlarla ilgilenir. Her işimize koşar. Onu burada görmekten çok mutluyuz. Onu tanıdığıma ve komşusu olmaktan çok mutluyum. Onu gördüğümüzde neşemiz yerine gelir" dedi. Mahalle sakinlerinden Kezban Yavuz ise, "Ben 25 yıldır burada oturuyorum. Muhtar Kemal amca çok çok iyi birisi. Çok değerli bir insan. Her işimizi görüyor, ona çok güveniyoruz. Kaç yıldır ondan başkasına oy vermedim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Kemal Mandal sokakta yürürken-Muhtarlık binasının kapısını açarken-Muhtarlık binasında çalışırken-Kemal Mandal ile röp-Mahalleden detaylar-Sedat Göçmen ile röp-Kezban Yavuz ile röp-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR

Haber Kodu : 200216023

================================

Antalya'nın meşhur böreği 'fıtır' Guinness yolunda

AMERİKALILARIN hem yapılırken sunulan görsel şova hem de lezzetine hayran kaldığı Antalya'nın yöresel lezzetlerinden 'serpme börek' olarak da bilinen Türk böreği 'fıtır' damak çatlatıyor. Börek ustası Ali Murat Hizay, daha büyük hamur açarak Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeye hazırlanıyor.

Antalya'nın ünlü lezzetlerinden biri olan yöresel 'serpme börek' olarak bilinen 'fıtır' çok az yağ kullanılması, incecik açılan hamuru, iç malzemesinin bol ve farklı çeşitlerde olması ve yenirken ağızda çıtır çıtır dağılmasıyla diğer börek çeşitlerinden öne çıkıyor. Kıymalı- peynirli, karışık içli, kaşarlı, kuru meyveli, tahinli gibi 200 çeşidi bulunan börek Antalyalıların özellikle sabah kahvaltılarında tercih ettiği lezzetler arasında gösteriliyor. Böreğin müdavimleri arasında kentteki bürokrotlar, belediye başkanları, sanatçılar yer alırken böreğin en sıkı hayranı ise CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal. Baykal her bayram sabahı kahvaltısını bu börekle yaparken haftada bir kaç kere de mutlaka börekçiye giderek serpme fıtır börek yediği biliniyor.Böreğin hazırlanışı da bir hayli ilgi çekiyor. 100 gram hamura yalnızca 1 çorba kaşığı yağ kullanılarak hamur 3 gün dinlendirilip daha sonra mermer tezgahta elle açılıyor. Havada döndürülerek esnetilip ince bir yaprak gibi açılan hamur usta ellerde lezzetli böreğe dönüşüyor. Antalya'da 'Fıtır Börek' işletme sahibi 27 yıllık börek ustası Ali Murat Hizay, bu lezzetin Antalya dışına taşmasında öncülük edenlerden. Ulusal televizyon kanallarındaki yarışmalarda şov yaparak böreği tanıtan Hizay, her sabah mermer tezgahın başına geçerek böreğini bizzat kendisi açıyor. Havada birkaç tur döndürülen hamur yufka gibi inceliyor. Hamur o kadar ince oluyor ki altına konulan her türlü yazı rahatlıkla okunabiliyor.AMERİKALILAR HAYRAN KALDIBöreğin lezzetiyle birlikte yapımını da bir görsel şölene çeviren Hizay, geçen ay ABD'de bir restoranlar zincirinden börek yapması için davet aldı. ABD'ye giden Ali Murat Hizay, burada Amerikalı müşterilere böreğin nasıl yapıldığını şovla anlattı. Hamurun havada döndürülerek açılması izleyenlerden büyük alkış alırken Hizay, hem böreğin lezzetiyle hem de görsel şovuyla herkesi kendine hayran bıraktı.GUİNNESS DÜNYA REKORLARI KİTABI'NA ADAYDaha büyük hamur açmak için her gün hem börek hem de antrenman yaptığını anlatan Ali Murat Hizay, tavsiyeler üzerine Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na aday olmaya hazırlanıyor. Daha büyük hamur açarak Türkiye'yi ve Antalya'yı bu şekilde duyurmayı hedeflediğini kaydeden Hizay, "Hamurun gramajı çok azdır. 100 gram kullanıyoruz. İç malzemesi boldur. Guinness Dünya Rekorları Kitabı'ne katılmayı hedefliyorum. Daha büyük hamur açarak Türk mutfağının tanıtımını yaparız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Fıtır böreğin hamurunun açılışıHamurdan detayHamurun elle döndürülerek açılışıHamura altındaki kartların görüntüsünden detayHamura kaşar, pastırma, kavurma, sucuk ve baharatların eklenmesinden detay ve genel görüntülerBöreğin kapatılmasıİkinci böreğin showla açılışından görüntülerHamura kıyma, kaşar, maydanoz ve baharatların eklenmesinden detay görüntülerBöreğin kapatılmasıÜçüncü tatlı böreğinin açılmasından görüntüHamura tahin, çikolata, ceviz, fındık ve kuruyemişlerin eklenmesinden detay ve genel görüntülerHamurun kapatılmasından görüntüHamurların tepsiye yerleştirilmesinden görüntüFıtır böreklerin fırına verilişi ve fırından detay görüntüler DHA Muhabiri Aslı Duran'ın anonsuYapılan 3 fıtır serpme böreğinin kesilme görüntüsünden detay görüntülerAli Murat Hizay'dan detay görüntülerFıtır böreklerin çeşitlerinden detay görüntüAli Murat Hizay'ın röportajıAmerika'daki fıtır serpme böreğinin tanıtımından ve kafedeki vatandaşlardan arşiv detay görüntüleri (cep telefonu görüntüleri)

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERRA: Aslı DURAN/ANTALYA,

Haber Kodu : 200216013

Kaynak: DHA