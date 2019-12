İnternet ve sosyal medyada öne çıkan günün spor haberleri

31.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:01

Kaynak: DHA

Milli voleybolcu Hande Baladın , "Olimpiyat oyunları, sporun zirvesidir. Her sporcunun hayali olimpiyatlarda yer alabilmektir. Önümüzde bunun için önemli bir turnuva var. Şansımızı iyi kullanıp, olimpiyatlara katılmak istiyoruz" dedi.A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın, 07-12 Ocak tarihleri arasında Hollanda'da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri öncesi açıklamalarda bulundu. Ay-yıldızlıların gümüş madalya kazandığı 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın kendileri için büyük tecrübe olduğunu vurgulayan 22 yaşındaki sporcu, "Ankara'da oynadığımız turnuva, hepimiz için çok büyük bir tecrübe oldu. Kendi taraftarlarımızın önünde oynamak inanılmaz bir duyguydu. Gerçekten tabiri caizse 'anlatılmaz yaşanır' dedikleri bir turnuva oldu. Milli takım, her sporcunun kendi ülkesini temsil etmek en büyük hayallerinden ve amaçlarından biridir. Ben de küçük yaştan itibaren bu formayı giydiğim, ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil edebildiğim için çok mutlu ve gururluyum" diye konuştu."OLİMPİYAT OYUNLARI, SPORUN ZİRVESİDİR"Hande Baladın, milli takımın olimpiyat şansı için ise "Olimpiyatlar, her sporcunun en üst düzeyde kaliteli bir maç oynayabileceği, yarışabileceği bir organizasyon. Olimpiyat oyunları, sporun zirvesidir. Her sporcunun hayali olimpiyatlarda yer alabilmektir. Önümüzde bunun için önemli bir turnuva var. Şansımızı iyi kullanıp, olimpiyatlara katılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.Eleme grubundaki rakipleri de değerlendiren yıldız smaçör, "Grubumuzdaki rakiplerden Almanya ve Belçika, mücadele eden, son topa kadar savaşan takımlar. Grubumuzun diğer gruptan daha zor olduğunu düşünüyorum. Hırvatistan ile son Avrupa Şampiyonası'nda 3-2'lik bir karşılaşma oynamıştık. Hafife alınmayacak bir rakip. Eğer Avrupa Şampiyonası'ndaki ritmimizi yakalayabilirsek, hedefimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum" dedi.Eleme maçları için Avrupa'da yaşayan Türklerden destek isteyen Hande Baladın, "Avrupa'da birçok vatandaşımızın yaşadığını biliyoruz. Hollanda'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı Apeldoorn'da oynayacağımız karşılaşmalara bekliyoruz. Onlarla kendimizi daha güçlü hissediyoruz" diye konuştu.- İstanbul