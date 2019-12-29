İnternet ve sosyal medyada öne çıkan günün spor haberleri

29.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:06

Beşiktaş ilk devreye kötü başladı, iyi bitirdi

Abdullah Avcı her şeye rağmen geçen sezonu geçti

Rotasyon tersine döndü, Avrupa 'da averaj eksiyi gördüMağlubiyet ve galibiyet eşit, yediği gol daha fazlaYeni transferlerden sadece Elneny ve biraz RuizAli DANAŞ/İSTANBUL, - Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısını farklı Gençlerbirliği galibiyeti ve toplam 30 puan ile tamamladı.2019-2020 sezonuna teknik direktör Şenol Güneş'in yerine Abdullah Avcı ve 7 yeni transferle başlayan siyah beyazlılar bir de olağanüstü kongre görüp başkanı ve yönetim kurulu üyelerini de değiştirdi.KÖTÜ BAŞLADI, İYİ BİTİRDİGeçen sezonun ilk yarısında iyiden iyiye hissedilmeye başlanan ve Pepe, Babel, Negredo, Love, Quaresma, Medel, Adriano, Kagawa gibi yıldızların ayrılmasına sebep olan ekonomik krizin, ligin ilk yarısında tavan yaptığı Beşiktaş, sezona hiç de istediği gibi başlayamadı. Paraların bir türlü ödenemediği kulüpte aniden kongre kararı alan Fikret Orman bir daha aday olmadı ve olağanüstü kongrede Ahmet Nur Çebi yeni başkan seçildi.Diğer taraftan, sistem değişikliği ve kampta yaşanan sakatlıkların lige yansımasıyla ilk 6 haftada kabusu gören teknik patron Abdullah Avcı ve öğrencileri de Beşiktaş'ın lig tarihindeki en kötü başlangıcıyla 6 maçta sadece 5 puan toplayıp dibe çakıldı. Beşiktaş, 7'nci haftada yaşanan olağanüstü kongre ve yeni yönetimin ödediği geçmişe dönük alacaklara sakatların iyileşmesinin de eklenmesiyle, bu haftadan itibaren atağa kalktı. 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan siyah beyazlılar, 14'üncü haftada 2'nciliğe kadar yükselse de art arda gelen BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe mağlubiyetleriyle 5'inci sıraya gerilerken son haftayı ve ligin ilk yarısını ise 4-1'lik farklı Gençlerbirliği galibiyetiyle tamamladı.ABDULLAH AVCI HER ŞEYE RAĞMEN GEÇEN SEZONU GEÇTİSiyah beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı ilk devrenin en çok tartışılan birkaç isminden biri oldu.Yeni sistemi ilk 6 haftada işlemeyen Avcı, yüzlerce pasın yapıldığı ama gol pozisyonuna çok çok az girildiği sisteminden vazgeçti ve sonuç odaklı oyuna döndü. Bu süreçte takımı oldukça fazla kontratak yiyen Avcı, Atiba-Elneny'den de yeni bir ikili yaratarak bu soruna çözüm buldu. İlk 6 hafta 8 atıp, 12 gol yiyen Beşiktaş, bu değişikliklerden sonraki 11 haftada 19 atıp, 10 gol yedi ve averajı artıya geçti. Lig başındaki felaket haftalarda sürekli eski teknik direktör Şenol Güneş ile kıyaslanan Avcı, 6 maçta 5 puanla, geçen sezon aynı haftada 11 puan toplayan Güneş'in oldukça gerisindeydi. Avcı son 11 haftada aldığı puanlarla durumu tersine çevirdi ve 30 puan alarak geçen sezonun ilk devresini 26 puanla geçiren Güneş'in takımını 4 puan fazlasıyla geçmeyi başardı.ROTASYON TERSİNE DÖNDÜ, AVRUPA'DA AVERAJ EKSİYİ GÖRDÜTecrübeli teknik adam ligde takımı biraz toparlamasına rağmen Avrupa maçlarında tam bir hayal kırıklığı yaşattı. Ligde alınan kötü sonuçların da etkisiyle rotasyonu genelde Avrupa maçlarında yapmayı tercih eden ve bu yüzden sert eleştirilere hedef olan Avcı ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde sıfır çekmekten 5'inci maçın son 15 dakikasında kurtulabildi. Beşiktaş, Abdullah Avcı ile Avrupa Ligi'nde 6 maçta 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet alırken, 6 gol atıp 15 gol yedi ve -7 averaj ile son yılların en kötü performansını sergiledi.Siyah beyazlılar cezası sebebiyle geçen yıl katılamadığı Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 ve 0-2'lik sonuçlarla geçerek son 16 turuna kaldı.MAĞLUBİYET VE GALİBİYET EŞİT, YEDİĞİ GOL DAHA FAZLAAbdullah Avcı ve öğrencileri ilk devrede lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere 25 resmi maça çıkarken galibiyet ve mağlubiyet sayısında 11-11 ile eşitliği yakaladı. 4 maçı beraberlikle tamamlayan siyah beyazlılar 25 resmi maçta 36 gol atarken kalesinde 39 gol gördü ve belki de uzun süre sonra ilk devreyi tüm resmi maçların toplamında eksi averajla kapatmış oldu.YENİ TRANSFERLERDEN SADECE ELNENY VE BİRAZ RUİZBeşiktaş, transferlerin faydası açısından da son yıllardaki en kötü dönemini geçirdi.7 yeni oyuncuya Ljajic'in zorunlu satın alma bedeli eklenince toplamda 16 milyon Euro bonservis ve kiralama parasına imza atan siyah beyazlılar, ilk yarıda bu imzaların karşılığını alamadı.Abdullah Avcı'nın Visca'sı olacak diye lanse edilen Tyler Boyd, gözden en çabuk düşen oyuncu olurken, Rebocho, N'Koudou ve Diaby zaman zaman saman alevi şeklinde parlayan performanslarıyla taraftarın gözüne çok fazla giremedi. Büyük umutlar bağlanan Douglas ise birkaç maç oynadıktan sonra 9'uncu haftada sakatlandı ve devrenin kalanını tedavi olarak geçirdi. Yeni transferlerden sadece Arsenal'den kiralanan Mohamed Elneny tüm spor kamuoyunun ve taraftarın takdirini kazandıran bir performans sergiledi. Mısırlı oyuncunun takımda kalması isteniyor ancak satın alma bedelinin 18 milyon Euro olması bu transferi imkansız kılıyor. Beşiktaş'a gelinceye kadar sezonda ortalama 35-40 maç oynayan Victor Ruiz ise başarılı olmasına rağmen ilk kez ve sürekli sakatlıklarla boğuşmaktan sadece 10 maçta oynayabildi.==============================Galatasaray ligin ilk yarısında beklentileri karşılayamadıSerhan TÜRK/ İSTANBUL, - Galatasaray son 2 yılın şampiyonu unvanıyla başladığı 2019-2020 sezonunun ilk yarısında performansıyla beklentileri karşılayamadı. Geride kalan 17 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 27 puan toplayabilen sarı-kırmızılılar, en kötü lig başlangıçlarından birine imza attı.Galatasaray yeni sezona önemli transfer hamleleriyle başladı. Sarı-kırmızılılar kadrosunu Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Nzonzi, Lemina, Falcao, Babel, Andone ve Emre Mor ile güçlendirip adeta yeni bir takım yarattı. Geçen sezon yaşanan 22'nci şampiyonlukta pay sahibi olan Fernando, Onyekuru, Ndiaye, Diagne ve Mitroglou ile yollar ayrıldı.Galatasaray sezonun ilk maçında deplasmanda ligin yeni ekibi Yukatel Denizlispor'a 2-0 mağlup olarak başladı. Sarı-kırmızılılar 2'nci haftada Türk Telekom Stadyumu'nda 60'ıncı dakikada Babel'in golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen 90+6'da topu ağlarında görüp İttifak Holding Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. 3'üncü haftada deplasmanda Kayserispor'u 3-2, 4'üncü haftada Falcao'nun golüyle Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Galatasaray, kötü gidişi bir nebze de olsun sonlandırdı. 5'inci haftada deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında yine 1-0 öne geçen ve ardından çok sayıda pozisyonu değerlendiremeyen Cim-Bom, 89'uncu dakikada Guilherme'nin golüyle 1 puana razı oldu. 6'ncı haftada evinde Fenerbahçe ile 7'nci haftada da deplasmanda Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Aslan, 8'inci haftada ligin flaş ekibi Demir Grup Sivasspor'u Andone'nin etkili performansıyla 3-2 mağlup etmeyi başardı. 9'uncu haftada kötü günler geçiren Beşiktaş'a Vodafone Park'ta 1-0 mağlup olarak rakibinin yeniden zirve yarışına girmesini sağlayan sarı-kırmızılılar, devamında Çaykur Rizespor'u ve Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorlarla mağlup etti.41 MAÇLIK SERİ BOZULDUYeniden üst sıralara ortak olmak isteyen Galatasaray, 12'nci haftada evinde Medipol Başakşehir 'e 1-0 mağlup olarak hem zirve yarışında yara aldı hem de evindeki 41 maçlık yenilmeme serisini noktaladı. 13'üncü haftada Trabzonspor deplasmanından 1-1'lik skorla 1 puanı Nagatomo'nun 90'ıncı dakikadaki golüyle alan Cim-Bom, 14'üncü haftada İstanbul'da Muslera'nın kurtarışlarıyla devleştiği maçta Aytemiz Alanyaspor'u 1-0'la geçmeyi başardı. Ertesi hafta yine sahasında oynayan sarı-kırmızılılar, ligin son sırasındaki MKE Ankaragücü karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 88 ve 90+1'de yediği gollerle trajik bir şekilde puan yitirdi. 16'ncı haftada Göztepe deplasmanında 2-1 yenilen Aslan, ilk yarının son maçında ise Türk Telekom Stadyumu'nda Antalyaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek ikinci devreye biraz olsun umutlu girmeyi başardı.AVRUPA'DA HAYAL KIRIKLIĞITürkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde en fazla temsil eden kulüp konumundaki Galatasaray, bu sezonki Avrupa performansıyla ülke genelinde hayal kırıklığı yarattı. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint Germain, Real Madrid ve Club Brugge'ün yer aldığı grubu 2 puan ve eksi 13 averajla son sırada tamamladı. Cim-Bom, 6 maçlık Şampiyonlar Ligi maratonunda ilk golünü 5'inci karşılaşmasında Club Brugge'e karşı bulabildi. Deplasmanda Real Madrid'e 6-0, Paris Saint Germain'e 5-0 kaybeden Aslan, grupta üçüncü sırayı alıp yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etme şansını ise evinde Club Brugge'den yediği son dakika golüyle rakibiyle 1-1 berabere kalarak yitirdi.TÜRKİYE KUPASI'NDA YOLUNA DEVAM EDİYORZiraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray, bu sezon organizasyona 5'inci turdan katıldı. Evindeki ilk Tuzlaspor maçını sürpriz biçimde 2-0 kaybederek taraftarlarına büyük şok yaşatan sarı-kırmızılılar, deplasmandaki mücadeleyi 4-0 kazanıp son 16 turuna yükseldi.==============================

İlk yarılarda son 9 sezonun en iyi Trabzonspor'uTolga SAĞLAM/TRABZON, - İstiklal Mobilya Kayserispor karşısında aldığı galibiyet ile ligin ilk devresini 32 puanla kapatan Trabzonspor, 42 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra ilk yarılar itibarıyla hanesine en fazla puan yazdırdığı sezonu yaşıyor.Süper Lig'de 2019 yılını ve ilk yarıyı 6-2'lik Kayserispor galibiyeti ile kapatıp, 17'nci hafta itibarıyla 32 puanla 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor, son 9 sezonun en iyi performansını sergiliyor. Bordo-mavililer, bu sezon, 42 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra ilk yarılar itibari ile hanesine en fazla puan yazdırdığı sezona ulaştı. İlk yarılar baz alındığında; Trabzonspor, 42 puan topladığı 2010-11 sezonunda 24, 2012-13 sezonunda 24, 2013-14 sezonunda 27, 2014-15 sezonunda 26, 2015-16 sezonunda 24, 2016-17 sezonunda 21, 2017-18 sezonunda 29, 2018-19 sezonunda 29 puanı hanesine yazdırmıştı.120 MAÇ SONRA SÜPER LİG KARŞILAŞMASINDA 6 GOL ATTIBu arada, 2019-20 sezonunun ilk yarısının son maçında konuk ettiği İstiklal Mobilya Kayserispor'u 6-2 mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig'de 120 maç sonra bir maçta 6 gole ulaştı. Son olarak 2015-16 sezonunun 32'nci haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup eden bordo-mavililer, 120 maçlık aranın ardından Kayserispor karşısında bir Süper Lig maçında 6 gole ulaşmayı başardı.YEREL GAZETELERDE 'ŞAMPİYONLUK' SESLERİÖte yandan, kentteki yerel gazeteler, ligin ilk yarısının son maçında Trabzonspor'un 6-2 kazandığı Kayserispor mücadelesinin ardından 'O şampiyonluk 2020'de gelecek; Şampiyon geçiyor herkes ayağa' yorumlarını yaptı. Taka gazetesi, "O şampiyonluk 2020'de gelecek"; Karadeniz gazetesi, "Dikkat dikkat! Şampiyon geçiyor, herkes ayağa", "Dün Akyazı'da fırtına değil tsunami koptu"; Sonnokta gazetesi, "Mutlu yıllar Trabzon", "Bordo-mavililerden bol gollü yeni yıl hediyesi"; Günebakış gazetesi, "Trabzon'dan gol şov", "Bordo-mavililer, 2019 yılını lig sonuncusu Kayseri'yi farklı mağlup ederek kapattı"; Kuzey Ekspres gazetesi, "Fırtına gol oldu yağdı" başlıklarına yer verdi.==============================

Okan Buruk'lu Başakşehir'in yükselişiGoller Crivelli'den, asistler Visca'dan3 kupada devam eden tek takım BaşakşehirKampın ilk antrenmanı 5 Ocak'ta

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, - Yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde hem Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı mağlubiyetlerle sezona kötü giriş yapan, ancak sonraki haftalarda toparlanan Medipol Başakşehir, ilk yarıda dikkat çeken yükselişe imza attı.Abdullah Avcı'nın ardından Medipol Başakşehir'de teknik direktörlük koltuğuna oturan 46 yaşındaki Okan Buruk, yeni takımıyla sezona istediği gibi başlayamadı. Turuncu lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turunda Yunan ekibi Olympiakos'a 2 maçta da mağlup olarak elenirken, Süper Lig'e de BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe yenilgileriyle başladı.Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden, Süper Lig'de ise Gençlerbirliği galibiyetiyle yükselişe geçen Okan Buruk'un öğrencileri, ligde 15 haftadır kaybetmiyor. Ligin ilk yarısında 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Başakşehir 33 puan toplarken, ligin ilk yarısını da 2'nci sırada tamamladı.EN İYİ ORTALAMA YAKALADIĞI SEZONTeknik direktörlüğe Elazığspor'da başlayan, sonrasında Gaziantep, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor ve Çaykur Rizespor gibi takımlarda görev alan Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde en iyi puan ortalamasını Başakşehir'de elde etti. Elazığspor ile 33 maça çıkan Buruk, 1,24'lük ortalamayı yakalarken, Gaziantep'te 42 maçta 1,29'luk, Sivasspor'da 11 maçta,0,73'lük, Göztepe'de 33 karşılaşmada 1,58'lik, Akhisarspor ile 53 mücadelede 1,51'lik, Çaykur Rizespor ile 32 karşılaşmada 1,41'lik puan ortalamasına ulaştı. Genç çalıştırıcı, Medipol Başakşehir'de ise 26 karşılaşmada 1,88'lik puan ortalamasıyla kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor.GOLLER CRİVELLİ'DEN, ASİSTLER VİSCA'DANSezonunun ilk yarısını rakip filelere 32 gol atarak tamamlayan Başakşehir kalesinde ise 17 gol gördü. İtalyan futbolcu Enzo Crivelli, turuncu lacivertli takımda 8 golle en skorer oyuncu durumunda. Geçen sezonlarda olduğu gibi takımın hücum yükünü çeken isimlerin başında gelen Edin Visca, bu sezon 8 asistle takımın en çok asist yapan oyuncusu olurken, Bosna Hersekli futbolcu 4 kez de rakip fileleri havalandırdı.3 KUPADA DEVAM EDEN TEK TAKIM BAŞAKŞEHİRTürkiye'nin 3 kupada da mücadelesini sürdüren tek takım olan Medipol Başakşehir'i ligin 2'nci yarısında yoğun bir program bekliyor. Üç kulvarda da iddialı olan turuncu lacivertliler önce Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alacak. Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda 14-15 ya da 16 Ocak'ta GMG Kırklarelispor karşılaşacak. Kupa mücadelesinin hemen sonrasında Süper Lig'in 18'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan Başakşehir, Şubat ayında da Avrupa macerasına devam edecek. Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 20 Şubat'ta Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile karşılaşacak.İLK ATRENMAN 5 OCAK'TAMedipol Başakşehir, ikinci yarı hazırlıklarına 5 Ocak Pazar günü Antalya Belek'te saat 18.00'de yapacağı çalışmayla başlayacak. Turuncu lacivertli ekip, Antalya kampında 2 hazırlık maçı oynayacak.==============================

Curlingde olimpiyat heyecanıSalih TEKİN/ERZURUM, - CURLİNG Genç Milli Takımı, 9 Ocak 2020'de İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılacak. Hedefleri madalya olan milli takım oyuncuları, Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor.Curling Genç Milli Takımı, tarihi bir başarıya imza attı. İki yıl boyunca katıldığı turnuvalarda kazandığı puanlarla Lozan'da düzenlenecek Gençlik Olimpiyat Oyunları'na gitmeye hak kazanan 18 yaş altı genç milli takım, madalya hedefiyle 3 ay önce başladığı hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Milli takım antrenörü Bilal Ömer Çakır gözetiminde her gün yaklaşık 10 saate varan antrenman yapan genç milliler, olimpiyat oyunlarında iddialı."MADALYA VE KUPALAR HEDEFLİYORUZ"Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olimpiyatlara sporcuların azmi ve başarısı sayesinde katıldıklarını belirten antrenör Bilal Ömer Çakır, "18 yaş altı çocuklarımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Bazen 10 saate varan antrenmanlar oluyor. Lozan'da 2020'de yapılacak olimpiyat oyunlarında hedefimiz madalya kazanmak" dedi.Şafak Çalıkuşu, Kadir Polat, Selahattin Eser ve Berfin Şengül'den oluşan milli takımın olimpiyat öncesi Avusturya'da düzenlenecek özel bir turnuvaya katılacağı bilgisini veren Çakır, "Yaklaşık 3 ayı aşkın süren bir hazırlık dönemi sonrası önümüzdeki günlerde Avusturya'da yapılacak turnuva sonrası 7 Ocak'ta Türkiye'ye geri döneceğiz. Milli takım daha sonra 9 Ocak'ta başlayacak 2020 Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılmak üzere Lozan'a gidecek. Milli takım olarak bu tür turnuvalara artık sadece katılımcı değiliz. Madalya ve kupalar hedefliyoruz. Curling kış sporlarında çıtayı yükselten bir branş. Olimpiyatlarda da hedefimiz madalya olacak" diye konuştu.Dünyanın en eski sporlarından biri olan curlingle Türkiye'nin, Erzurum'un ev sahipliği yaptığı 2011 Dünya Üniversiteler Oyunları ile tanıştığını kaydeden Çakır, kısa sürede önemli başarılar elde edildiğini söyledi.Merkez Yakutiye ilçesindeki curling salonunda çalışmalarını sürdüren milli takım oyuncuları Şafak Çalıkuşu ve Kadir Polat, Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda hedeflerinin madalya olduğunu belirtti.24 ÜLKE KATILACAK9 Ocak'ta İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenecek Gençlik Olimpiyat Oyunları'na 24 ülke katılacak. 6 grup halinde yapılacak müsabakalar sonunda ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Curling antrenmanından detaySporcuların hatıra fotoğrafı çektirmeleriAntrenör Bilal Ömer Çakır ile röportajSporcu Şafak Çalıkuşu ile röportajSporcu Kadir Polat ile röportajHaber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM, 29.12.2019 - Haber Kodu : 191229032==============================

Soğuk ve rüzgara karşı kulaç attılarMustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR, - İzmir'de bu yıl ikincisi düzenlenen Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda yüzücüler zorlu hava şartlarıyla mücadele etti.Özdere'de iki gün süren organizasyonda yüzücüler dün 1.5 kilometrelik parkuru tamamlarken, bugün ise 3 kilometrelik parkur geçildi. Soğuk hava ve rüzgarın olumsuz etkisine rağmen pes etmeden kulaç atan sporcular yarışı bitirerek alkış topladı.Şampiyonanın ikinci gününde çoğunluğu veteranlardan oluşan 32 erkek, 12 kadın olmak üzere toplam 44 sporcu kıyasıya mücadele etti. Yüzücüler soğuk suda FINA (Uluslararası Su Sporları Federasyonu) kuralları gereği özel giysilerle yarıştı. Şampiyonada Sahil Güvenlik dalgıçları ve teknelerle önlemler alındı. Hava sıcaklığının 9 derece olduğu kentte, sporcular 16 derece sıcaklığındaki suda yüzdü. Organizasyonda dereceye giren-girmeyen tüm sporculara madalya verildi.Türkiye'de kış aylarında ikinci kez yapılan şampiyonayı uluslararası hale getirmek istediklerini belirten Marathon Masters Spor Kulübü Başkanı Turgut Esen, "Herkes koruyucu elbiselerle yüzüyor. Yarışımız Türkiye Yüzme Federasyonu ve FINA'nın kuralları çerçevesinde yapılıyor. Kurallara dikkat ediyoruz. Rüzgarın olumsuz etkisi ve havanın soğuk olmasına rağmen sporcular azimli. Şampiyonamızı uluslararası düzeye taşımak için çaba gösteriyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yarış öncesi sporcularla röportajMarathon Masters Spor Kulübü Başkanı Turgut Esen ile röportajStarttan görüntülerGenel ve detay görüntülerYarış sonrası sporcularla röportajHaber-Kamera: Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR, 29.12.2019 - Haber Kodu : 191229074==============================

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan amatör kulüplere 2019 yılında 17,7 milyon TL destekANKARA, - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından amatör spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla spor kulüplerine 2019 yılında 17 milyon 722 bin TL maddi destekte bulunuldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, amatör spor kulüplerinin sporun tabana yayılması noktasında önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, kulüplere desteğin artarak devam edeceğini söyledi.Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın amatör spor kulüplerine olan desteği 2019 yılında da artarak sürdü. 2019 yılı mali bütçesinden amatör spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla 81 ilde, aralarında engelli spor kulüplerinin de yer aldığı 1905 amatör spor kulübüne 17 milyon 722 bin 250 TL yardım yapıldı."AMATÖR KULÜPLERE VERDİĞİMİZ DESTEK ARTARAK DEVAM EDECEK"Amatör spor kulüplerinin desteklenmesine büyük önem verdiklerini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Amatör spor kulüplerimiz sporun tabana yayılmasında önemli bir misyon üstleniyor. Halkımızın spor yapmasında en büyük yardımcımız amatör spor kulüplerimizdir" dedi.Bakan Kasapoğlu, amatör spor kulüplerinin sayısının artması gerektiğini ifade ederek, "Amatör spor kulüpleri halkımızın ve gençliğimizin spor yapmasına, onlara sağlıklı yaşam biçimi sunmasına yardımcı olan kuruluşlardır. Bu kulüpler aynı zamanda uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil edecek sporcuların yetişmesi anlamında da çok önemli. Ülkemizin dört bir yanında inşa ettiğimiz tesislerimiz amatör spor kulüplerimizin hizmetindedir. 2002 yılına kadar bakanlıktan malzeme yardımı dışında destek alamayan amatör spor kulüplerine bu tarihten itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından maddi destek sağlanıyor. En büyük şansımız Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, ülke sporunun gelişimine çok önem vermesi. Amatör kulüplere verdiğimiz destek bundan sonra da artarak devam edecek. Gerek merkezi hükümet, gerek bakanlık olarak ve gerekse yerel yönetimlerle birlikte bu işe çok daha fazla zaman ayıracağız, daha fazla destekte bulunacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA