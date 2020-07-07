İnternet ve ekran maruziyeti çocukların dil gelişimini olumsuz etkiliyor
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İnternet ve ekran maruziyeti çocukların dil gelişimini olumsuz etkiliyor

Uzmanlar, internet ya da ekran maruziyetinin 0-3 yaşlarındaki çocuklarda uyaran eksikliğine yol açtığını belirterek, bu durumun çocuklarda dil gelişim gecikmesine sebep olduğunu bildirdi.

İnternet ve ekran maruziyeti çocukların dil gelişimini olumsuz etkiliyor
07.07.2020 16:37 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:37

Uzmanlar, internet ya da ekran maruziyetinin 0-3 yaşlarındaki çocuklarda uyaran eksikliğine yol açtığını belirterek, bu durumun çocuklarda dil gelişim gecikmesine sebep olduğunu bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci öncesi ve özelikle sonrasında poliklinik muayenelerinde çocuklarda ekran maruziyeti durumlarının çoğaldığını gözlemleyen uzmanlar, ailelerin yeterince çocuklarıyla vakit geçirmediklerini belirtiyor.

Ebeveynlerden çocuklarıyla teknolojik cihazlardan uzak durarak oyun oynayıp vakit geçirmelerini isteyen uzmanlar, bu sayede çocukların dil ve motor becerilerine katkı sağlanacağını vurguluyor.

Ailelerin, huysuz, hırçın ve ruh sağlığı bozuk çocuk yetiştirmemesi için çocuklarına "iyi kural" ile "3 yaş sonrası internet kullanımı denetimi" uygulaması koyarak bunu ebeveyn denetiminde yapma tavsiyesinde bulunan psikiyatri doktorları, böylece daha sağlıklı ve ruh salığı yerinde çocuk yetiştirilmesinin mümkün olduğunu aktarıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Psikiyatri Uzmanı Dr. Sümeyra Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internet ya da ekran maruziyetinin çocuklarda özellikle uyaran eksikliğine yol açtığına işaret ederek, bunun dil gelişimini olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.

Ailelerin çocuklarıyla yeterince ilgilenmeyip oyun oynamadığını anlatan Karagöz, "Aileler çocuklarıyla vakit geçirmek yerine tablet ve telefonla günü geçiriyor. Bu da çocukta istenmeyen ruhsal sorunlara yol açabiliyor. Bu durumda anne ve babaya ya da çocuğa kim bakıyorsa ona oyun oynamayı öğrettiğimizde çocuğun uygun şekilde uyaran alarak zihinsel gelişimini tamamlamasını sağlıyoruz." dedi.

Dr. Karagöz, poliklinik muayenelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi süreci öncesi ve sonrasında ekran maruziyeti problemi yaşayan çocuklarla çok sık karşılaştıklarını dile getirdi.

"Kuralsız ortamlarda çocuklar huysuz ve hırçın oluyor"

Ailelerin çocuklara iyi kural koyamadığını ve bunun sonucunda çocuklarda olumsuz durum hasıl olduğunu belirten Karagöz şöyle devam etti:

"Çocuk kurallardan hoşlanır ve kuralsız ortamda olduğundan daha huysuz ve hırçın olabilir, aynı zamanda uyum sağlamakta da güçlük çekebilir. Bu yüzden ailelere önerimiz iyi kural koymaları. Kural koymak demek çocuğun hiçbir isteğini yapmamak demek değil, isteklerini uygun şekilde yerine getirip olmayacak istekleri karşısında da bağırıp kızmamak veya onu sürekli anlatmaya çalışmamak şeklinde olmalı."

Dr. Karagöz, ebeveynlerin iyi kural çevresi çizmeleriyle kendilerine daha çok güvenen, öz güvenli ve mutlu çocuklar yetiştirmelerine vesile olacaklarını kaydetti.

Ebeveynlere psikiyatri uzmanından uyarılar

Ailelerin baş belası olan internet ve ekran maruziyetini 0-3 yaşlarındaki çocuklara kesinlikle önermediklerini vurgulayan Karagöz, ailelere şu öneri ve uyarılarda bulundu:

"Ebeveynlerin 3 yaş sonrasında mobil cihazlar gibi teknolojik aletlerle internet kullanan ya da ekran maruziyeti yaşayan çocukların bu durumlarına dahil olmalarını istiyoruz. Anne ve baba çocuklar ile oturmalı ve hangi sitelerde neyi izlediğini, ne yaptığını kontrol etmeli. Ebeveynler bunları uygularsa uzun vadede daha sağlıklı, ruh salığı yerinde çocuklar yetiştirmiş olurlar."

Kaynak: AA

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