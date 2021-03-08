İnternet üzerinden yapılan giyim alışverişleri yüzde 42,5 arttı

Türkiye'de moda ve güzellik kategorisinde yapılan internet alışverişleri, 2020 yılında yüzde 42,5 artışla 35 milyar TL'ye ulaştı.

Türkiye'de moda ve güzellik kategorisinde yapılan internet alışverişleri, 2020 yılında yüzde 42,5 artışla 35 milyar TL'ye ulaştı. Bu süreç, diji-tal dönüşüme ayak uyduran butiklere de önemli bir fırsat sunarken, Ragibesa Kurucusu Ragibe Şahin, "Doğru adımlar atarak başarıya ulaşmak mümkün" dedi.

Pandemiyle birlikte online alışverişte yaşanan yükseliş, moda dünyasında dönü-şüm başlattı. 'We Are Social'ın e-ticaret satışlarını analiz ettiği rapora göre, Tür-kiye'de 2020 yılında internetten yapılan moda ve güzellik kategorisindeki alışve-rişler yüzde 42,5 artarak 35 milyar TL'ye ulaştı. Bu tabloda en önemli pay sahibi, bugüne kadar büyük moda markaları arasında kendini göstermekte zorlanan butiklerin aktif tanıtım ve pazarlama faaliyetleri oldu.

Dijital pazarlama stratejisini doğru değerlendiren ve markalarını büyütmek için stratejiler geliştiren Ragibesa Kurucusu Ragibe Şahin, "Pandemi, özgün ve fark yaratan tasarımlarını geniş kitlelerle buluşturmak isteyen girişimcileri cesaret-lendirerek büyümelerinin önünü açtı. Moda dünyasında yaratıcılığın bir adım daha öne çıktığı bu süreçte, dijital çağa entegre olmayı başararak ayakta kal-maya gayret ettiler ve gösterdiler ki doğru adımları atanlar hedeflerine ulaş-maya her zaman yakındır" diye konuştu.

MODADA PANDEMİDEN CESARET ALABİLENLERİN DÖNEMİ BAŞLADI

Yeni kurulmuş bir moda markası olmalarına rağmen dijitale verdikleri ağırlıkla kısa zamanda büyüdüklerini ifade eden Ragibe Şahin, "Bu süreçte gördük ki mo-dada pandemiden cesaret alabilenlerin dönemi başladı. Bu kapsamda biz de hem markamızı olgunlaştırmaya hem de koleksiyon tanıtımlarımızla fark yarat-maya odaklandık. Dijital kanalları önceliklendirirken, tanıtım çalışmalarımız için tasarımlarımızın çizgisini ve kalitesini yansıtan, cazibeli mekanlarda profesyonel çekim ve defileler gerçekleştirdik" dedi.

"DOĞA VE YAŞAMIN ENERJİSİNDEN İLHAM ALDIK"

Tanıtım çalışmalarında ilkbahar yaz koleksiyonuna odaklandıklarına değinen Ra-gibe Şahin, "Pandemiyle birlikte daha fazla önem kazanan doğa ve yaşamın enerjisinden ilham alarak hazırladığımız 2021 İlkbahar Yaz Koleksiyonumuzun çekimleri için, ambiyansıyla koleksiyonumuzla uyum sağlayan Galata'daki Zülfa-ris Müzesi'nin tarihi atmosferini tercih ettik. Defilede modelliği ise Çağla

Cömertgil yaptı. Düzenlediğimiz defilede, mekanın ruhuna uygun, tasarımları-mızın romantik dokusunu yansıtan özel aksesuarlar da kullanarak özgün bir su-num ve büyüleyici bir defile gerçekleştirdik" diye konuştu.

Kaliteli işçilik ve kumaş seçiminin marka tasarımlarının olmazsa olmazları ara-sında yer aldığını kaydeden Ragibe Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Modern kadınlara hitap eden tasarımlardan oluşan koleksiyonumuzda, zarafeti güçle birleştirerek kadınların içinde yer alan sonsuz enerjiyi ortaya çıkarmaya odaklandık. Feminen ve zarif detayları bir araya getirdik. Dantelli, simli, payetli gibi ağır kumaşlarda gösterişli, zengin ve asil renkleri tercih ederek şehirli kadı-nın tarzını yeniden tanımladık. Derin yırtmaç ve bel dekolteleriyle de her zaman sıra dışı ve göz alıcı olmak isteyen kadınlara seslendik.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı