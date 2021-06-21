İnternet üzerinden satışla 31 ilde 62 vatandaşı dolandırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnternet üzerinden satışla 31 ilde 62 vatandaşı dolandırdı

İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - Haberler | 3. Sayfa

İnternet üzerinden satışla 31 ilde 62 vatandaşı dolandırdı Mersin'de internet üzerinden satışla 31 ilde 62 vatandaşı dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İnternet üzerinden satışla 31 ilde 62 vatandaşı dolandırdı

MERSİN - Mersin'de internet üzerinden satışla 31 ilde 62 vatandaşı dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, A.Ö. isimli şahsın internet üzerinden satılık ürün ilanı vererek, ürün almak isteyen şahısları dolandırdığı şikayetleri üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahsın internet üzerinden otomobil yedek parça ve hırdavat satışı ilanı verdiği, müştekilerden paraları aldıktan sonra ürünleri yollamayarak 31 farklı ilde 62 vatandaşı dolandırdığı tespit edildi. Bunun üzerine şahsın belirlenen adresine operasyon yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına alırken, ikametinde yapılan aramalarda olaylarda kullandığı tespit edilen cep telefonu ile farklı bankalara ait 10 banka kartı bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İnternet üzerinden satışla 31 ilde 62 vatandaşı dolandırdı
İnternet üzerinden satışla 31 ilde 62 vatandaşı dolandırdı
İnternet üzerinden satışla 31 ilde 62 vatandaşı dolandırdı
İnternet üzerinden satışla 31 ilde 62 vatandaşı dolandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü

Ödemiş'te sağanak hayatı felç etti! Dere ve çaylar taştı, araçlar sürüklendi
Ödemiş'te sağanak hayatı felç etti! Dere ve çaylar taştı, araçlar sürüklendi
Uçuruma yuvarlanan araçta 16 saat kurtarılmayı bekledi
Uçuruma yuvarlanan araçta 16 saat kurtarılmayı bekledi
Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Seda Sayan Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Ozan Tufan Yiğit Şardan Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İnternet üzerinden satışla 31 ilde 62 vatandaşı dolandırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 16:38:08. #1.14#

title