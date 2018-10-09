İnternet Üzerinden Kişisel Bilgileri Satmaya Adli Kontrol

Samsun'da internet üzerinden kişilerin hukuka aykırı bilgilerini toplayıp bunlara başka kişilere sattığı iddiasıyla gözaltına alınan genç, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğüne bağlı Sanal Devriye ekipleri, internet ortamında denetim yaparken pazarcılık yapan Ö.Ç. (27) adlı gencin, internet ortamında kişilerin bilgilerini hukuka aykırı ele geçirerek bunları başkalarına sattığını tespit etti. Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Ö.Ç., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ö.Ç., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN