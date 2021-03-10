İnternet üzerinden kamyon motoru satarak dolandırıcılık yapan 3 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası
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İnternet üzerinden kamyon motoru satarak dolandırıcılık yapan 3 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası

10.03.2021 10:25 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:25
İnternet üzerinden kamyon motoru satarak dolandırıcılık yapan 3 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası

Kayseri'de internet üzerinden kamyon motoru satarak, parayı alıp ürünü göndermeyerek dolandırıcılık yapan 3 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de internet üzerinden kamyon motoru satarak, parayı alıp ürünü göndermeyerek dolandırıcılık yapan 3 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık İlker G. ve tutuksuz sanıklar Ümit E. ile Resul K. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müşteki ve sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Savunmalarını yapan sanıklar, mahkeme heyetine pişman olduklarını belirterek beraatlerini talep ettiler.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılamada tutuklu sanık İlker G. ve tutuksuz sanıklar Ümit E. ile Resul K. hakkında 'bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle dolandırıcılık' suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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