İnternet üzerinden 'Jigolo' vaadiyle dolandırıcılık: 13 bin veri tabanı oluşturmuşlar
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İnternet üzerinden 'Jigolo' vaadiyle dolandırıcılık: 13 bin veri tabanı oluşturmuşlar

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Haberler | 3. Sayfa

İnternet üzerinden 'Jigolo' vaadiyle dolandırıcılık: 13 bin veri tabanı oluşturmuşlar İnternet üzerinden 'Jigolo' vaadiyle tuzağa düşürdükleri kişileri dolandıran 8 şüpheli yakalandı Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı İnternet üzerinden "jigolo" olma vaadiyle kişileri tuzağa...

İnternet üzerinden 'Jigolo' vaadiyle dolandırıcılık: 13 bin veri tabanı oluşturmuşlar

İnternet üzerinden 'Jigolo' vaadiyle tuzağa düşürdükleri kişileri dolandıran 8 şüpheli yakalandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı

İSTANBUL - İnternet üzerinden "jigolo" olma vaadiyle kişileri tuzağa düşürüp dolandırdıkları iddiasıyla aranan 6'sı kadın 8 şüpheli, düzenlenen operasyon ile yakalandı. Zanlıların, kurdukları çağrı merkezleri üzerinden 13 bin kişilik bir veritabanı oluşturdukları tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kişinin internette "jigolo yapma" vaadiyle dolandırıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında, bir şebekenin, internet üzerinden verdikleri ilanlarda 'jigolo' arayıp bu yöntem üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından şebekeye ilk operasyon, Esenyurt ilçesinde bulunan 2 farklı adrese Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi. Baskının ardından tahkikat derinleştirilince devreye İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü girdi. Yapılan incelemelerde, illegal olarak çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren ve çağrıları karşılayan kadınların, arayan kişilere yaşamış olduğu il, meslek, fiziki özellikleri ve şahsa ait notlar gibi kısımların bulunduğu yaklaşık 13 bin bir veri tabanı oluşturdukları belirlendi. Söz konusu şebeke üyelerinin, arayan 'adaylardan' "üyelik ücreti" adı altında 500 ile bin TL para istedikleri tespit edildi.

Bu tespitlerin ardından 21 Haziran'da geniş çaplı yapılan operasyonda, 6'sı kadın 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çağrı merkezlerinde yapılan aramalarda 26 cep telefonu, 18 sim kart, 1 hafıza kartı ve 8 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlılar, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri hakkında "Adli Kontrol Hükümleri" uygulanırken 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnternet üzerinden 'Jigolo' vaadiyle dolandırıcılık: 13 bin veri tabanı oluşturmuşlar
İnternet üzerinden 'Jigolo' vaadiyle dolandırıcılık: 13 bin veri tabanı oluşturmuşlar
İnternet üzerinden 'Jigolo' vaadiyle dolandırıcılık: 13 bin veri tabanı oluşturmuşlar
İnternet üzerinden 'Jigolo' vaadiyle dolandırıcılık: 13 bin veri tabanı oluşturmuşlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman

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