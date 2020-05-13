İnternet üzerinden görüntülü muayenelere talep 2 kat arttı
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İnternet üzerinden görüntülü muayenelere talep 2 kat arttı

Koronavirüs (Covid – 19) birçok sektörü etkisi altına alırken, yenilikçi çözümleri de beraberinde getiriyor.

İnternet üzerinden görüntülü muayenelere talep 2 kat arttı
13.05.2020 09:52 | Son Güncelleme: 13.05.2020 09:53

Pandemi sürecinden en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen sağlık sektöründe de dijitalleşme rüzgarları esiyor. Acil değilse hastaneye gidilmemesi önerilen kişiler için hasta ve doktorun sanal ortamlarda bir araya geldiği internet üzerinden görüntülü muayene hizmeti büyük kolaylık sağlıyor.

Yaşadığımız Koronavirüs (Covid -19) pandemisinden dolayı iş yapış şekillerimizde değişti. Teknolojinin tüm olanaklarından hemen hemen tüm sektörler yararlanırken dijitalleşme rüzgarları sağlık sektörü içinde esmeye başladı. Doktoru evinize getiren internet üzerinden görüntülü muayene hizmetine talep 2 kat arttı.

Hastanelerde Yeni Normalimiz

Hastanelere gitmekten çekinen vatandaşların bu tarz uygulamalara ilgi gösterdiğini belirten Romatem Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Holoğlu, "Teknolojinin tıbba yardımını en çok hissettiğimiz dönemi yaşıyoruz. Dünya'nın neresinde olursanız olun doktoru evinizin ortamına getiren sanal görüşmelere ilgi Nisan ayının başından itibaren artmaya başladı. Birçok hastanede bu konuda hizmet veriyor. Bu muayene biçimini ilerleyen zamanlarda hayatımıza giren yeni normalimiz olarak kabul edebiliriz" ifadelerinde bulundu.

Ücretsiz Destek Vereceğiz

Holoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Kimi hastane bu randevuları ücretli verirken biz bu süreçte vatandaşlarımızın yanında olarak herkesin yararlanması için 'Online Danışmanlık' hizmetimizi ücretsiz yaptık. Kişilerin yapması gereken sadece sitemizden ilgili formu doldurup uygun oldukları gün ve saati belirtmeleri. Amacımız 7/24, fiziksel tıptan nörolojiye, beslenme uzmanından mide rahatsızlıklarına kadar birçok konuda halkımızın yanında olmak. Bu süreci birlikte atlatacağız."

Kaynak: Bültenler

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