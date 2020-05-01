İnternet üzerinden bağışlarla veresiye defterleri satın alındı
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İnternet üzerinden bağışlarla veresiye defterleri satın alındı

İnternet üzerinden bağışlarla veresiye defterleri satın alındı
01.05.2020 17:45 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:46

İnternet üzerinden bağışlarla veresiye defterleri satın alındı Hane-i Uhuvvet Derneği, internet üzerinden toplanan bağışlarla Ankara'da bulunan bazı bakkal ve marketlerin veresiye defterlerini satın alarak borçları kapattı.

İnternet üzerinden bağışlarla veresiye defterleri satın alındı

ANKARA - Hane-i Uhuvvet Derneği, internet üzerinden toplanan bağışlarla Ankara'da bulunan bazı bakkal ve marketlerin veresiye defterlerini satın alarak borçları kapattı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının Türkiye stajları 8. dönem programına Almanya'dan katılan gençlerin kurduğu Hane-i Uhuvvet Derneği, internet üzerinden topladığı bağışlarla Ankara'da bulunan bazı bakkal ve marketlerin veresiye defterlerini satın aldı. Avrupa genelinde YTB katılımcılarının da destek verdiği ve 3 Mayıs'a kadar devam edecek olan kampanyada şu ana kadar 2 bin 623 euro toplandı.

İnternet üzerinden bağışlarla veresiye defterleri satın alındı

Kaynak: İHA

Manşet

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