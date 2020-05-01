İnternet üzerinden bağışlarla veresiye defterlerini satın aldılar

Hane-i Uhuvvet Derneği, internet üzerinden toplanan bağışlarla Ankara'da bulunan bazı bakkal ve marketlerin veresiye defterlerini satın alarak borçları kapattı.

Hane-i Uhuvvet Derneği, internet üzerinden toplanan bağışlarla Ankara'da bulunan bazı bakkal ve marketlerin veresiye defterlerini satın alarak borçları kapattı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının Türkiye stajları 8. dönem programına Almanya'dan katılan gençlerin kurduğu Hane-i Uhuvvet Derneği, internet üzerinden topladığı bağışlarla Ankara'da bulunan bazı bakkal ve marketlerin veresiye defterlerini satın aldı. Avrupa genelinde YTB katılımcılarının da destek verdiği ve 3 Mayıs'a kadar devam edecek olan kampanyada şu ana kadar 2 bin 623 euro toplandı. - ANKARA

Kaynak: İHA