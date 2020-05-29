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İnternet Üzerinden Alışveriş Yapanlara Devlet Desteği

Yayınlanan bir Resmi Gazete yazısında, Cumhurbaşkanı kararı açıklandı. Karar ile birlikte, e-ihracata teşvik verilmesi için yeni bir uygulama getiriliyor.

İnternet Üzerinden Alışveriş Yapanlara Devlet Desteği
29.05.2020 07:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 07:50

Yayınlanan bir Resmi Gazete yazısında, Cumhurbaşkanı kararı açıklandı. Karar ile birlikte, e-ihracata teşvik verilmesi için yeni bir uygulama getiriliyor. Yapılan teşvikler ile e-ticaret üzerinde çalışmalarını sürdüren vatandaşlar için önemli destekler verilecek. Bununla ilgili Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan bazı açıklamalar yaptı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan salgın ile birlikte, dijitalleşmenin öneminin biraz daha arttığını söyledi. Çeşitli pratiklerin de iyiden iyiye değiştiği ifade edildi. Ayrıca bütün değişimleri yakından takip ettiklerini söyleyen Pekcan, vatandaşları e-ihracata yöneltecek yeni bir destek mekanizması üzerinde durduklarını da ifade etti. Bu uygulama ile birlikte, dijitalleşmeye tam geçiş yapılmış olacak.

E-ticaret vatandaşın yükünü azaltıyor

Yeni uygulama, vatandaşların sırtlarındaki yükü az da olsa hafifletecek. Bu işlerle uğraşan vatandaşların sanal fatura, sanal fuar ve e-ticaret sitelerine yaptıkları üyelikler gibi çeşitli gider kalemleri mevcut. Bu kalemlerin maliyeti çoğu zaman vatandaşı bunaltıyor. Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte; e-ticaret sitelerinin üyelik giderlerinin 2020 yılı için %80'inin, ilerleyen yıllarda ise %60'ının desteklenmesini içeriyor. Ayrıca sanal fuarların da büyük ölçüde destekleneceğj söylendi.

Ticaret Bakanı, bununla ilgili açıklamalarında; e-ticaretle uğraşan vatandaşları desteklemeyi sürdüreceklerini ve dijitalleşme sürecinin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için her şeyi yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Özellikle de harcamaların kontrol altına alınması önemli bir katkı sağlayacaktır.

Türkiye'de e-ticaret ile ilgili çalışmalar ne yazık ki dünyanın gerisinde kalıyor. Her ne kadar çok fazla ürün varmış gibi görünse bile, ne yazık ki e-ticaret platformları Türkiye için yeterli değil. Budur teşviklerle birlikte sektörün çok daha canlı hale geleceği tahmin ediliyor. Sizce bakalım tarafından yapılacak böyle bir hamle ne tür sonuçlar doğurabilir? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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