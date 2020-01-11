İnternet üzerinden 23 ilde 62 kişiyi dolandıran çift yakalandı (2)

11.01.2020 17:03 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:03

TUTUKLANDILAR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda, ikinci el eşya alım-satımı yapan siteler üzerinden sahte hesaplar açıp 23 ilde, 62 kişiyi yaklaşık 70 bin TL dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan Volkan D. (34) ve eşi Emel D. (25) sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA