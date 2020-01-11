İnternet üzerinden 23 ilde 62 kişiyi dolandıran çift yakalandı

11.01.2020 13:18 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:19

ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ortak operasyonda, ikinci el eşya alım-satımı yapan siteler üzerinden sahte hesaplar açıp, toplam 23 ilde, 62 kişiyi yaklaşık 70 bin lira dolandıran karı-koca, yakalandı.

İddiaya göre, Volkan D. (34) ve eşi Emel D. (25), ikinci el eşya satışı yapan siteler üzerinden sahte hesap oluşturup, ana kucağı, puset, bebek bezleri gibi malzemeleri satışa çıkardı. Özellikle yeni bebek sahibi olan kişileri seçen çift, farklı kişiler adına çıkartılmış GSM hatları üzerinden çok sayıda kişiyle irtibata geçti. Satışa sundukları malzemeleri en az bin lira üzerinden siteye koyup, sıfır ürün olduğunu ve garantisinin devam ettiğini, kullanmadan satmak istediğini belirten çift, satacağı ürünler üzerinden anlaştığı ücreti, sahte isimli GSM hatlarına havale şeklinde alıcılardan göndermelerini istedi. Çift, alıcıların gönderdiği paraları ATM'lerden çektikten sonra ürünü göndermeyip, bunun yerine cinsel içerikli fotoğraflar gönderdi. Şüpheli karı-koca ayrıca, dolandırdıkları kişilerin kimlik bilgileri ile başka kişileri de aynı yöntemle dolandırdı. Şüphelilerin mesajlarında, dolandırılan kişilerin kendilerini şikayet edeceklerini söylemeleri üzerine, "Beni polis yakalayamaz, nereye şikayet ederseniz edin" diye yazdığı ortaya çıktı.Yapılan şikayetler üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, 2 aylık teknik takip sonucu 6'sı Eskişehir'de olmak üzere, Ankara, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, İzmir, Hakkari, Erzurum, Samsun, Gaziantep, Giresun, Isparta, Bursa, Antalya, Denizli, Aydın, Muğla, Kocaeli, Iğdır, Kütahya, Trabzon, Rize ve Van'da gerçekleşen toplam 23 ilde, 62 faili meçhul dolandırıcılık olayının şüphelilerinin Volkan D. ve eşi Emel D. olduğu tespit edildi. İstanbul'da oldukları belirlenen şüpheliler, dün Eskişehir ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak operasyon sonucunda yakalanarak, Eskişehir'e getirildi. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Volkan D. ile eşi Emel D. daha sonra Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA