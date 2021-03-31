İnternet üzerinden 13 bin TL'lik dolandırıcılık yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnternet üzerinden 13 bin TL'lik dolandırıcılık yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İnternet üzerinden 13 bin TL'lik dolandırıcılık yaptı

Afyonkarahisar'da kurduğu sahte araç kiralama internet sitesi ile yaklaşık 13 bin TL'lik dolandırıcılık yapan bir kişi polis operasyonuyla yakalandı.

1 milyon 220 bin TL ile 2 arabasını babasının kuzeni ve eski sevgilisine kaptıran mağdur kadın, Müge Anlı'dan yardım istedi
1 milyon 220 bin TL ile 2 arabasını babasının kuzeni ve eski sevgilisine kaptıran mağdur kadın, Müge Anlı'dan yardım istedi

Afyonkarahisar'da kurduğu sahte araç kiralama internet sitesi ile yaklaşık 13 bin TL'lik dolandırıcılık yapan bir kişi polis operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, sahte araç kiralama internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yapıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek operasyon başlattı. Söz konusu internet sitesini Hüseyin Y., (37) isimli şahsın yönettiğini belirleyen ekipler ardından şüphelinin peşine düştü. Şahsı İstanbul'da düzenlediği operasyon ile yakalayan polis ardından şüpheliyi Afyonkarahisar'a getirdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın internet sitesi üzerinden 12 bin 995 TL dolandırıcılık yaptığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal İhsan Yavuz Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Berrak Tüzünataç Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Ersun Yanal Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İnternet üzerinden 13 bin TL'lik dolandırıcılık yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 17:30:14. #1.16#
title