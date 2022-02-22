İnternet sorunu yaşayan Erzurumlu çocuğunun eğitim azmi Mehmetçiği duygulandırdı - Haberler
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İnternet sorunu yaşayan Erzurumlu çocuğunun eğitim azmi Mehmetçiği duygulandırdı

AA, Yunus Okur - Güncel
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İnternet sorunu yaşayan Erzurumlu çocuğunun eğitim azmi Mehmetçiği duygulandırdı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, internete erişimde sorun yaşadığı için köyünden uzaktaki dağ yolunda tabletiyle çevrim içi sınava giren öğrencinin eğitim azmi, bölgede devriye gezen jandarma ekibini duygulandırdı.

ŞENKAYA, ERZURUM (AA) - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, internete erişimde sorun yaşadığı için köyünden uzaktaki dağ yolunda tabletiyle çevrim içi sınava giren öğrencinin eğitim azmi, bölgede devriye gezen jandarma ekibini duygulandırdı.

İlçe Jandarma Komutanlığında görevli bir askerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülere göre, kırsalda devriye görevi icra eden jandarma personeli, dağ yolu kenarında elinde tabletle taş üzerinde oturarak çevrim içi sınava giren bir çocuğu fark etti

Ekip aracını durdurup çocuğa "Burada ne yapıyorsun?" diye seslenen jandarma personeli, "Sınavdayım" yanıtını aldı.

Çocuğun eğitim azmine duygulanan jandarma personeli, "Hay maşallah ya, çocuk online sınava giriyor. Bulunduğu köy de ta şu karşı dağdaki köy. İnternet çekmiyor diye oradan buraya gelmiş. Bu çocuk okur arkadaş. Allah yolunu açık etsin." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada bazı hesaplarca paylaşılan görüntüler beğenildi.

AA / Yunus Okur - Güncel

İnternet, Jandarma, Şenkaya, Erzurum, Güncel, Haberler

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