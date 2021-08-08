İnternet Sitesinin Güvenliğini Nasıl Sağlayabiliriz?
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İnternet Sitesinin Güvenliğini Nasıl Sağlayabiliriz?

İnternet Sitesinin Güvenliğini Nasıl Sağlayabiliriz?
Wise.tv - Haberler | Ekonomi

WPOkulu Kurucusu Fikret Tozak, internet sitesi güvenirliliğinin nasıl sağlanacağı konusunda bilgi verdi.

WPOkulu Kurucusu Fikret Tozak, internet sitesi güvenirliliğinin nasıl sağlanacağı konusunda bilgi verdi.

Siber güvenliği hayatın bir parçası haline getirmek gerektiğini vurgulayan Tozak, parola oluştururken basit şifrelerden kaçınılmasını güçlü parolalar konulmasını tavsiye etti. WordPress kullanılıyorsa sitede çeşitli ücretsiz güvenlik eklentileri bulunduğunu ve bu eklentilerin çok ciddi güvenlik sağladığını belirtti.

Sitenin yazılımlarının güncellenmesi gerektiğini, siteyi güncel tutmanın önemli olduğunu söyledi. İnternette olan her şeyin daima siber saldırıya maruz kalabileceğini dolayısıyla mutlaka sitenin yedeğinin alınmasını ve yedek sistemlere yatırım yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Wise.tv

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