İnternet sitesi üzerinden dolandırıcılık yapan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası
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İnternet sitesi üzerinden dolandırıcılık yapan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası

İnternet sitesi üzerinden dolandırıcılık yapan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de internet sitesi üzerinden mutfak şefi satma bahanesiyle dolandırıcılık yaparak bir kişinin 250 TL'sini dolandıran sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de internet sitesi üzerinden mutfak şefi satma bahanesiyle dolandırıcılık yaparak bir kişinin 250 TL'sini dolandıran sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık E.B. katılmazken, müşteki K.E mahkeme salonunda hazır bulundu.

Davaya katılma talebinin olduğunu söyleyen müşteki K.E., "Maddi olarak yıpranmasam da dolandırılmanın etkisiyle manevi olarak yıprandım. Sanık zararımı gidermedi. Şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık E.B. hakkında 'bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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