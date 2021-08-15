İnternet Sitesi Kurarken Karşılaşılan Problemler!
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İnternet Sitesi Kurarken Karşılaşılan Problemler!

İnternet Sitesi Kurarken Karşılaşılan Problemler!
Wise.tv - Haberler | Ekonomi

WPOkulu Kurucusu Fikret Tozak, internet sitesi kurarken karşılaşılan problemleri anlattı.

WPOkulu Kurucusu Fikret Tozak, internet sitesi kurarken karşılaşılan problemleri anlattı.

En büyük problemin plansızlık olduğunu, kime hitap edileceğini, ürünü kimin alacağını, yapılan içeriği kimin okuyacağını sorgulayıp ona göre planlanırsa daha hızlı ivme kazanılacağını söyledi. İnternette çeşitli yaş gruplarında, çeşitli coğrafi yerlerden, çeşitli diller konuşan pek çok insan olduğunu dolayısıyla web sitesi kurarken buna dikkat edilerek kurulması gerektiğini ifade etti.

İnsanları ikna etmenin yollarının bilinmesi gerektiğini söyleyen Tozak, siteye konulan detaylı bilgilerin kullanıcılarda daha çok güven hissi yaratacağını ve daha çok satış yapılabileceğini söyledi. Site kurarken dijital dünyanın terimlerini öğrenilmesi gerektiğini başta zorlanılsa da buna direnç gösterilmesi tavsiyelerinde bulundu.

Kaynak: Wise.tv

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