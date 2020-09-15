İnternet sıkıntısı yaşanan kırsal mahallelere mobil eğitim araçlarıyla hizmet götürülüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İnternet sıkıntısı yaşanan kırsal mahallelere mobil eğitim araçlarıyla hizmet götürülüyor

Sakarya'da, internet erişiminde sıkıntı yaşanan kırsal mahallelerdeki çocukların uzaktan eğitim sürecinde geri kalmaması için mobil destek araçlarıyla eğitim hizmeti öğrencilerin ayağına götürülüyor.

İnternet sıkıntısı yaşanan kırsal mahallelere mobil eğitim araçlarıyla hizmet götürülüyor
15.09.2020 14:55 | Son Güncelleme: 15.09.2020 14:58

Sakarya'da, internet erişiminde sıkıntı yaşanan kırsal mahallelerdeki çocukların uzaktan eğitim sürecinde geri kalmaması için mobil destek araçlarıyla eğitim hizmeti öğrencilerin ayağına götürülüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında kent genelinde sağlıklı internet erişimi sağlanamayan kırsal mahalleler için tasarlanan 4 adet Mobil Tasarım Beceri Atölyesi ve Mobil EBA Noktası araçları hizmete girdi.

Belirlenen 128 noktada 1253 öğrencinin faydalanabileceği proje kapsamında ilçelere bağlı mahallere giden mobil araçlar sayesinde öğrenciler hem otobüslerde ve açık alanlarda EBA üzerinden eğitimlerine devam edebiliyor hem de beceri tasarım atölyesi aracında kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

Kaynarca ilçesi Birlik Mahallesi'ndeki EBA Destek Noktası'nda mobil eğitim araçlarının tanıtımını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, okul bahçesinde açılan masalarda ve otobüste eğitim gören öğrencilerle bir süre sohbet etti.

EBA üzerinden öğretmenlerle de selamlaşan ve mahallelilerle sohbet eden Durmuş, müzik atölyesinde eğitim gören kız öğrencinin gitarla çaldığı parçaya da eşlik etti.

"Şu anda 3 aracımız var, 4'üncüsü hazırlanıyor"

Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların eğitimi asla ihmal edilemez ve ertelenemez düşüncesiyle hareket ettiklerini belirtti.

Her sorunun mutlaka bir çözümü olduğunu düşünerek EBA Mobil Destek Noktaları'nı araçlarla şehrin birçok yerine ulaştırdıklarını aktaran Durmuş, şu anda 3 aracın hazır olduğunu ve 4'üncüsünün hazırlandığını, bu anlamda hayırseverlerin de desteklerini beklediklerini ifade etti.

Durmuş, mobil destek araçlarının yanı sıra mobil tasarım beceri atölyesinin de bulunduğunu anlatarak, "Seyahat eden tasarım beceri atölyesinde öğrencilerimiz yazılım ve tasarım, hem görsel sanatlar hem de müzik atölyelerini kullanırken, diğer taraftan da EBA üzerinden canlı derslere katılabilme imkanı elde edecekler." dedi.

Sakarya'da bu kapsamda internete erişimde sıkıntı yaşanan 128 nokta tespit ettiklerini bildiren Durmuş, "Bu noktalarda 1253 öğrencimiz var. Amacımız, 'Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur' düşüncesiyle çocuklarımıza elimizden gelen bütün imkanları sağlayarak uzaktan eğitimi yakın kılmak." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Ferhat Göçer Metin Özülkü Burak Özçivit
Spor Erol Bulut Adem Büyük Gökhan Töre Eddie Newton Burak Yılmaz
Daha Fazla Bursa Suriye Hırsızlık Türk Lirası
Şu an buradasınız: İnternet sıkıntısı yaşanan kırsal mahallelere mobil eğitim araçlarıyla hizmet götürülüyor - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 15:02:39. #1.15#
title