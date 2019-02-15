İnternet Reklamlarında Vergi Düzenlemesi

Mükellef olup olmadığına bakılmaksızın internet ortamında reklam hizmeti veren veya aracılık eden tam veya dar mükellef gerçek kişiler ile dar mükellef kurumlara yapılacak internet reklamı bedeli ödemelerine ilişkin vergi kesintisinin uygulama esasları düzenlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından hazırlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Seri No: 17) Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurumlar vergisinden muaf kooperatiflerde ortak dışı işlemlerin vergilendirilmesinde değişikliğe gidildi.

Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerce, ortak dışı işlemlerden doğan kazancın ve kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından ortak dışı işlem kapsamında bulunan ve bulunmayan hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi, ortak dışı işlemlere ait hasılat, maliyet ve gider unsurlarının diğer işlemlerle ilişkilendirilmemesi ve kooperatif tarafından tutulan defterlere, bu ayrımı sağlayacak şekilde kaydedilmesi gerekecek.

İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere (ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın) yapılan ödemeler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesi uyarınca yüzde 15, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15'inci maddesi uyarınca yüzde sıfır, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30'uncu maddesi uyarınca yüzde 15 vergi kesintisi yapılacak.

Vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar, tam mükellef bir kurum tarafından kendilerine internet ortamında verilen reklam hizmeti karşılığında bu kuruma yapacakları ödemeler üzerinden yüzde sıfır vergi kesintisi yapmakla yükümlü olacak.

İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemelerin bu hizmetin verilmesine aracılık eden tam mükellef bir kuruma yapılması halinde, bu ödemeler üzerinden yüzde sıfır vergi kesintisi yapılacak.

Ödemenin bu hizmetin verilmesine aracılık eden kuruma yapılması ve daha sonra hizmete aracılık eden kurum tarafından tahsil edilen hizmet bedellerinin asıl hizmet sunucusuna ödenmesinde de vergi kesintisi yapılması gerekecek, asıl hizmet sunucusunun tam mükellef olması halinde vergisi kesintisi oranı yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Ayrıca, internet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık eden gerçek kişilere yapılan ödemelerde vergi kesintisi oranı yüzde 15 olacak.

İnternet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık edenlerin mükellef olup olmadığına bakılmaksızın, bu hizmetlere ilişkin ödemelerden vergi kesintisi yapılacak.

Tebliğde, internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık eden dar mükellef kurumlara yapılan ödemeler üzerinden alınacak yüzde 15 vergi kesintisine ilişkin uygulamanın detaylarına da yer verildi.

Kaynak: AA