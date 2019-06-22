İnternet paketi abonelerimizin dikkatine,Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı uyarınca yenilenecek...
İnternet paketi abonelerimizin dikkatine, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı uyarınca yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik yayın yasakları, saat 18.
İnternet paketi abonelerimizin dikkatine,
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı uyarınca yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik yayın yasakları, saat 18.00'den itibaren başlayacağından, bu saatten sonraki seçime ilişkin siyasi haberlerimiz ve sandıkların açılmaya başlamasından itibaren merkezimize ulaşan sonuçlar, sadece bilgilendirme amaçlı abonelerimize aktarılacaktır.
YSK'nin, seçim sonuçlarının kamuoyuna duyurulmasına yönelik yayın yasağını kaldırma saatine kadar, bu veriler kamuya açık hiçbir yayında kullanılamaz. Aksi durumlarda, yasal sorumluluk ilgili kuruma ait olacaktır.
Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı
Kaynak: AA
AK Parti'li Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran açıklaması: 31 Mart'ta yaşananların yaşanmamasını diliyoruz
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Ulaşım ve su indirimi AK Parti'nin teklifi, CHP'nin teklifi farklı
Binali Yıldırım'ın "Size gülmek çok yakışıyor" diyen Okan Bayülgen'e verdiği yanıt stüdyoyu kahkahaya boğdu
Yıldırım'dan İmamoğlu'nun "Çay daveti için bekliyorum" çağrısına yanıt: Pazar geçsin çayımızı içeriz
Son Dakika Haberleri
18:02 İnternet paketi abonelerimizin dikkatine,Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı uyarınca yenilenecek...
18:01 Sayın Abonelerimiz,Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı uyarınca yenilenecek İstanbul Büyükşehir...