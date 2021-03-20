İnternet ortamında cinsel istismar nasıl anlaşılır? Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat

Haberler.com YouTube kanalına konuk olan Akademisyen Aslıhan Tunçel Utku, internet ortamında çocukların maruz kaldığı istismarı, bu durumun aileler tarafından nasıl anlaşılabileceğine dair tüyolar verdi.

Pandeminin sebep olduğu zorunlu değişimlerden en çok etkilenen gruplardan biri çocuklar oldu. Eve kapanan, okullarından uzakta kalan çocuklar, artık internette daha fazla vakit geçiriyor. Bu durum çocukları hem ruhsal olarak etkiliyor hem de internet ortamındaki istismar vakalarındaki artış aileleri endişelendiriyor.

Akademisyen Aslıhan Tunçel Utku, stüdyomuza konuk oldu ve sorularımızı yanıtladı. "Salgın nedeniyle çocuklar internet ortamına kilitlendi" diyen Utku, internetin çocuklar üzerindeki etkilerini anlattı. Utku ayrıca "İnternet ortamında cinsel istismar nasıl anlaşılır?" sorusunu madde madde yanıtlayarak ebeveynlere yol gösterdi.