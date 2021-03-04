İnternet neden yavaş? İnternet'te bir sorun mu var?
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İnternet neden yavaş? İnternet'te bir sorun mu var?

04.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:39
İnternet neden yavaş? İnternet'te bir sorun mu var?

İlk zamanlarda sadece bir kitle iletişim aracı olarak kullanılan internet, alışverişte, eğitimde, hatta iş dünyasında bile vazgeçilemez bir noktaya geldi. Özellikle korona virüs salgınıyla artan internet kullanımı sonrasında sık sık internet problemleri gündeme gelir oldu. Son günlerde ülke çapında internetin yavaşladığına dair şikayetler geliyor.

Dijital dönüşümün yaşanmasıyla birlikte gündelik yaşamın en önemli konusu internet oldu. İnternet, evlerimizde, iş yerlerimizde, okullarımızda, cep telefonumuzda hatta büyükşehirlerde toplu taşıma araçlarında bile aktif olarak kullanıyor. İnternet bağlantı hızıyla ilgili problemler vatandaşın gündeminden düşmüyor. Son zamanlarda internet hızının yavaşlamasıyla ilgili şikayetlerin artmış olması akıllara İnternet neden yavaş, nasıl hızlandırabilirim? sorusunu getirdi. İnternet neden yavaş?

İNTERNET NEDEN YAVAŞ?

İnternet bağlantı hızında problem yaşıyorsanız bu problemin sebebi alt yapı sorunu ya da kullandığınız internet sağlayıcısının ağ sorunlarıyla ilgili olabilir. İnternet alt yapı sorgulaması yaparak bulunduğunuz konumda internet alt yapı problemleri yaşanıp yaşanmadığını kontrol edebilirsiniz.

İnternet bağlantı hızınızın yavaşlamasının sebebi modeminizle ilgili bir sorundan da kaynaklı olabilir. Modeminizi açıp kapatarak kısa süreli bağlantı problemlerine çözüm yaratabilirsiniz.

Wİ-Fİ full çekiyor ama net yavaş diyorsanız belli bir siteye mi erişemiyorsunuz yoksa genel olarak tüm sitelerde mi sorun yaşıyorsunuz bunu kontrol etmelisiniz.

İnternete bağlı olan cihazınız modeme çok uzaksa yine internet hızınız yavaşlayacaktır. Sinyal güçlendirici cihazlarla modem ile cihazınız arasındaki mesafeyi kısaltabilirsiniz. Modemin etrafında kitap gibi, biblo gibi nesnelerin bulunması da internet hızını etkileyebilir. Modemin açık bir alanda bulunması önemlidir.

Kullandığınız internet paketinin hız sınırı size artık yetmiyor olabilir. Hız sınırını aşmışsanız internetiniz yavaşlar. Paketinizi yükseltmeniz gerekebilir.

Özellikle pandemi döneminde eğitimin online sisteme geçmesi ve pek çok iş kolunun evde çalışma sistemini benimsemesi internet kullanımını arttırdı. İnternet ağ sağlayıcısı şirketlerden internetin yavaşlamasıyla ilgili bir açıklama gelmedi. Yukarıda yazanlara dikkat edilmesine rağmen internet hızı problemi yaşanıyorsa internet sağlayıcısı firmayı arayıp profesyonel bir destek talep edebilirsiniz.

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