İnternet ne zaman düzelecek, ne zaman gelir? Son dakika: 28 Kasım internette neden sorun var?

Türkiye'de 28 Kasım 00:20 itibariyle internetin yavaşlaması nedeniyle pek çok kullanıcı internette neden sorun olduğunu araştırdı. Facebook, Twitter, Instagram neden yavaş? Netflix çöktü mü? Oyunlarda neden ağ hatası veriyor? İnternet neden yavaş?

WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram kullanıcıları uygulamaya girmekte sıkıntı yaşarken paylaşım da yapılamıyor. İnternet gözle görülür şekilde yavaşlarken Youtube'da bir şey izlemek zamanlar alıyor. Bu nedenle de İnternet neden yavaş? Youtube neden çalışmıyor? sorusu bir hayli yöneltiliyor.

İNTERNET NE ZAMAN DÜZELECEK?

İnternetin yavaşlaması üzerine sebebi merak edildi ancak yetkililerden herhangi bir açıklama gelmedi. İnternet sağlayıcıları online olarak destek vermeye çalışmaktadır ama henüz çözüm bulunamadı. Öte yandan bazı internet kullanıcıları ise kendi internetlerinde bir sorun olmadığını ifade ediyor. Bunun sebebi, kullanılan site ve internet sağlayıcısı olmaktadır.

İnternetin yavaşlatılması bazı dönemlerde kullanılmıştır. Bunun sebepleri arasında siyasi tartışmalar yer almaktadır. Ancak, bu gece internetin neden yavaşlatıldığına dair bir açıklama henüz gelmedi. Ancak birkaç saat içerisinde düzelmesi bekleniyor.