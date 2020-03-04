İnternet kullanıcılarına önemli uyarı: 'Dolandırıcılara dikkat'
Haberler » 3. Sayfa » İnternet kullanıcılarına önemli uyarı: 'Dolandırıcılara dikkat' - Haberler

İnternet kullanıcılarına önemli uyarı: 'Dolandırıcılara dikkat'

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, internet üzerinden alışveriş yapan vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

04.03.2020 16:09 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:09
İnternet kullanıcılarına önemli uyarı: 'Dolandırıcılara dikkat'

İl , internet üzerinden alışveriş yapan vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Son günlerde vatandaşlarımızın internet üzerinden yapılan alışverişlerde bazı şahıslar tarafından güveni kötüye kullanmak suretiyle dolandırıcılık olaylarının olduğu ve kaparo alınarak vatandaşlarımızın mağdur edildiği öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın alışverişlerinde güvenli yöntemleri kullanmaları, satın alınacak mal/malzeme görülmeden, satıcıyla birebir temas kurmadan alışverişleri tercih etmemeleri önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler