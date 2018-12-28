İnternet Korsanları Kuzey Kore'den Kaçan 1000'e Yakın Kişinin Verilerini Çaldı

Güney Kore hükümetinin iki Kore'nin birleşmesinden sorumlu bakanı, bir mülteci uyum merkezindeki kişisel bilgisayara virüsle sızan korsanların, yaklaşık 1000 mülteciye ait temel bilgileri çaldığını açıkladı.

Bakanlık Kuzey Kore'den iltica edenlerle ilgili olarak ilk kez böylesi büyük çaplı bir veri hırsızlığı gerçekleştiğini söylüyor.

Henüz bilgileri kimin çaldığı ya da siber saldırının kaynağı kesin olarak belirlenebilmiş değil.

Güney'e kaçarak Kuzey Kore rejimini kötüleyen açıklamalar yapan mülteciler hakkında Kuzey Kore'nin devlet denetimindeki medyadasında sık sık tehdit mahiyetinde yazı ve açıklamalar yer alıyor.

Bir çok siber güvenlik uzmanı bir süredir Kuzey'in internet korsanlığında çok ilerlediğine dair uyarılar da yapıyor.

Fakat Güney Kore hükümeti olaydan sonra hemen doğrudan Kuzey Kore'yi suçlamaktan kaçındı.

Son yıllarda Kuzey Kore ile ilişkilendirilen en büyük internet korsanlığı olaylarından biri 2014 yılında Sony eğlence sektörü faaliyetlerini hedeflemiş, dev boyutlarda verinin kaybolması ve hassas kişisel bilgilerin ve elektronik yazışmaların internet üzerinden yayılmasına sebep olmuştu.

Mültecilerin aileleri tehlikede mi?

Son internet hırsızlığı olayında 997 Kuzey Koreli mültecinin isimleri, doğum tarihleri ve adreslerinin sızdığı anlaşıldı fakat henüz bunun nasıl bir etkisi olabileceği konusunda bir açıklık yok.

Yorumcular bu bilgilerin, Kuzey'den kaçanların orada kalan aileleri açısından tehlike oluşturabileceğini söylüyor.

Güney Kore hükümeti yetkilileri veri hırsızlığını 19 Aralık'ta Kuzey Gyeongsang vilayetindeki uyum merkezindeki bilgisayara virüslü yazılım yerleştirildiğinin anlaşılmasıyla farkettiler.

Hana merkezleri adı da verilen bu uyum merkezlerinde, kuzey Kore'den kaçan binlerce kişiye Güney'deki yaşama uyum sağlayabilmeleri için temel bilgiler sunuluyor.

Güney Kore hükümeti, ülkedeki Hana merkezlerinde korsanlıktan etkilenen başka bilgisayar bulunmadığını da açıkladı.

Kuzey Koreli bir siber-savaş uzmanı olan Simon Choi, bunun bir Hana merkezi bilgisayarına yönelik ilk korsanlık olmayabileceğini söylüyor.

"Özellikle Kuzey Koreli mültecileri hedefleyen bir Kuzey Koreli korsan grubu var. Bu grubu ilk kez geçen yıl bir Hana merkezi'nin bilgisayarlarına sızmayı denediklerinde farketmiştik" diyen Simon Choi, yine de bu son saldırının kaynağının Kuzey Kore olduğundan emin değil.