İnternet Klavye Şampiyonası'nda 2 dünya birinciliği elde eden öğrencinin sevinci
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İnternet Klavye Şampiyonası'nda 2 dünya birinciliği elde eden öğrencinin sevinci

Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda, biri dünya rekoru olmak üzere 2 şampiyonluk elde eden Afyonkarahisarlı ortaokul öğrencisi Nisan Maya Tunçoğlu, "Güzel Türkçe'mizi doğru ve hızlı yazarak onun adını duyurmak çok güzel." dedi.

İnternet Klavye Şampiyonası'nda 2 dünya birinciliği elde eden öğrencinin sevinci
03.06.2020 15:31 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:31

Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda, biri dünya rekoru olmak üzere 2 şampiyonluk elde eden Afyonkarahisarlı ortaokul öğrencisi Nisan Maya Tunçoğlu, "Güzel Türkçe'mizi doğru ve hızlı yazarak onun adını duyurmak çok güzel." dedi.

Sandıklı ilçesinde yaşayan Nisan Maya Tunçoğlu, eğitim gördüğü Cumhuriyet Ortaokulu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın süresince yarışmalara evde hazırlandığını söyledi.

2020 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda hem ana dil hem de çoklu dilde, biri dünya rekoru olmak üzere iki dünya şampiyonluğu elde ettiğini anlatan Tunçoğlu, kazandığı şampiyonluklar ve elde ettiği dünya rekoru nedeniyle çok gururlu olduğunu bildirdi.

Başarısında desteği olan annesine teşekkür eden Tunçoğlu, şunları kaydetti:

"Güzel Türkçe'mizi doğru ve hızlı yazarak onun adını duyurmak çok güzel. Derslerim ile birlikte klavye çalışmalarıma da devam etmek istiyorum. Bilimselliği kanıtlanmış olun F klavyemizin Amerika ve Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de ders olarak okutulmasını istiyorum. Yarışmalara evde düzenli olarak çalıştım. 10'ar dakikalık çalışmalarımın yanında çoklu dil ve İngilizce kategorilerinde de çalışmalar yaptım."

"Dünyada ses getiren bir başarı elde etti"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman ise Tunçoğlu'nun önceki yarışmalarda da birçok derecesinin olduğunu söyledi.

Nisan Maya'nın annesinin yardım ve teşviki ile F klavye üzerine birçok çalışma yaptığını ve severek çalıştığını anlatan Karaosman, "Kızımız hem derslerine çalışıyor hem de bu şekilde aktiviteler yapıyor. Dünyada ses getiren bir başarı elde etti. Şu anki kırdığı rekorun tekrar kırılmasının zor olduğunu düşünüyoruz. F klavyede yani Türk klavyesinde bu rekorun tekrarlanması uzun yıllar mümkün görülmüyor gibi. Bu başarı için kızımıza, annesine ve öğretmenlerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Gençlerin genellikle Q klavye kullandığını dikkati çeken Karaosman, "F klavye bizim milli klavyemiz. Ülkemizde F klavyenin herkes tarafından kullanmasını arzu ediyoruz. Buradan da mesajımız telefon, internet ve bilgisayarlarda kullandığımız klavyemiz F klavye olsun." ifadelerini kullandı.

Dünya İnternet Klavye Şampiyonası Finalleri, 1490 yarışçının katılımıyla 14 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında yapılmış, Türk Milli Klavye Takımı, biri dünya rekoru olmak üzere 3 şampiyonluk, 2 ikincilik, 3 üçüncülük olmak üzere 8 madalya kazanarak takım halinde bu yıl da dünya şampiyonu olmuştu.

Şampiyonada, ana dil yarışında 0-12 yaş küçükler kategorisinde Afyonkarahisar Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulundan Nisan Maya Tunçoğlu, dakikada net 109 sözcük yazarak dünya rekoru kırmış, Tunçoğlu ayrıca, Çok Dilli Yarışlarda da 15 dilde net 47366 vuruşla dünya şampiyonu olmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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