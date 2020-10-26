İnternet kesintisi öğrencilere zor anlar yaşattı

Manyas'ta Atatürk Mahallesi TOKİ konutlarında pazar akşamdan bu yana internet hizmetlerinin verilememesi üzerine öğrenciler zor anlar yaşadı.

Manyas'ta Atatürk Mahallesi TOKİ konutlarında pazar akşamdan bu yana internet hizmetlerinin verilememesi üzerine öğrenciler zor anlar yaşadı.

Korona virüs nedeniyle uzaktan eğitim yapmak zorunda olan onlarca öğrenci arızadan kaynaklanan hizmet kesintisi nedeniyle bugün derslerine katılamadılar. Öğrenci velilerinden İrfan Manyas, "İki kızım var, birisi 6. sınıf, diğeri ise 2. sınıf öğrencisi, bugün çocuklar internet hizmeti olmadığı için derslere katılamadıklarından üzülüp, ağlıyorlar. Zaten geldiğimiz noktada kör-topal devam eden uzaktan eğitim de bir de Telekom sorumsuzluğu eklenince, çocuklarımız perişan oldu. Dün akşam saatlerinden beri bir arıza giderilemez mi? Pes diyorum, çocuklarımın üzüntüsünden ben kahroldum, yazıklar olsun" diye tepkilerini dile getirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı