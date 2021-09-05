Son Dakika | İnternet kafe'yi basıp hard disk ve paraları alıp kaçtılar...O anlar kamerada
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Son Dakika | İnternet kafe'yi basıp hard disk ve paraları alıp kaçtılar...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre İnternet kafe'yi basıp hard disk ve paraları alıp kaçtılar.

İnternet kafe'yi basıp hard disk ve paraları alıp kaçtılar...O anlar kamerada

Olayı gerçekleştiren zanlılardan ikisi, polis ekiplerince yakalandı

İSTANBUL - Kağıthane'de 7 şahıs cadde üzerinde bulunan bir internet kafeyi bastı. İş yerinde bulunan İ.G.'yi darp eden zanlılar, bin TL para, 3 adet cep telefonu ve bilgisayar hard disklerini alarak kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası harekete geçen polis, olayı gerçekleştiren zanlılardan 2'sini kıskıvrak yakaladı.

Olay, 25 Ağustos Çarşamba günü Kağıthane ilçesi Sultan Selim Mahallesinde bulunan bir İnternet kafede meydana geldi. İddiaya göre, 7 şahıs, içerisinde İ.G'nin bulunduğu İnternet kafeye gece 01.30 sıralarında geldi. Dükkana giren zanlılar kasada bulunan bin lira, 3 adet cep telefonu ve bilgisayarlardaki hard disklerini aldı. Silah kabzasıyla İ.G'yi başına vurarak darp eden ve bıçaklayan zanlılar, olay yerinden kaçtı.

Kıskıvrak yakalandılar

Gelen ihbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler şüphelilerin önce eşkalini da sonra kimliğini tespit etti. Darp olayını iki şahsın gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Kadir E. ve Yakup I. isimli zanlılar, kısa süre içerisinde Üsküdar'da yakalandı.

2 şahıs tutuklu

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Kadir E.'nin 11 Yakup I.'nın ise 3 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Öte yandan olay anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Son Dakika | İnternet kafe'yi basıp hard disk ve paraları alıp kaçtılar...O anlar kamerada
Son Dakika | İnternet kafe'yi basıp hard disk ve paraları alıp kaçtılar...O anlar kamerada
Son Dakika | İnternet kafe'yi basıp hard disk ve paraları alıp kaçtılar...O anlar kamerada
Son Dakika | İnternet kafe'yi basıp hard disk ve paraları alıp kaçtılar...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim

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