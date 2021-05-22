İNTERNET KAFENİN ÖNÜNDEKİ OYUN MAKİNESİNDEN PARALARI ÇALDI

SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde bir kişi internet kafenin önündeki oyun makinesinin içerisinde bulunan madeni paraları çaldı.

SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde bir kişi internet kafenin önündeki oyun makinesinin içerisinde bulunan madeni paraları çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay dün saat 03.00 sıralarında, Ferizli ilçesi Devlet Mahallesi'nde meydana geldi. Ufuk Karabıyık'a ait internet kafenin önüne gelen 1 kişi bir süre burada bekleyerek etrafı izledi. Etrafta kimsenin olmadığını gören kişi, dükkanın önündeki oyun makinesinin para bölümünü açarak içinde bulunan madeni paraları aldı. O anlar ise dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Ufuk Karabıyık'ın şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı