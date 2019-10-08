İnternet kafelerde öğrenci alarmı

08.10.2019 11:59

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin uğradıkları internet kafelere ve kıraathanelere yönelik denetimleri artırdı.



Bağlar Belediyesi, fiziki koşulların yetersizliği, ruhsat eksikliği ve hijyensiz koşulların yanı sıra kumar, yasa dışı bahis ile genel ahlakı bozmaya yönelik olumsuz içerikli yayınlarla gündeme gelerek vatandaşların şikayetleri üzerine internet kafeleri mercek altına alarak denetimleri sıklaştırdı. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasından sonra öğrencilerin uğradıkları mekanlar olarak bilinen internet kafelere yönelik denetimleri artıran Bağlar Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, yasalara ve kurallara uymadıkları tespit edilen işletmelere para cezaları kesti, ruhsatı olmayan ve eksikleri tespit edilen iş yerlerine belirlenen süre içerisinde belediyeye başvurup işlemleri tamamlamaları şartıyla uyarılarda bulundu. Yapılan denetimlerde, daha önceki uyarıları dikkate almayan bazı iş yerleri, ekipler tarafından mühürlendi.



"Çocukların geleceğinin karartılmasına izin veremeyiz"



Belediye ekipleri, internet kafelerin yanı sıra ilçede bulunan kıraathanelerde de hijyen koşullarına uyup uymadıkları konusunda denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, iş yerlerinin hijyen koşullarına uymadığına, ruhsatsız olarak faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Çocukların internet kafe ve kıraathane ortamlarından uzak tutulması konusunda oldukça hassas bir tutuma sahip olduklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yarınların umudu olan çocukların yerinin internet kafeler ve kıraathaneler değil, eğitim yuvaları ve kendi evleri olduğunu ifade etti. Başkan Beyoğlu, "Biz bu konuda çok hassas bir tutuma sahibiz. İşletme sahiplerinin bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz. Ekiplerimiz, vatandaşımızın huzuru, sağlığı ve güvenliği için çalışmalarını devam ettirecek. Herkes bu konuda sorumluluk duygusu ile hareket edip üzerine düşeni yerine getirirse toplumumuz ve çocuklarımız bu tehlikelerden bertaraf olmuş olur" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA