İnternet kafeler bugün itibariyle açıldı İnternet kafeler bugün itibariyle açıldı Türkiye'de 1 Temmuz itibarıyla normalleşmede yeni döneme giriliyor.

İnternet kafeler bugün itibariyle açıldı

NİĞDE - Türkiye'de 1 Temmuz itibarıyla normalleşmede yeni döneme giriliyor. Bu kapsamda sinema ve tiyatrolar, açık hava konserleri, internet kafe, elektronik oyun, düğün ve nişan salonları yeniden faaliyete geçti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Mart tarihinde kapanan internet kafeler, 3 buçuk ay sonra tekrar açıldı.

Açılan kafelerde içeri giren müşterilerin ateşleri ölçülüp elleri dezenfekte edildikten sonra içeri alınıyor. İşletmeci Yunus Çelik, "Gerekli önlemleri alarak dükkanımız açtık. İçeri giren müşterilerin ateşini ölçüp öyle alıyoruz içeriye. Bu süre içerisinde dükkan sahiplerine kiralarımızı ödedik" dedi.

3 aydır maddi kayıplar yaşadığını anlatan İnternet kafe işletmecisi Turgay Geçer ise, '17 Mart itibariyle kapattık ve bugün açtık. Bismillah dedik başladık bugün. Bu süre bize zor geçtik. Dükkanlarımız kira olduğu için kira paralarını her ay ödedik. Devletin sunduğu pandemi desteğine başvurduk oradan da sonuç alamadık. Sosyal mesafe kurallarına uyduk. 34 masamız var maalesef yarısını 17 tanesini kullanacağız. Bu da bize ayrı bir sıkıntı oluşturacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA