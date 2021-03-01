İnternet kafeler açılacak mı? (1 Mart) İnternet kafeler ne zaman açılacak?
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İnternet kafeler açılacak mı? (1 Mart) İnternet kafeler ne zaman açılacak?

01.03.2021 21:58 | Son Güncelleme: 01.03.2021 22:01
İnternet kafeler açılacak mı? (1 Mart) İnternet kafeler ne zaman açılacak?

İnternet kafeler açılacak mı? Erdoğan tarafından ikinci normalleşmeye ilişkin yeni kararlar açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gözler eğlence mekanlarının açılacağı tarihe çevrildi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, (1 Mart) İnternet kafeler ne zaman açılacak?

İnternet kafeler açılacak mı? İkinci normalleşme dönemine ilişkin yeni kararlar belli oldu. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı. Bu gelişmelerin ardından eğlence mekanlarının açılacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, internet kafeler açılacak mı? (1 Mart) İnternet kafeler ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...

İNTERNET KAFLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Erdoğan, eğlence mekanları bar ve gece kulüpleri hakkında açıklama yapmadı. Kısıtlamalarda en son esnetmenin bar ve gece kulüplerinde olması planlanıyor. Buraların ancak Haziran ayı ile birlikte açılmasının mümkün olabileceği belirtiliyor.

YENİ NORMALLEŞME KARARLARI NELER?

İşte Erdoğan'ın açıkladığı yeni normalleşme takvimi:

Son dakika: Eğlence mekanları açılacak mı? Barlar ve gece kulüpleri ne zaman açılacak? Mart'ta esneme olacak mı?

* Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

* Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

* Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.

* Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir.

* Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek.

* Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır.

Son dakika: Eğlence mekanları açılacak mı? Barlar ve gece kulüpleri ne zaman açılacak? Mart'ta esneme olacak mı?

* Sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek

* 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kaldırıldı.

NOT: (Kovid-19) Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek, iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek.

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