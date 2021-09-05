İnternet kafede önce darp ettiler sonra soydular

KAĞITHANE'de gece yarısı bir grup internet kafede bulunan İ.G.(33)'yi darp ederek parasını, cep telefonunu ve internet kafede bulunan hard diskleri çalarak kaçtı.

KAĞITHANE'de gece yarısı bir grup internet kafede bulunan İ.G.(33)'yi darp ederek parasını, cep telefonunu ve internet kafede bulunan hard diskleri çalarak kaçtı. Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı.

Olay Sultan Selim Mahallesi'nde 25 Temmuz Pazar günü gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.G. isimli adam internet kafedeyken üç şüpheli yaya, dört şüpheli ise arabayla internet kafeye geldi. Şüpheliler internet kafenin önünde bir anda İ.G'ye saldırmaya başladı, kafedeki adamı yaka paça internet kafenin içine soktu. Burada da bir süre arbede devam ederken, İ.G. yanında bulundurduğu tabancanın kabzasıyla şüphelilerden birinin kafasına vurdu. Ardından şüpheliler adamı darp etmeye başladı. Darp sırasında İ.G. bacağından bıçaklanarak yaraladı. Şüpheliler yaralı kişinin bin TL parasını, 3 adet cep telefonu ve internet kafede bulunan hard diskleri alarak olay yerinden kaçtı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili internet kafe ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelilerden ikisinin Kadir E.(27) ve Yakup I.(19) olduğunu tespit edildi. Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelileri aynı gün içerisinde Üsküdar'da yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Kadir E. ve Yakup I. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı