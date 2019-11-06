İnternet kafe ve oyun salonları denetlendi

06.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:10

Adıyaman'da polis ekipleri internet kafe ve oyun salonlarını denetledi.



Çocuk ve Gençlerin Korunmasına yönelik olarak Adıyaman genelinde yapılan uygulamada, internet kafeler ve çeşitli oyun salonları denetlendi.



Yaşı küçük çocuk bulunduran ve mevzuata aykırı faaliyet gösteren işyerlerine ekipler gerekli yasal işlemleri yaptı.



Çocuk ve gençlerin korunmasını yönelik uygulamalar devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA