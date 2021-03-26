İnternet kablosu ve evden eşya çalan çocuk yakalandı
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İnternet kablosu ve evden eşya çalan çocuk yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İnternet kablosu ve evden eşya çalan çocuk yakalandı

Zonguldak'ta Telekoma ait internet kablosu ve ikametten eşya çalan çocuk ekipler tarafından yakalandı.

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Zonguldak'ta Telekoma ait internet kablosu ve ikametten eşya çalan çocuk ekipler tarafından yakalandı. Gözaltına çocuk tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu; il merkezi Karaelmas mahallesinde Telekoma ait 100 metre internet ve telefon kablosu ile ikametten halı, odun kesme makinesi ve ev eşyaların çalınması olaylarını gerçekleştiren Ö. Ç. (17) adlı kişinin olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan Ö. Ç., adlı çocuk, çıkarıldığı Mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler tarafından ikamet hırsızlığı sonucu çalınan malzemeler temin edilerek ev sahibine teslim edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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