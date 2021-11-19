İnternet kablolarını keserek çalan 2 şahıs tutuklandı - Haberler
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İnternet kablolarını keserek çalan 2 şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İnternet kablolarını keserek çalan 2 şahıs tutuklandı

Şanlıurfa'da fiber optik İnternet kablolarını kesip çalan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KARAKÖPRÜ, ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da fiber optik İnternet kablolarını kesip çalan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fiber optik İnternet kablolarını kesip çalan A.K. ve M.E.H. isimli şahısları yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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