İnternet hızında Türkiye 102'nci sırada yer aldı
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İnternet hızında Türkiye 102'nci sırada yer aldı

23.10.2020 11:02 | Son Güncelleme: 23.10.2020 11:07
İnternet hızında Türkiye 102'nci sırada yer aldı

207 ülkenin yer aldığı ve en yüksek internet hızına sahip ülkeler belli oldu.

207 ülkenin yer aldığı ve en yüksek internet hızına sahip ülkeler belli oldu. Türkiye'nin 102'nci sırada yer aldığı listede, 85.02 megabit indirme hızıyla birinci sıraya yerleşen ülke ise Tayvan olarak görüldü.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, CEOWORLD verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 207 ülkenin yer aldığı ve internet hızının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu. Böylelikle 5.27 megabit (mb) indirme hızıyla Türkiye'nin 102'nci sırada yer aldığı kaydedilirken, 85.02 MB indirme hızıyla birinci sıraya yerleşen ülke ise Tayvan olarak görüldü. Tayvan'ın sahip olduğu indirme hızıyla yüksek çözünürlükteki bir filmi 8 saniyede indirebildiği belirlendi. Tayvan'ı indirme hızı ile takip eden diğer ülkeler de 70,86 MB ile Singapur, 67,46 MB ile Jersey, 55.18 MB ile de İsveç, 49.19 MB ile Danimarka, 42.77 MB ile Japonya, 41.69 MB ile Lüksemburg, 40.21 MB ile Hollanda, 38.85 MB ile İsviçre, 38.73 MB ile de San Marino ilk on içerisinde yer aldı. İnternet hızında geride kalan ülke ise 0.38 MB hızla Yemen olarak kayıtlara geçti. ABD listenin 15. sırasında yer edinirken, Birleşik Krallık ise 34 sırada yer aldı.

Ajans Press, internet ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl internet ile alakalı basına 131 bin 776 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece internet hızı ile ilgili çıkan haber sayısı ise 3 bin 43 olarak saptandı. Medyaya yansıyan haber başlıkları incelendiğinde ise, uzaktan eğitimde yaşanan problemler ve 5G ile alakalı yapılan çalışmalar en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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