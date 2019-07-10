İnternet Hız Testini En Doğru Şekilde Gerçekleştiren 10 Site

Geçtiğimiz günlerde internet hız testi konusunun ne olduğu, nasıl yapıldığı ve ne gibi sonuçlar verdiği konusunda bir yazı paylaşmıştık ve bu yazımızda internet hız testlerinde bilgisayarınızda ne gibi işlemlerden geçtiğini ele almıştık. Şimdiyse internet hız testini yaptıktan sonra en doğru sonuçları nasıl alacağınızı inceleyeceğiz.

Birçok kişi internet hız testini nasıl gerçekleştireceğini bilse de en doğru sonucu nasıl alacağı konusunda kafası karışmış olabiliyor. Farklı internet hız testlerinde farklı sonuçlar alınabildiği için çoğu kişi en doğru internet hızı testini nerede gerçekleştireceğini tam olarak bilmiyor. Biz de sizler için internet hızınızı en güvenli şekilde test edebileceğiniz siteleri derledik.

Listede bulunan çoğu hız testi sitesi Speedtest altyapısını kullansa da İnternet Servis Sağlayıcısı (ISP) değişikliğine göre farklı sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Biz de sizler için tüm sitelerde testleri gerçekleştirip sonuçların nasıl farklılık gösterdiğini inceleyeceğiz.

Netspeed hız testi

Ping: 24 ms

İndirme: 12,3 Mbps

Yükleme: 23,1 Mbps

D-Smart hız testi

Ping: 14 ms

İndirme: 10,4 Mbps

Yükleme: 14,4 Mbps

Türk Telekom hız testi

Ping: 20

İndirme: 12,0 Mbps

Yükleme: 19,2 Mbps

testmy.net hız testi

Ping: yok

İndirme: 7,9 Mbps

Yükleme: 21 Mbps

Hız Testi

Ping: 19 ms

İndirme: 14,33 Mbps

Yükleme: 26,31 Mbps

TurkNet hız testi

Ping: 13 ms

İndirme: 40,1 Mbps

Yükleme: 41,2 Mbps

Speedtest hız testi

Ping: 26 ms

İndirme: 7,29 Mbps

Yükleme: 24,46 Mbps

speedof.me hız testi

Ping: 52 ms

İndirme: 7,37 Mbps

Yükleme: 24,22 Mbps

Telstra hız testi

Ping: 341 ms

İndirme: 5,4 Mbps

Yükleme: 3,5 Mbps

Antwifi hız testi

Ping: 25 ms

İndirme: 10,4 Mbps

Yükleme: 15,6 Mbps

Netflix hız testi

Ping: 13 ms

İndirme: 15 Mbps

Yükleme: 19 Mbps

Yukarıdaki görsellerden de görebileceğiniz üzere farklı sitelerde yaptığımız hız testlerinin sonucunda farklı sonuçlarla karşılaştık. Bunun yanı sıra kullandığımız internet servis sağlayıcısının testinde de en yüksek hızı aldık.

"İnternet hız testi nedir?" sorusunu cevapladığımız içeriğimizde de belirttiğimiz gibi tüm internet sizin yakınınızda bulunmuyor. Bu sebepten dolayı her zaman alabildiğiniz en yüksek hızı almanız mümkün olmayabiliyor. Örnek verecek olursak testler arasında yurt dışında bir sunucuya bağlandığımız zaman internet hızımız 5 Mbps değerlerine kadar düştü. Peki, bu ne anlama geliyor?

İnternet hız testini en doğru şekilde gerçekleştirmek için günlük ihtiyaçlarınızı güzel bir şekilde belirlemeniz gerekir. İnternet üzerinde, sunucuları genellikle yabancı ülkelerde olan yerlerden veri alışverişi yapıyorsanız kendi internet sağlayıcınız üzerinde gerçekleştireceğiniz bir test, size gerçekçi sonuçlar vermeyecektir. Bu nedenle internet hızınızı test ederken interneti nasıl kullandığınızı unutmamanızı öneririz.