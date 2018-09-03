İnternet Habercilerine Eğitim

Basın İlan Kurumu (BİK) Samsun İl Müdürlüğünce geliştirilen "İnternet Haberciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında sektör temsilcilerine eğitim verildi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen ve iki gün sürecek eğitim programı, Öğretmenevi Erdoğan Cebeci Konferans Salonu'nda başladı.

Açılış töreninde BİK İl Müdürü Mustafa Bayraktar, projenin Orta Karadeniz'deki yerel basın işletmesi çalışanlarını kapsadığını ifade etti.

İnternet haberciliğinin geliştirilmesi ve dijital ortamda haber içeriklerinin oluşturulması konusunda sektör çalışanlarını bilgilendirmek istediklerini kaydeden Bayraktar, "Katılımcıların bilgi ve becerilerin güçlendirilmesi, mesleki niteliklerinin arttırılması yoluyla bölgenin kalkınmasına ve tanıtımına katkı sağlanması hedefleniyor." dedi.

Bayraktar, şöyle devam etti:

"Resmi ilan yayınlama hakkına sahip gazetenin internet haber sitelerinin geliştirilmesine yönelik, dijital habercilikle ilgili bilgi ve becerilerinin güçlendirilerek bölgedeki insan kaynağı ve teknik altyapı, dijital dönüşümle internet teknolojilerine erişimin kolaylaştırılması yönünde bilgi aktarılmasıdır. Bölgesel gelişme temelinde 2023 vizyonunda Türkiye'yi topyekün kalkınmış bir bölge olarak hedefleyen Bölgesel Gelişme Ulusal Strateji'nde mekansal bölgelemeler ve değerlendirmeler ön plandadır. Yüksek Gelir Düzeyi Bölgesi içerisinde nitelenen Orta Karadeniz Bölümü illeri Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat'ta özellikle sanayi ve teknolojik imkanlarla bölgenin gelişmişlik düzeyi arttırılacaktır."

Konuşmaların ardından Ordu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Fidan tarafından sunum yapıldı.